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दुनिया

इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप, अब तक 38 लोगों की मौत, सुनामी की दहशत के बीच हजारों ने छोड़ा घर

पूर्वी इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र में शनिवार सुबह आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में अब तक 38 लोगों की मौत हो गई है और भूस्खलन से बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण हो गया है.

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 15, 2026, 05:25 PM IST

इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप, अब तक 38 लोगों की मौत, सुनामी की दहशत के बीच हजारों ने छोड़ा घर

इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का भूकंप, PHOTO, X 

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  • पूर्वी इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र में शनिवार सुबह 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप आया है.
  • भूकंप के कारण अब तक कम से कम 38 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें से कई भूस्खलन का शिकार हुए.
  • भूकंप का केंद्र फ्लोरेस द्वीप के उत्तरी तट से 42 मील दूर 9 मील की गहराई पर स्थित था.
  • सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन 1 मीटर से कम की लहरें दर्ज होने के बाद इसे हटा लिया गया.

Indonesia Earthquake News In Hindi: पूर्वी इंडोनेशिया शनिवार की सुबह भूकंप के झटकों से दहल गया. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई है, जिसने फ्लोरेस क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है. अब तक मिले रिपोर्ट के अनुसार, इस आपदा में कम से कम 38 लोगों की जान जा चुकी है और कई इमारतें व घर जमींदोज हो गए हैं.
 

कहां था भूकंप का केन्द्र?

इंडोनेशियाई भूभौतिकी एजेंसी (BMKG) के अनुसार, भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 4:58 बजे आया. इसका केंद्र फ्लोरेस द्वीप के उत्तरी तट पर, एंडे शहर से लगभग 42 मील उत्तर-पश्चिम में 9 मील (15 किमी) की गहराई पर स्थित था. भूकंप इतना शक्तिशाली था कि वहां मौजूद लोगों ने इसे किसी 'ट्रैम्पोलिन' पर उछलने जैसा महसूस किया.

भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी

भूकंप आने के तुरंत बाद ही अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की थी, हालांकि समुद्र में किसी भी तरह के हलचल न होने की वजह से इसे बाद में हटा लिया गया. Maumere के बंदरगाह शहर में बचाव दल ने अब तक 20 शव बरामद किए हैं और कुछ लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं. मरने वालों में से आठ लोग भूकंप के कारण हुए भूस्खलन की चपेट में आ गए थे.

शहरों और गांवों के बीच संपर्क करना हुआ मुश्किल

स्थानीय पुलिस के अनुसार, भूकंप के कारण बिजली गुल हो गई है और संचार सिग्नल प्रभावित हुए हैं, जिससे विभिन्न शहरों और गांवों के बीच संपर्क करना और बचाव कार्य चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है. एंडे क्षेत्र में भारी भूस्खलन के कारण 'ट्रांस-फ्लोरेस राजमार्ग' पूरी तरह से बंद हो गया है, जो इस द्वीप का मुख्य मार्ग है.

इंडोनेशिया में क्यों आते हैं बार-बार भूकंप?

इंडोनेशिया 17,000 से अधिक द्वीपों का एक विशाल समूह है, जो प्रशांत बेसिन के रिंग ऑफ फायर (ज्वालामुखियों और फॉल्ट लाइनों का क्षेत्र) पर स्थित होने के कारण अक्सर भूकंपों की चपेट में रहता है. साल 2004 में सुमात्रा तट पर 9.1 तीव्रता का एक बेहद खतरनाक भूकंप आया था. इससे उठी सुनामी के कारण पूरे इलाके में 2 लाख 20 हजार लोग मारे गए, जिनमें से अकेले इंडोनेशिया में ही 1 लाख 70 हजार लोगों की जान गई थी.

साल 2018 में इंडोनेशिया के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट लोम्बोक द्वीप पर भी एक बड़ा भूकंप आया. इसके बाद कई हफ़्तों तक झटके आते रहे. इस तबाही में लोम्बोक और पास के सुंबावा में 550 से ज्यादा लोगों की मौत हुई. उसी साल सुलावेसी द्वीप पर 7.5 तीव्रता का एक और भूकंप आया, जिससे पालू में भयंकर सुनामी आ गई. इस हादसे में 4,300 से अधिक लोग मारे गए या लापता हो गए. 
 

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