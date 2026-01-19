FacebookTwitterYoutubeInstagram
ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच IMF का भारत पर भरोसा बरकरार, आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान

सेहत के लिए Clean Eating के क्या हैं मायने, Sugar Free डाइट कितना सही? एक्सपर्ट से जानें

EXPLAINED: रोहित के रहते गिल को कप्तान बनाना सही या गलत, क्या है गंभीर-अगरकर का प्लान?

दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी

हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग

दुनिया

पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख, पोलैंड को विदश मंत्री एस जयशंकर का साफ संदेश

दिल्ली में पोलैंड के डिप्टी पीएम रादोस्लाव सिकोर्स्की से मुलाकात में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की मांग दोहराई.

राजा राम

Updated : Jan 19, 2026, 04:58 PM IST

पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख, पोलैंड को विदश मंत्री एस जयशंकर का साफ संदेश

Image Credit: X/@DrSJaishankar

भारत और पोलैंड के बीच दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय बैठक के दौरान आतंकवाद का मुद्दा केंद्र में रहा. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पोलैंड के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की के उस रुख पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें पाकिस्तान के साथ साझा बयान में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख किया गया था. जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद पर किसी भी तरह की नरमी रवैया स्वीकार्य नहीं है. 

जीरो टॉलरेंस की नीति

जयशंकर ने आगे कहा कि, पोलैंड को आतंकवाद के प्रति स्पष्ट और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए. उन्होंने विशेष तौर पर पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ढांचे का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी देश को ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढ़ावा नहीं देना चाहिए. भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहा है और इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्पष्ट समर्थन की अपेक्षा रखता है. बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख को भी दोहराया. उन्होंने कहा कि उन्होंने हाल ही में न्यूयॉर्क और पेरिस में इस संघर्ष के प्रभावों पर भारत की स्थिति स्पष्ट की है. जयशंकर ने कहा कि वैश्विक मुद्दों पर भारत को चुन-चुनकर निशाना बनाना न केवल गलत है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना के भी खिलाफ है. 

पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की ने जयशंकर की बातों से सहमति जताते हुए कहा कि सीमा पार आतंकवाद से निपटने की जरूरत से वे पूरी तरह सहमत हैं. उन्होंने बताया कि पोलैंड भी हाल के वर्षों में राज्य प्रायोजित आतंकवाद और आगजनी जैसी घटनाओं का सामना कर चुका है सिकोर्स्की ने रेलवे लाइन पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि सौभाग्य से उसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यह घटना आतंकवाद के वैश्विक स्वरूप को दिखाती है. 

यह भी पढ़ें: क्यों खास है यूएई के राष्ट्रपति का डेढ़ घंटे का भारत दौरा? पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर होगी बात

कश्मीर का उल्लेख किया गया था

दरअसल, इस बैठक में अक्टूबर 2025 में पोलैंड और पाकिस्तान के बीच जारी संयुक्त बयान का मुद्दा भी उठा, जिसमें कश्मीर का उल्लेख किया गया था. भारत ने उस समय भी इस बयान पर आपत्ति जताई थी और अब जयशंकर ने इसे सीधे पोलैंड के विदेश मंत्री के सामने दोहराया. आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों के बीच कुछ साझा चिंताएं भी सामने आईं. पोलैंड ने अमेरिका द्वारा चुनिंदा देशों पर लगाए जा रहे टैरिफ को लेकर भारत के रुख का समर्थन किया. सिकोर्स्की ने कहा कि इस तरह की नीतियां वैश्विक व्यापार में अस्थिरता पैदा कर सकती हैं. पोलैंड के डिप्टी प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यूरोप चाहता है कि भारत यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंध और मजबूत करे. कुल मिलाकर, यह बैठक आतंकवाद, वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर भारत की स्पष्ट और मुखर कूटनीति को दर्शाती है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

