कांगो में इबोला का सबसे खौफनाक दौर: हर 30 मिनट में एक मौत, आखिर क्यों बेकाबू हो रहा है यह वायरस?

कांगो में इबोला का नया प्रकोप देश के इतिहास में सबसे घातक बन गया है. जानिए क्यों WHO इसे दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बता रहा है और क्या है इसका पूरा सच.

कांगो में इबोला से अब तक 2,325 लोगों की मौत हो चुकी है.

यह कांगो के इतिहास का सबसे घातक और अब तक का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रकोप है.

वर्तमान में हर 30 मिनट में एक व्यक्ति अपनी जान गंवा रहा है.

Bundibugyo स्ट्रेन के लिए अभी कोई स्वैक्सीन उपलब्ध नहीं है.

इसका संक्रमण जंगली जानवरों से इंसानों में और फिर सीधे शारीरिक संपर्क से फैलता है.

Ebola Outbreak In Congo: दुनिया अभी एक संकट से उबरती है कि दूसरा सामने खड़ा हो जाता है. अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) से एक बेहद डरावनी खबर आ रही है. वहां इबोला वायरस का मौजूदा प्रकोप अब देश के इतिहास का सबसे घातक प्रकोप बन चुका है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस वायरस ने अब तक हजारों लोगों की जान ले ली है और इसके फैलने की रफ्तार विशेषज्ञों को हैरान कर रही है. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने तो यहां तक चेतावनी दी है कि कांगो में इबोला जीत रहा है, क्योंकि वहां हर 30 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है.

कांगो में इबोला से कितने लोगों की हुई मौत?

कांगो में इबोला का यह 17वां प्रकोप है, लेकिन इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक कम से कम 2,325 लोगों की मौत हो चुकी है. इसने 2018-20 के दौरान हुए पिछले सबसे बड़े प्रकोप के मृत्यु दर को भी पीछे छोड़ दिया है.

कांगो के सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान ने बताया है कि पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 4,945 हो गई है, जिसमें सिर्फ पिछले 24 घंटों के भीतर ही 101 नए मामले सामने आए हैं. मामला इतना गंभीर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कहना है कि यह प्रकोप 2014-16 के पश्चिम अफ्रीकी संकट को भी पीछे छोड़कर इतिहास का सबसे बड़ा इबोला प्रकोप बनने की राह पर है.

इबोला कैसे बना तेजी से बढ़ने वाला प्रकोप?

यह वायरस के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रकोप बन चुका है. इसे समझने के लिए एक तुलना देखते हैं: 2014-16 के पश्चिम अफ्रीका प्रकोप को 1,000 मौतों तक पहुंचने में लगभग पांच महीने लगे थे, जबकि इस बार के प्रकोप ने तीन महीने से भी कम समय में 2,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की हैं.

इस तेजी के पीछे का एक बड़ा कारण वायरस का एक खास प्रकार है, जिसे 'Bundibugyo' स्ट्रेन कहा जाता है. सबसे चिंता की बात यह है कि इस विशिष्ट स्ट्रेन के लिए फिलहाल कोई भी वैक्सीन या इलाज मौजूद नहीं है.

कैसे फैलता है इबोला वायरस?

इबोला एक बेहद संक्रामक बीमारी है जो जंगली जानवरों (जैसे चमगादड़ या बंदर) से इंसानों में फैलती है. एक बार जब यह इंसानों में पहुंच जाता है, तो यह संक्रमित व्यक्ति के खून, शारीरिक स्राव, अंगों या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है.

यह वायरस मृत शरीरों के संपर्क में आने या संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल किए गए कपड़ों और बिस्तरों के जरिए भी फैल सकता है. WHO ने इसे इसी साल मई में ‘अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातका’ घोषित किया था.

अब तक कहां-कहां फैला इबोला?

कांगो के कुल 26 प्रांतों में से 6 इस वायरस की चपेट में हैं, जो मुख्य रूप से उत्तर-पूर्वी सीमा के पास स्थित हैं. सबसे बुरा हाल इटुरी प्रांत का है, जहां 3,400 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं. खतरा केवल कांगो तक सीमित नहीं है; पड़ोसी देश युगांडा में भी इसकी दस्तक हो चुकी है, जहां राजधानी कंपाला में कम से कम 20 मामले सामने आए हैं.

डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कई मरीज बहुत देर से अस्पताल पहुंच रहे हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार संक्रमित व्यक्ति की पहचान तब होती है जब उसकी मौत हो जाती है, जिससे समुदाय में संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ जाता है.

इबोला को लेकर क्या कह रहा है WHO?

इबोला के लिए अभी तक कोई वैक्सिन तो नहीं बनी है, लेकिन विशेषज्ञों ने उम्मीद भी नहीं छोड़ी है. पिछले महीने ही इटुरी प्रांत में दो संभावित इलाजों का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है. WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयसस के अनुसार, Bundibugyo स्ट्रेन के लिए खास तौर पर विकसित की गई दो वैक्सीनों का परीक्षण अब लोगों पर किया जा रहा है.