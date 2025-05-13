डोनाल्ड ट्रंप ने Live देखी वेनेजुएला राष्ट्रपति की गिरफ्तारी, बोले- चंद सेकंड में तोड़ दिया मादुरो के घर का दरवाजा

निकोलस मादुरो सोमवार को अमेरिका की मैनहट्टन स्थित संघीय अदालत में पेश किया जा सकता है. हालांकि, इसको लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वेनेजुएला पर मिलिट्री अटैक से लेकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी तक पूरा अभियान लाइव देखा. उन्होंने इसे तेज, सटीक और अद्भुत मिशन बताया. ऑपरेशन के कुछ ही घंटे बाद "फॉक्स एंड फ्रेंड्स वीकेंड" से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मार-ए-लागो से इस छापे को लाइव देखा. अमेरिकी सेना के अलावा ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता.

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और उनकी टीम ने वीडियो फीड के माध्यम से पूरी कार्रवाई देखी, जिसमें अमेरिकी सेना द्वारा स्टील के दरवाजों को तोड़ते हुए फुटेज भी शामिल थे. उन्होंने कहा, "हमारे जवानों ने कुछ ही सेकंड में स्टील के दरवाजे तोड़ दिए. मैंने वास्तव में ऐसा पहले कभी नहीं देखा."

एक भी जवान नहीं हुआ शहीद- ट्रंप

राष्ट्रपति ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान कोई भी अमेरिकी सैनिक शहीद नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि मिशन में शामिल एक हेलीकॉप्टर पर हमले के बाद कुछ सैनिक घायल हो सकते हैं. उन्होंने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी.

ट्रंप ने पुष्टि की कि मादुरो और उनकी पत्नी को हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला से निकालकर यूएसएस इवो जिमा ले जाया गया, जो कैरिबियन में तैनात कई अमेरिकी युद्धपोतों में से एक है. मादुरो को हेलीकॉप्टर में न्यूयॉर्क लाया गया है. जिसमें उनकी यात्रा सुखद रही. मुझे यकीन है कि उन्हें यह यात्रा पसंद आई होगी.

फॉक्स न्यूज के अनुसार, मादुरो सोमवार को मैनहट्टन स्थित संघीय अदालत में पहली बार पेश हो सकते हैं. हालांकि, समय को लेकर पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि उन्हें कोर्ट के सामने सोमवार को ही पेश किया जाएगा.

अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने दोहराया कि मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में पहले ही अभियोग लगाया जा चुका है, जहां अभियोजकों ने उन पर मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों सहित कई गंभीर अपराधों का आरोप लगाया है.

डेमोक्रेट को बताया कमजोर और मूर्ख

ट्रंप ने अमेरिकी कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाने वाले सांसदों और अन्य लोगों की आलोचना को खारिज कर दिया. हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के शीर्ष डेमोक्रेट, कनेक्टिकट के प्रतिनिधि जिम हाइम्स की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर, ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट कमजोर और मूर्ख लोग" हैं.

ट्रंप ने कहा, "उन्हें कहना चाहिए कि बहुत बढ़िया काम किया. उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि अरे, शायद यह संवैधानिक नहीं है. वही पुरानी बातें जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं."

ट्रंप ने वेनेजुएला सरकार के अधिकारियों को मादुरो का समर्थन करने पर चेतावनी भी दी. अगर वे वफादार बने रहे, तो उनका भविष्य बहुत बुरा होगा. मुझे लगता है कि उनमें से ज्यादातर अपना रुख बदल चुके हैं.

(With IANS input)

