Trump Putin के बीच 3 घंटे तक चली बैठक के बाद कोई डील नहीं, रूस-यूक्रेन के बीच सीजफायर पर नहीं बनी बात

Trump-Putin Alaska Summit: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का में मुलाकात की. मुलाकात के दौरान यूक्रेन जंग खत्म करने पर करीब 3 घंटे मीटिंग हुई. लेकिन इसके बाद रूस-यूक्रेन के बीच सीजफायर पर बात नहीं बनी है.

Donald Trump and Vladimir Putin Meeting: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर अलास्का में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया. यहां पर दोनों के बीच करीब 3 घंटे तक लंबी बातचीच चली. दोनों की मुलाकात के बाद रूस-यूक्रेन की बीच युद्धविराम पर कोई बात नहीं बनी है. अब दोनों की अगली मुलाकात मास्को में होगी.

बैठक के बाद 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस

पुतिन और ट्रंप ने मीटिंग खत्म होने के बाद 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों रवाना हो गए. मीटिंग में उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जबाव नहीं दिया. ट्रंप ने बताया कि, दोनों की बैठक बहुत सकारात्मक रही है. कई बातों पर सहमति जताई लेकिन कोई बड़ी डील नहीं हुई है. किसी समझौते को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है.

वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की सुरक्षा को सबसे जरूरी बताया. उन्होंने अगली मीटिंग मास्को में होने के बारे में कहा है. पुतिन का कहना है कि. जंग खत्म करने के लिए जंग की वजह को खत्म करना ज्यादा जरूरी है. पुतिन ने कहा "जब जंग शुरू हुई थी. तब अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो शायद ये जंग शुरू ही नहीं होती".

PM मोदी और जेलेंस्की के बीच लंबी बातचीत, भारत आने का भी मिला न्योता, जानें किन इन मामलों पर हुई चर्चा

मीटिंग में शामिल हुए लोग

बता दें कि, रूसी प्रतिनिधिमंडल में व्लादिमीर पुतिन के साथ ही विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव, वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव, क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव और आर्थिक सहयोग के लिए राष्ट्रपति के विशेष दूत किरिल दिमित्रिव शामिल रहे.

वहीं, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रुबियो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट, सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ, चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ डैन स्कैविनो हुए थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.