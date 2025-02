अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) एक फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह है एक AI जनरेटेड वीडियो, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. वीडियो में युद्ध से तबाह गाजा को लक्जरी रिसॉर्ट के रूप में दिखाया गया है. वीडियो में बड़ी इमारतें, टेस्ला कारें, समुद्र तट और डॉलर की बारिश नजर आ रही है. लेकिन इस वीडियो को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और फिलिस्तीनी प्रशासन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

वीडियो में क्या दिखाया गया है?

वीडियो की शुरुआत गाजा के मलबे में चलते बच्चों से होती है. बच्चे सुरंग के जरिए एक खूबसूरत और मॉडर्न गाजा में पहुंचते हैं. वहां ट्रंप की सोने की मूर्ति, एलन मस्क के साथ पार्टी और अमेरिकी डॉलर की बारिश दिखाई गई है. बैकग्राउंड में गाना बज रहा है,'नो मोर टनल्स, नो मोर फियर, ट्रंप गाजा इज फाइनली हियर.'

ट्रंप की योजना क्या है?

ट्रंप के मुताबिक, गाजा को एक लक्जरी रिसॉर्ट में बदला जाएगा. इस प्लान के तहत करीब 20 लाख फिलिस्तीनी नागरिकों को दूसरे देशों में बसाया जाएगा. ट्रंप समर्थक इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीनी प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे कानून का उल्लंघन बताया है.

