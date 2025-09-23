टैरिफ और H-1B वीजा विवाद के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मिले एस. जयशंकर, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा

H-1B वीजा और टैरिफ विवाद के बीच एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात ने नई उम्मीदें जगा दी हैं. बातचीत कई अहम मुद्दों पर हुई, मगर असली सवाल यह है कि क्या दोनों देश सुलह की राह पर बढ़ेंगे?

भारत और अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ समय से खटास बढ़ी है, खासकर व्यापार और वीजा से जुड़े फैसलों के कारण. इसी बीच बीते सोमवार को न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रुबियो से मुलाकात की. यह मुलाकात दोनों देशों के बीच जारी तनाव को कम करने और नए रास्ते तलाशने की दिशा में अहम मानी जा रही है.

बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका के लिए भारत एक "बेहद महत्वपूर्ण साझेदार" है. उन्होंने इस दौरान भारत के साथ ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स और अहम खनिजों के क्षेत्र में सहयोग की सराहना की. रुबियो ने यह भी संकेत दिया कि दोनों देश जल्द ही किसी ट्रेड डील की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं.

US Department of State says, "... Secretary Rubio, reiterating that India is a relationship of critical importance to the United States, expressed his appreciation for the Indian government’s continued engagement on a number of issues, including trade, defence, energy,… https://t.co/cloWpwMJ3m pic.twitter.com/Vsx6L1sSm3 — ANI (@ANI) September 22, 2025

बातचीत आगे भी जारी रहेगी

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों ने माहौल को गर्म कर दिया है. ट्रंप प्रशासन ने न सिर्फ भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, बल्कि अब H-1B वीजा पर 100,000 डॉलर का शुल्क भी जोड़ दिया है. इस फैसले ने भारत के आईटी सेक्टर को सीधा झटका दिया है, क्योंकि H-1B वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारतीय पेशेवर करते हैं. अचानक शुल्क बढ़ने से भारतीय कंपनियों पर आर्थिक दबाव बढ़ना तय है. ऐसी स्थिति में जयशंकर और रुबियो की बातचीत काफी अहम मानी जा रही है. मुलाकात के बाद जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "न्यूयॉर्क में मार्को रुबियो से अच्छी मुलाकात हुई. द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई. बातचीत आगे भी जारी रहेगी."

Good to meet @SecRubio this morning in New York.



Our conversation covered a range of bilateral and international issues of current concern. Agreed on the importance of sustained engagement to progress on priority areas.



We will remain in touch.



🇮🇳 🇺🇸 pic.twitter.com/q31vCxaWel September 22, 2025

अंतिम फैसला ट्रंप प्रशासन के हाथों में

विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि अगर आने वाले समय में ट्रेड डील पर ठोस कदम उठते हैं तो यह दोनों देशों के रिश्तों को नया आयाम दे सकता है. हालांकि, वीजा शुल्क और टैरिफ को लेकर अंतिम फैसला ट्रंप प्रशासन के हाथों में ही रहेगा.

