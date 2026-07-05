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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

अमेरिका के पेंटागन से भी बड़ा मिलिट्री कमांड सेंटर बना रहा है ये देश, जानिए 'द ऑक्टागन' क्या है

मिस्त्र ने संकट, आपदा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अन्य स्थितियों के दौरान डेटा शेयरिंग और मिलकर फैसले लेने के लिए मेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की तरह अपना कमांड सेंटर 'द ऑक्टागन' बनाया है. इसका मकसद सेना की तैयारी को बेहतर बनाना है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 05, 2026, 05:24 PM IST

अमेरिका के पेंटागन से भी बड़ा मिलिट्री कमांड सेंटर बना रहा है ये देश, जानिए 'द ऑक्टागन' क्या है

मिस्र ने टेक्नोलॉजी-आधारित कमांड सेंटर बनाया है. (फोटो- सोशल मीडिया)

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  • मिस्र ने पेंटागन की तर्ज पर बनाया 'द ऑक्टागन'.
  • क्षेत्रफल के मामले में 'पेंटागन' से काफी बड़ा है 'द ऑक्टागन'.
  • मिस्र का रक्षा मुख्यालय 22,000 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है.

Egypt inaugurated new strategic command headquarters: अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की तरह मिस्र ने भी अपने नए रणनीतिक कमांड मुख्यालय, 'द ऑक्टागन' का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया है. इसका निर्माण देश के रक्षा बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और सैन्य कमांड को केंद्रीकृत करने के लिए किया गया है. यह परिसर आकार और क्षेत्रफल के मामले में 'पेंटागन' से काफी बड़ा है. 'द ऑक्टागन' लगभग 22,000 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है. क्यों इसकी तुलना पेंटागन से की जा रही है और क्या है इसकी खासियत, आइये जानते हैं. 

आकार और क्षेत्रफल

अमेरिका का पेंटागन करीब 34 एकड़ में फैला है. इसकी मुख्य इमारत करीब 29 एकड़ में बनी है. वहीं मिस्र का 'द ऑक्टागन' रणनीतिक और लॉजिस्टिक जोन को मिलाकर कुल 22,000 एकड़ (लगभग 92 वर्ग किलोमीटर) के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है. यह सिर्फ एक प्रशासनिक भवन नहीं है, बल्कि एक मिलिट्री  शहर की तरह है.  इसमें सैन्य मुख्यालयों के अलावा, खुफिया एजेंसियां, मिस्र की मिलिट्री एकेडमी, आवासीय परियोजनाएं, अस्पताल, स्कूल, पूजा स्थल, शॉपिंग मॉल और खेल परिसर भी शामिल हैं. 

'ऑक्टागन' नाम के पीछे का राज

मिस्र ने अपने रक्षा मुख्यालय का नाम 'ऑक्टागन' इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी बनावट अष्टकोणीय है. स परिसर में कुल 10 मुख्य इमारतें हैं. इनमें 8 बाहरी अष्टकोणीय इमारतें हैं. ये मिस्र के सशस्त्र बलों की आठ अलग-अलग शाखाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं. इसके केंद्र में दो मुख्य इमारतें हैं, जो सभी बाहरी इमारतों से गलियारों के जरिए आपस में जुड़ी हुई हैं. इसकी वास्तुकला में प्राचीन मिस्र की फिरौन सभ्यता और इस्लामी कला की झलक मिलती है. मिस्र के अधिकारियों के अनुसार, संख्या '8' प्राचीन मिस्र और इस्लामी संस्कृति में संतुलन, सटीकता और व्यवस्था का प्रतीक मानी जाती है. 

'ऑक्टागन' में क्या-क्या होगा?  

मिस्र ने 'ऑक्टागन' को साइबर और डिजिटल वॉरफेयर को ध्यान में रखकर तैयार किया है. यहां एक एकीकृत रणनीतिक डेटा केंद्र बनाया गया है जहां देश के सभी महत्वपूर्ण संस्थानों का डेटा सुरक्षित रहेगा. रणनीतिक नेटवर्क नियंत्रण केंद्र बनाया गया है जो पूरे देश की आवश्यक सरकारी सुविधाओं की निगरानी करता है. दूरसंचार नेटवर्क नियंत्रण केंद्र बनाया गया है जो देशव्यापी संचार की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है. आपातकालीन सुरक्षा केंद्र भी है जो संकट के समय फील्ड सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं का संचालन करेगा. मौसम पूर्वानुमान केंद्र किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में रक्षा केंद्रों को पहले से सतर्क करता है. यह पूरा परिसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत कमांड व कंट्रोल सिस्टम से लैस है. राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इसका पूरा संचार नेटवर्क पब्लिक इंटरनेट से पूरी तरह अलग और अत्यधिक सुरक्षित रखा गया है.

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