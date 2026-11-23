रूसी जहाज लीबिया के पोर्ट पर फ्यूल भरने और सप्लाई लेने के लिए डॉक किया गया था. यूक्रेन के संदिग्ध ड्रोन ने अटैक कर उसे तबाह कर दिया.

लीबिया में रूसी नेवी के वॉरशिप पर यूक्रेन के ड्रोन ने अटैक कर दिया, जिसके बाद जहाज पर धमाके के बाद भीषण आग लग गई. इस हमले में जहाज पूरी तरह तबाह हो गया. जहाज की पहचान रूसी कोरवेट मर्करी के तौर पर हुई है. मॉस्को और पूर्वी लीबियाई प्रशासन के बीच को-ऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत जहाज फ्यूल भरने और सप्लाई लेने के लिए पोर्ट पर डॉक किया गया था.

OSINT डिफेंडर की ओर से शेयर किए गए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अटैक के बाद जहाज का बड़ा हिस्सा समंदर में डूब गया है, जबकि आगे का हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है.

Last night’s attack on the Russian Navy’s Steregushchiy-class corvette Merkury at the Port of Benghazi in Eastern Libya, which had been conducting escort operations for Russian military-linked cargo vessels in the Mediterranean, was carried out by the Security Service of Ukraine (SBU) utilizing several unmanned surface drones launched from an unidentified location, sources familiar with the operation have told Defender Media. According to sources, over a dozen drones were launched at the Russian corvette during the operation, including several decoys meant to overwhelm any Libyan or Russian defensive assets, with only one of two explosive-laden surface drones able to successfully strike the ship, setting munitions and fuel onboard ablaze and resulting in its total destruction while still docked at the Port of Benghazi. — OSINTdefender (@sentdefender) November 22, 2026

समंदर में रूसी जहाजों को सुरक्षा देता था 'मर्करी'

ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक, बीती रात जिस रूसी जहाज मर्करी पर अटैक हुआ, वो भूमध्य सागर में रूसी सेना से जुड़े मालवाहक जहाजों को सुरक्षा देने का काम कर रहा था. डिफेंडर मीडिया ने सूत्रों के हवाले से लिखा, 'यह हमला यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस (SBU) ने किया था, जिसमें किसी अज्ञात जगह से छोड़े गए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया.'

लीबिया ने 4 ड्रोन किए इंटरसेप्ट, 2 ने किया जहाज पर अटैक

लीबिया के दो मिलिट्री अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस (AP) को बताया कि पश्चिमी लीबिया में यूक्रेन की सेना बेस चला रही है. वहीं से यूक्रेनी सी ड्रोन लॉन्च किए गए थे. उन्होंने कहा कि कम से कम चार ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, जबकि दो ने जहाज पर हमला किया. न तो यूक्रेन और न ही रूस ने इस हमले पर कोई कमेंट किया है.

ड्रोन अटैक में कई लोगों की मौत

अलजजीरा ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस हमले में कुछ लीबियाई और रूसी नागरिक भी मारे गए हैं. उन्होंने दावा किया कि जहाज में हथियार, गोला-बारूद और ड्रोन लदे थे. बताया जा रहा है कि वहां के लोगों ने जहाज पर तीन ड्रोन से हमला होते हुए देखा. हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई.

बंदरगाहों-समुद्री इलाकों को नहीं बनने देंगे जंग का अखाड़ा: पूर्वी लीबिया

पूर्वी लीबियाई प्रशासन ने बताया कि जहाज पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है. हमले का सोर्स पता लगाने के लिए रूस के साथ जॉइंट जांच शुरू कर दी गई है. पूर्वी लीबिया ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे संप्रभुता का उल्लंघन और समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा बताया.

बयान के मुताबिक, 'लीबिया की सरकार अपने बंदरगाहों, इलाकों या समुद्री इलाकों को हिसाब बराबर करने या इंटरनेशनल झगड़ों को फैलाने का अखाड़ा नहीं बनने देगी.' इसमें ये भी कहा गया कि रूस और यूक्रेन की इस जंग में लीबिया शामिल नहीं था.

2 गुटों में बंटा हुआ है लीबिया

लीबिया में 2011 में NATO के सपोर्ट वाले विद्रोह के बाद लंबे समय से नेता रहे मुअम्मर गद्दाफी को सत्ता से हटा दिया गया था, तबसे ही देश दो गुटों में बंटा हुआ है. त्रिपोली में संयुक्त राष्ट्र की मान्यता वाली सरकार है, जबकि पूर्वी इलाके में विरोधी गुट की सरकार है.

पूर्वी लीबिया के रूस के साथ अच्छे संबंध हैं, जबकि पश्चिमी लीबिया के यूक्रेन और यूरोपीय देशों के साथ. ये हमला तब हुआ है, जब खबरें आई थीं कि पश्चिमी लीबिया में यूक्रेन की आर्मी और खुफिया एजेंसियों की गतिविधियां देखने को मिली.

पूर्वी लीबिया ने UN से की जांच की मांग

पूर्वी लीबिया सरकार के हेड ओसामा हम्माद ने इस हमले की इंटरनेशनल जांच की मांग की है. उन्होंने यूएन से कहा कि वो जांच करे कि क्या ड्रोन पश्चिमी लीबिया से लॉन्च किए गए थे.

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