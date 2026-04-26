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वॉशिंगटन में फायरिंग से दहला अमेरिका! बाल-बाल बचे ट्रंप, शॉटगन लेकर राष्ट्रपति के पास कैसे पहुंचा हमलावर? बड़ी बातें

वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया और जेडी वेंस की मौजूदगी में गोलीबारी हुई है.

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Gaurav Barar

Updated : Apr 26, 2026, 10:44 AM IST

वॉशिंगटन में फायरिंग से दहला अमेरिका! बाल-बाल बचे ट्रंप, शॉटगन लेकर राष्ट्रपति के पास कैसे पहुंचा हमलावर? बड़ी बातें
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वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में रविवार (26 अप्रैल 2026) को आयोजित ग्रिडिरॉन क्लब डिनर के दौरान हुई फायरिंग ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को दहला दिया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मीडिया इवेंट में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन यह शाम ऐतिहासिक मिलन के बजाय एक खौफनाक मंजर में तब्दील हो गई.

सुरक्षा में भारी चूक, कैसे घुसा हमलावर?

हिल्टन होटल का बॉलरूम, जहां राष्ट्रपति ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे, उसे एक अभेद्य किले के रूप में तैयार किया गया था. हवाई अड्डे जैसी सघन जांच और सीक्रेट सर्विस के घेरे के बावजूद हमलावर कोल टॉमस एलन शॉटगन के साथ होटल के अंदर पहुंचने में कामयाब रहा.

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे बड़ी कमजोरी होटल का पब्लिक एक्सेस मॉडल रही. जबकि मुख्य बॉलरूम सील था, होटल के गलियारे और सार्वजनिक हिस्से सामान्य मेहमानों के लिए खुले थे. हमलावर ने संभवतः इसी भीड़भाड़ का फायदा उठाकर चेकपॉइंट तक पहुंच बनाई. यह सवाल अब सीक्रेट सर्विस की कार्यप्रणाली पर गहरा दाग है कि एक सशस्त्र व्यक्ति हाई-प्रोफाइल सुरक्षा जोन के इतने करीब कैसे आ गया?

सीक्रेट सर्विस की त्वरित कार्रवाई और बहादुरी

जैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी, सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने ह्यूमन शील्ड बनाकर राष्ट्रपति और गणमान्य व्यक्तियों को कवर किया. रिपोर्ट्स के अनुसार, एक एजेंट को हमलावर की गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट की वजह से उसकी जान बच गई. जवाबी कार्रवाई इतनी तेज थी कि हमलावर को बॉलरूम के अंदर तबाही मचाने से पहले ही धर-दबोचा गया.

जब बॉलरूम में मची भगदड़

डिनर के दौरान अचानक हुई इस फायरिंग ने जश्न के माहौल को मातम और डर में बदल दिया. चश्मदीदों के मुताबिक, जैसे ही पहली गोली चली, वहां मौजूद पत्रकारों, मंत्रियों और हॉलीवुड हस्तियों में भगदड़ मच गई.  एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, "लोग टेबल के नीचे छिपने लगे, कांच टूटने की आवाजें आ रही थीं. हर कोई बस अपनी जान बचाने के लिए रेंग रहा था." विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ जैसे शीर्ष नेताओं को तुरंत सुरक्षित बंकरों में ले जाया गया.

यह हमला तब हुआ जब ट्रंप मीडिया के साथ अपने कटु संबंधों को सुधारने या कम से कम एक मंच साझा करने की कोशिश कर रहे थे. सालों तक मीडिया को जनता का दुश्मन बताने के बाद उनका इस इवेंट में आना एक बड़ा राजनीतिक संकेत था. लेकिन इस व्यवधान ने उस खाई को और गहरा कर दिया है. ट्रंप समर्थकों ने पहले ही आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि उनके खिलाफ बनाए गए माहौल ने ही ऐसे लोन वुल्फ हमलावरों को उकसाया है.

हमलावर का 'लोन वुल्फ' एंगल

FBI कोल टॉमस एलन के बैकग्राउंड की जांच कर रही है. शुरुआती जानकारी उसे एक अकेला हमलावर (लोन वुल्फ) बता रही है जो मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है. क्या यह हमला किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित था या केवल पब्लिसिटी के लिए? यह जांच का विषय है. लेकिन उसने जिस तरह सुरक्षा घेरे को चुनौती दी, वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है.

गन कंट्रोल की नई बहस

इस घटना ने अमेरिका में पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है. एक बार फिर शॉटगन जैसे हथियारों की सुलभता पर सवाल उठ रहे हैं. विपक्षी दल इसे सख्त गन कानूनों की जरूरत बता रहे हैं, जबकि ट्रंप समर्थक इसे व्यक्तिगत सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा मान रहे हैं.

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