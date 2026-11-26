Egypt Cairo Fire: मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मृतकों की पहचान के लिए शवों के DNA सैंपल भी लिए जा रहे हैं.

हादसा अल-वर्राक इलाके में रिंग रोड पर एक सुरंग के ऊपर हुआ

आग इतनी तेजी से फैली की लोगों में चीख पुकार मच गई

Egypt Cairo Fire: मिस्र की राजधानी काहिरा के पास 25 नवंबर (बुधवार) को एक भीषण सड़क हादसे हुआ. ग्रेटर काहिरा के गीजा इलाके में रिंग रोड पर भरा एक फ्यूल टैंकर पलट गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई और देखते ही देखते आग ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में करीब 31 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हुए हैं.

हादसा गीजा के अल-वर्राक इलाके में रिंग रोड पर एक सुरंग के ऊपर हुआ. मिस्र के सरकारी मीडिया के मुताबिक, फ्यूल से भरा एक ट्रक व्यस्त हाईवे पर पलट गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास मौजूद कई वाहन इसकी चपेट में आ गए और हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. शुरुआती जांच के मुताबिक, ड्राइवर ने टैंकर से नियंत्रण खो दिया था. इसके बाद टैंकर सड़क के कंक्रीट बैरियर से टकराया और उसमें आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास से गुजर रही गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं.

27 गाड़ियां जलकर खाक

हादसे में कई कार और बाइकों समेत कुल 27 गाड़ियां जलकर खाख हो गईं. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सड़क पर गाड़ियों को आग की लपटों से घिरा और आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत आग बुझाने में जुट गई और रेस्क्यू कर जलती गाड़ियों से लोगों को बाहर निकाला.

News Alert! A fire that broke out on a major highway surrounding Cairo has killed at least 30 people, reports AP quoting Egypt's Health Ministry. https://t.co/jf1bo9AOWy — Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2026

39 एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं

मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, रेस्क्यू ऑपरेशन में 39 एंबुलेंस लगाई गईं. घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. मृतकों की पहचान के लिए शवों के DNA सैंपल भी लिए जा रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों की संख्या शुरुआती है और इसमें बढ़ोतरी हो सकती है.

राष्ट्रपति ने जताया दुख, जांच शुरू

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई हैं. हादसे की जांच जारी है. मिस्र में सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर साल हजारों लोगों मौत होती है. सरकारी एजेंसी CAPMAS के मुताबिक, 2025 में सड़क हादसों में 5,829 लोगों की मौत हुई थी, जो 2024 के मुकाबले 10.8% ज्यादा थी.

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