कांगो में काल बना इबोला, 3000 से ज्यादा लोगों की मौत, जानें क्यों इतना खतरनाक बना ये वायरस और इसके लक्षण

कांगो में महामारी के रूप में फैला इबोला का बुंडीबुग्यो स्ट्रेन बेहद खतरनाक और जानलेवा है. इस वायरस में थोड़ी सी भी लापरवाही व्यक्ति की जान ले सकती है. कुछ ही दिनों में कांगो में इस बीमारी से हजारों लोग अपनी जान गवा चुके हैं.

जब किसी महामारी में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 3,000 को पार कर जाए, तो वह सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि इंसानी अस्तित्व के सामने सबसे बड़ा परीक्षा बन जाता है. अफ्रीकी के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) से इस समय ऐसे ही डराने वाली तस्वीरें आंकड़े सामने आ रहे हैं, जहां इबोला वायरस इस कदर बेकाबू हो चुका है कि इसकी चपेट में आने से करीब 3000 लोगों की मौत हो गई. वहीं करीब 6000 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं.

इबोला का बुंडीबुग्यो स्ट्रेन है जानलेवा

इस बार कांगो में कहर बरपा रहा इबोला वायरस सामान्य स्ट्रेन से अलग है. यह बुंडीबुग्यो दुर्लभ प्रजाति है, जिसके खिलाफ दुनिया के पास कोई प्रमाणित या स्वीकृत वैक्सीन (टीका) मौजूद नहीं है. यही वजह है कि संक्रमण जंगल की आग की तरह फैल रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक इस वायरस की चपेट में 6,100 से ज्यादा लोग आ चुके हैं, जिनमें से 3007 लोगों की जान जा चुकी है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह इतिहास का सबसे तेजी से फैलने वाला इबोला प्रकोप है, जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं.

स्कूलों के खुलने पर क्यों मचा बवाल

एक तरफ वायरस इंसानों की बलि ले रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक दबाव के चलते देश में स्कूल खोल दिये गये हैं. एपी की रिपोर्ट के अनुसार, महामारी के केंद्र बने इतुरी प्रांत में जब नये शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूल खुले, तो कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति बेहद कम रही. दहशत में डूबे माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय घरों में बंद रखने को मजबूर हैं. पेरेंट्स का कहना है कि स्कूलों में संक्रमण से बचाव के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है, जबकि हकीकत में न तो साफ पानी का पुख्ता इंतजाम है और न ही पर्याप्त सुरक्षा. आंकड़े बताते हैं कि इस प्रकोप में 4 साल या उससे छोटे बच्चे सबसे ज्यादा मौत का शिकार हो रहे हैं, जिनकी केस-फैलिटी रेट करीब 60 प्रतिशत है.

स्वास्थ्य व्यवस्था पस्त, डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे मरीज

जानकारी के अनुसार, इस वायरस की चपेट में आकर जान गवाने वाले करीब 60 प्रतिशत लोग पूरी तरह से स्वस्थ थेे. उन्होंने कभी अस्पताल का मुंह ही नहीं देखा. वे इलाज केंद्रों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके हैं. कांगो के जिन इलाकों में यह वायरस फैला है, वहां पहले से ही हिंसा और गरीबी का साया रहा है. विस्थापित हो रहे लोग जब एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, तो उनके साथ यह वायरस भी ट्रेवल करता है. स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चेतावनी दी है कि अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया, तो यह 2014 से 2016 के पश्चिमी अफ्रीका वाले भयानक दौर, जिसमें 11,000 से ज्यादा मौतें हुई थीं. इन आंकड़ों को भी यह महामारी पीछे छोड़ देगी.

क्या यह पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है

भले ही यह आपदा अभी कांगो और उसके आसपास के इलाकों तक सीमित है, लेकिन ग्लोबल ट्रैवल के इस दौर में किसी भी महामारी को एक देश की सीमा में बांधकर नहीं रखा जा सकता. भारत समेत कई देशों ने एहतियातन निगरानी बढ़ा दी है. कांगो का यह संकट हमें यह सत​र्क करता है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के बावजूद, प्रकृति और वायरस के आगे इंसान अभी भी कितना लाचार है. अगर समय रहते प्रभावित क्षेत्र को मजबूत वित्तीय और मेडिकल मदद नहीं मिली, तो यह स्थानीय आपदा एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल का रूप ले सकती है.

क्या हैं इबोला के लक्षण

इबोला के लक्षणों में मुख्य रूप से व्यक्ति को ठंड के साथ ही तेज बुखार आता है. सिर दर्द के साथ ही कमजोरी और थकान महससू होने लगती है. मांसपोशियों और जोड़ों में दर्द व गले में खराश शुरू हो जाती है. व्यक्ति को उल्टी, दस्त और पेट में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.