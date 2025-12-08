Japan Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से दहला जापान, रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई तीव्रता, भारी नुकसान की आशंका

Earthquake in Japan: जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) के मुताबिक, भूकंप के बाद आई सुनामी से होक्काइडो प्रांत के उराकावा शहर और आओमोरी प्रांत में भारी नुकसान हुआ है.

जापान में सोमवार शाम 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. जिसकी वजह से भारी नुकसान होने की आशंका है. भूकंप के बाद आई सुनामी में होक्काइडो प्रांत के उराकावा शहर और आओमोरी प्रांत के मुत्सु ओगावारा बंदरगाह काफी प्रभावित हुआ है. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) ने भूकंप के बाद उत्तर-पूर्वी तट पर 10 फीट ऊंची सुनामी आने की चेतावनी जारी की है.

यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, भूकंप 14:15 (UTC) बजे 53.1 किलोमीटर की गहराई पर रिकॉर्ड किया गया. भूकंप का केंद्र उत्तरी जापान के शहर मिसावा से 73 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व में था. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक, अमोरी और होक्काइडो के तट पर 7.6 तीव्रता के झटके महसूस किए गए.

भूकंप की वजह से समुद्र में 3 मीटर तक लहरें उठने का अनुमान है. प्रशासन ने सभी लोगों से ऊंची जगहों पर जाने और समुद्र तट से दूर रहने की अपील की है. इस भूकंप में कितना जानमाल का नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है,