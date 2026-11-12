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Earthquake: सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटके, घरों से निकलर बाहर भागे लोग

रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है. सुबह करीब 4.30 बजे भूकंप आया, जिससे डरकर लोग घरों से बाहर भागे.

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Neelam

Updated : Nov 12, 2026, 07:42 AM IST

Earthquake: सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटके, घरों से निकलर बाहर भागे लोग

नेपाल में 4.9 तीव्रता से लगे भूकंप के झटके (Image Source: ANI)

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नेपाल में गुरुवार (12 नवंबर, 2026) को सुबह-सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 4.9 मापी गई है. सुबह करीब 4.30 बजे भूकंप आया, जिससे डरकर लोग घरों से बाहर भागे.

जमीन से 73 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था, जो नेपाल में 27.671 उत्तरी अक्षांस और 87.987 पूर्वी देशांतर पर स्थित था. फिलहाल भूकंप से किसी नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है. 

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में भी बुधवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.9 मापी गई. इसके झटके जुब्बल और रोहड़ू क्षेत्रों में भी महसूस किए गए. अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है.

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप रात करीब नौ बजकर 50 मिनट पर आया और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था. कुछ सेकंड तक महसूस किए गए भूकंप के झटकों से जुब्बल और रोहड़ू के लोग सहम गए. ये दोनों क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 90 से 110 किलोमीटर दूर हैं.

भूकंप का केंद्र शिमला जिले में 31.118 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 78.00 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि शिमला जिले या आसपास के क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है.

हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील जोन चार और पांच में आता है. कुछ महीने पहले भारतीय मानक ब्यूरो ने एक नया भूकंपीय मानचित्र प्रस्तावित किया था, जिसमें पूरे राज्य को उच्च जोखिम वाले जोन छह में रखने का सुझाव दिया गया था. हालांकि, बाद में केंद्र सरकार ने इस प्रस्तावित वर्गीकरण को वापस ले लिया और भूकंपीय क्षेत्रों के मौजूदा मानकों को बरकरार रखा.

6 नवंबर को भी सुबह 7.10 बजे नेपाल के हुमला जिले में भूकंप आया था. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई थी. हुमला जिला करनाली प्रांत में आता है, जो राजधानी काठमांडू से उत्तर पश्चिम में 700 किलोमीटर की दूरी पर है. इसके अलावा मुगु और बाझंग जिले में भी झटके महसूस किए गए थे. नेपाल में अक्सर भूकंप आता रहता है इसलिए वहां घरों की बनावट भूकंप रोधी होती है.
 

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