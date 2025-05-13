FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
डोनाल्ड ट्रंप ने Live देखी वेनेजुएला राष्ट्रपति की गिरफ्तारी, बोले- चंद सेकंड में तोड़ दिया मादुरो के घर का दरवाजा

'गैर-जरूरी यात्रा से बचें, संपर्क बनाए रखें...', वेनेजुएला को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

Aaj Ka Rashifal: आज किन राशि वालों को मिलेगा लाभ, किसे बरतनी है सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Homemade Soap: ग्लिसरीन, हल्दी और एलोवेरा जेल... इन 7 चीजों से घर पर बनाएं टैनिंग हटाने वाला 100% नेचुरल साबुन

कितनी घातक है अमेरिका की डेल्टा फोर्स? लादेन से लेकर बगदादी तक को पहुंचा चुकी है जहन्नुम

Frugal Habits: स्मार्ट लोग ऐसे करते हैं पैसे की बचत, सेविंग के लिए आप भी अपनाएं ये 6 आदतें

दुनिया

निकोलस मादुरो सोमवार को अमेरिका की मैनहट्टन स्थित संघीय अदालत में पेश किया जा सकता है. हालांकि, इसको लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

रईश खान

Updated : Jan 04, 2026, 12:30 AM IST

Nicolas Maduro and donald trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वेनेजुएला पर मिलिट्री अटैक से लेकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी तक पूरा अभियान लाइव देखा. उन्होंने इसे तेज, सटीक और अद्भुत मिशन बताया. ऑपरेशन के कुछ ही घंटे बाद "फॉक्स एंड फ्रेंड्स वीकेंड" से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मार-ए-लागो से इस छापे को लाइव देखा. अमेरिकी सेना के अलावा ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता.

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और उनकी टीम ने वीडियो फीड के माध्यम से पूरी कार्रवाई देखी, जिसमें अमेरिकी सेना द्वारा स्टील के दरवाजों को तोड़ते हुए फुटेज भी शामिल थे. उन्होंने कहा, "हमारे जवानों ने कुछ ही सेकंड में स्टील के दरवाजे तोड़ दिए. मैंने वास्तव में ऐसा पहले कभी नहीं देखा."

एक भी जवान नहीं हुआ शहीद- ट्रंप

राष्ट्रपति ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान कोई भी अमेरिकी सैनिक शहीद नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि मिशन में शामिल एक हेलीकॉप्टर पर हमले के बाद कुछ सैनिक घायल हो सकते हैं. उन्होंने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी.

ट्रंप ने पुष्टि की कि मादुरो और उनकी पत्नी को हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला से निकालकर यूएसएस इवो जिमा ले जाया गया, जो कैरिबियन में तैनात कई अमेरिकी युद्धपोतों में से एक है. मादुरो को हेलीकॉप्टर में न्यूयॉर्क लाया गया है. जिसमें उनकी यात्रा सुखद रही. मुझे यकीन है कि उन्हें यह यात्रा पसंद आई होगी.

फॉक्स न्यूज के अनुसार, मादुरो सोमवार को मैनहट्टन स्थित संघीय अदालत में पहली बार पेश हो सकते हैं. हालांकि, समय को लेकर पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि उन्हें कोर्ट के सामने सोमवार को ही पेश किया जाएगा.

अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने दोहराया कि मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में पहले ही अभियोग लगाया जा चुका है, जहां अभियोजकों ने उन पर मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों सहित कई गंभीर अपराधों का आरोप लगाया है.

डेमोक्रेट को बताया कमजोर और मूर्ख

ट्रंप ने अमेरिकी कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाने वाले सांसदों और अन्य लोगों की आलोचना को खारिज कर दिया. हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के शीर्ष डेमोक्रेट, कनेक्टिकट के प्रतिनिधि जिम हाइम्स की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर, ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट कमजोर और मूर्ख लोग" हैं.

ट्रंप ने कहा, "उन्हें कहना चाहिए कि बहुत बढ़िया काम किया. उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि अरे, शायद यह संवैधानिक नहीं है. वही पुरानी बातें जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं."

ट्रंप ने वेनेजुएला सरकार के अधिकारियों को मादुरो का समर्थन करने पर चेतावनी भी दी. अगर वे वफादार बने रहे, तो उनका भविष्य बहुत बुरा होगा. मुझे लगता है कि उनमें से ज्यादातर अपना रुख बदल चुके हैं.

(With IANS input)

Homemade Soap: ग्लिसरीन, हल्दी और एलोवेरा जेल... इन 7 चीजों से घर पर बनाएं टैनिंग हटाने वाला 100% नेचुरल साबुन
कितनी घातक है अमेरिका की डेल्टा फोर्स? लादेन से लेकर बगदादी तक को पहुंचा चुकी है जहन्नुम
Frugal Habits: स्मार्ट लोग ऐसे करते हैं पैसे की बचत, सेविंग के लिए आप भी अपनाएं ये 6 आदतें
Dhurandhar Cast: रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना से आर माधवान तक, जानें 'धुरंधर' एक्टर्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता
