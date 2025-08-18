युद्ध रोकने के लिए पुतिन से बातचीत.., व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले जेलेंस्की, जानें दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई

अलास्का में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में एक अहम बैठक हुई. इस दौरान कई यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी में युद्ध रोकने और शांति बहाली पर सकारात्मक बातचीत हुई.

अमेरिका के व्हाइट हाउस में यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक बेहद ही अहम बैठक हुई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने मीडिया के आमने-सामने बातचीत की. इस बैठक के बाद जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध को रोकना बेहद जरूरी है और इसके लिए वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से सीधी बातचीत करने को तैयार हैं. जेलेंस्की ने इस मौके पर ट्रंप को युद्ध समाप्त करने की कोशिशों के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, “मैं अमेरिकी राष्ट्रपति का आभारी हूं जिन्होंने इस कठिन समय में हमारा साथ दिया है. उसके साथ मैं फर्स्ट लेडी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए पुतिन को पत्र भेजा. मेरी पत्नी ने भी अमेरिकी फर्स्ट लेडी को पत्र लिखा है.”

यूरोप के कई बड़े नेता भी शामिल हुए

बताते चलें व्हाइट हाउस की इस बैठक में केवल अमेरिका और यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप के कई बड़े नेता भी शामिल हुए. इनमें नाटो महासचिव मार्क रूट, यूरोपीयन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब शामिल थे.

यह भी पढ़ें: अलास्का में ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन ने पीएम मोदी को किया फोन, साझा की अंदरूनी बातचीत

बड़ी भागीदारी से शांति की राह मजबूत होगी

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सात देशों के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई है और इतनी बड़ी भागीदारी से शांति की राह मजबूत होगी. उन्होंने संकेत दिया कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर आगे चर्चा होगी, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है. बैठक के बाद ट्रंप ने कहा, 'हमने कई मामलों में सकारात्मक प्रगति की है. उन्होंने आगे कहा, हमने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति से भी हमारी अच्छी बातचीत हुई थी. मुझे लगता है कि आज की यह बैठक महत्वपूर्ण नतीजे ला सकती है.' बहरहाल, ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ मुलाकात को सम्मान की बात बताते हुए कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ उनकी वार्ता बेहद सार्थक रही और शांति बहाली की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत मिले हैं.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.