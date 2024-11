अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्‍ड ट्रंप ने शानदारी जीत हासिल कर ली है.

अमेरिका के राष्‍ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्‍मीदवार डोनाल्‍ड ट्रंप ने शानदार जीत दर्ज की है. चुनाव जीतने के बाद पहली बार उन्होंने अपना भाषण दिया. उन्होंने अपनी जीत के लिए लोगों को धन्‍यवाद दिया और कहा कि अब कोई जंग नहीं होगी. उन्‍होंने कहा मैंने आज तक ऐसा जश्न नहीं देखा है. हम सबने मिलकर ये संभव कर दिखाया. जीत के बाद ट्रंप काफी खुश नजर आए.

डोनाल्‍ड ट्रंप ने कही ये बात

जीत के बाद उन्होंने कहा, "यह एक ऐसा आंदोलन है जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा है. सच कहूं तो, मेरा मानना ​​है, यह अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन था. इस देश में ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ है और शायद अब, यह महत्व के एक नए स्तर पर पहुंचने जा रहा है क्योंकि हम अपने देश को ठीक करने में मदद करने जा रहे हैं. हमारे पास एक ऐसा देश है जिसे मदद की जरूरत है. हम अपनी सीमाओं को ठीक करने जा रहे हैं, अपने देश के बारे में सब कुछ ठीक करने जा रहे हैं आज रात इतिहास एक कारण से है और कारण सिर्फ इतना है कि, हमने उन बाधाओं को पार कर लिया जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने सबसे अविश्वसनीय राजनीतिक जीत हासिल की है."

ये भी पढ़ें-US Elections 2024: बेंजामिन नेतन्याहू ने Donald Trump को दी जीत की बधाई, अमेरिका के नए राष्ट्रपति के लिए लिखा ये खास संदेश

मेरा सबकुछ अमेरिका का है- ट्रंप

डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा कि मेरा सबकुछ अमेरिका के लिए है. उन्होंने कहा, 'मेरी जीत देश के हर नागरिक की जीत है. सीनेट में हुई जीत तो अव‍िश्‍वसनीय है. मैं अमेरिका के लिए जितना कर सकता हूं, करूंगा.' इसके साथ ही उन्होंने एलन मस्क का भी नाम लिया है. ट्रंप ने उनके भाषण की तारीफ की है और उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी दिया है.



#WATCH | West Palm Beach, Florida | Republican presidential candidate #DonaldTrump says, "...This is a movement that nobody has ever seen before. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There has never been anything like this in this country and… pic.twitter.com/MEcRDSAI72— ANI (@ANI) November 6, 2024

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से