मिडटर्म हारने के बाद भी ट्रंप के पास है एक स्पेशल पावर! रोक सकते हैं डेमोक्रेट्स के फैसले, जानिए क्या है ये वीटो

मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स को जीत हासिल हुई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नतीजों के आने से पहले ही विपक्ष को राष्ट्रपति के वीटो पावर की याद दिला चुके हैं.

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगा है. डेमोक्रेट्स ने न सिर्फ प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बढ़त हासिल की, बल्कि सीनेट में भी बहुमत हासिल कर लिया है. भारतीय समयानुसार बुधवार (4 नवंबर 2026) को सामने आए इन नतीजों के बाद अमेरिकी राजनीति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विपक्षी डेमोक्रेट्स के बीच टकराव बढ़ने के आसार हैं.

डेमोक्रेट्स के पास अब ऐसे कई मौके होंगे, जब वे ट्रंप की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठा सकेंगे. लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है. मिडटर्म चुनाव में पार्टी की हार के बावजूद ट्रंप के हाथ में एक ऐसी संवैधानिक शक्ति है, जिसके जरिए वे कांग्रेस (अमेरिकी संसद) से पास होने वाले कई विधेयकों को रोक सकते हैं. इस शक्ति को प्रेसिडेंशियल वीटो कहा जाता है. ट्रंप इसे 'अल्टीमेट पावर' बता चुके हैं. आखिर ये वीटो पावर क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है और क्या डेमोक्रेट्स इसे बेअसर कर सकते हैं? इन सभी सवालों को समझने के लिए हमने डिफेंस और विदेशी मामलों के एक्सपर्ट यूके देवनाथ से बातचीत की.

मिडटर्म चुनाव में क्या रहा नतीजा?

सबसे पहले चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं. मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स ने दोनों सदनों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को पीछे छोड़ दिया. 4 नवंबर को उपलब्ध नतीजों के मुताबिक, सीनेट में डेमोक्रेट्स के पास कुल 100 में से 54 सीटें हो गई हैं, जिनमें दो निर्दलीय सांसद भी शामिल हैं. रिपब्लिकन पार्टी के खाते में 44 सीटें हैं. वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कुल 435 सीटों में से डेमोक्रेट्स 229 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं, जबकि रिपब्लिकन 139 सीटों पर जीते. कुछ सीटों पर मतगणना अभी जारी है.

डेमोक्रेट्स ने दोनों सदनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है. ये ट्रंप के लिए राजनीतिक झटका इसलिए भी है, क्योंकि अब डेमोक्रेट्स को उनके एजेंडे पर लगाम लगाने और प्रशासन से जवाब मांगने का ज्यादा मौका मिलेगा. वे नए कानूनों के प्रस्ताव ला सकते हैं, सरकारी कामकाज की जांच कर सकते हैं और प्रशासन के फैसलों पर सुनवाई करा सकते हैं.

ट्रंप ने वीटो को बताया 'अल्टीमेट पावर'

मिडटर्म चुनाव से पहले अमेरिकी न्यूज चैनल सीबीएस न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया था कि अगर डेमोक्रेट्स कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लेते हैं तो वे अपने एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाएंगे? इस पर ट्रंप ने कहा था, "मेरे पास अल्टीमेट पावर है, इसे वीटो कहते हैं." उन्होंने संकेत दिया था कि अगर डेमोक्रेट्स ऐसे विधेयक पास करते हैं, जिनसे वे सहमत नहीं हैं, तो वे उन्हें मंजूरी देने से इनकार कर देंगे.

ट्रंप ने यहां तक कहा कि अगर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनती है तो वे हर विधेयक को वीटो कर सकते हैं. उन्होंने खुद को 'मिस्टर वीटो' कहे जाने पर भी आपत्ति नहीं जताई. इसके अलावा ट्रंप ने नतीजों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर 'VETO' शब्द भी पोस्ट किया है. उनके इन बयानों से साफ है कि आने वाले समय में वीटो पावर उनकी राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा हो सकती है.

क्या होता है राष्ट्रपति का वीटो पावर?

अमेरिकी राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार वहां के संविधान के आर्टिकल-1, सेक्शन-7 के तहत मिला हुआ है. विदेशी मामलों के जानकार यूके देवनाथ ने डीएनए हिंदी से बातचीत में बताया कि वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है "मैं अनुमति नहीं देता." अगर आसान भाषा में समझें तो जब अमेरिकी संसद के दोनों सदन किसी विधेयक को मंजूरी दे देते हैं, तो उसे कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है. राष्ट्रपति के पास इस विधेयक को मंजूरी देने या रोकने का अधिकार होता है.

उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई विधेयक देश के हित में नहीं है या उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ है, तो वे उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं. इसके बाद वे अपनी आपत्तियों के साथ उस विधेयक को वापस संसद (कांग्रेस) भेज देते हैं. इसी प्रक्रिया को वीटो करना कहते हैं. हालांकि, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी विधेयक के कुछ हिस्सों को हटाकर बाकी हिस्सों को मंजूरी नहीं दे सकते. उन्हें पूरे विधेयक को स्वीकार करना होगा या फिर उसे वीटो करना होगा. ये अधिकार किसी कानून को रोकने का है, उसमें अपनी तरफ से बदलाव करने का नहीं.

पॉकेट वीटो क्या होता है?

अमेरिकी राष्ट्रपति के पास सामान्य वीटो के अलावा एक और खास अधिकार होता है, जिसे पॉकेट वीटो कहा जाता है. अमेरिकी संविधान के मुताबिक, राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक पर फैसला लेने के लिए 10 दिन का समय होता है. इसमें रविवार शामिल नहीं होता.

राष्ट्रपति अगर इन 10 दिनों के भीतर विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते और कांग्रेस का सत्र जारी रहता है, तो वह विधेयक अपने आप कानून बन सकता है. लेकिन अगर इस दौरान कांग्रेस का सत्र खत्म हो जाता है और राष्ट्रपति के लिए विधेयक को वापस भेजना संभव नहीं रहता, तो वह विधेयक कानून नहीं बन पाता. इसे ही पॉकेट वीटो कहते हैं. सामान्य वीटो में राष्ट्रपति विधेयक को आपत्तियों के साथ वापस भेजते हैं, जबकि पॉकेट वीटो में वे उस पर हस्ताक्षर नहीं करते और कांग्रेस के सत्र खत्म होने की वजह से विधेयक आगे नहीं बढ़ पाता.

On Election Day, the American people spoke loud and clear: they are done with the corruption, incompetence, and callousness coming from the White House and the capitulation of Republican leaders. As I traveled the country to campaign for Democrats up and down the ballot, I witnessed the resolve of the people to turn pain into purpose, and anger into action. I congratulate all the great candidates who ran fantastic races and the thousands of volunteers who made calls, knocked on doors, and ensured Democrats won resoundingly. Now, the work begins to actually deliver results. The American people have elected Democrats across the country in federal, state, and local races who must be ruthless in using every lever of power to deliver economic relief for working families and hold this administration accountable for their deep-seated corruption. The people demand nothing less. — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 4, 2026

क्या डेमोक्रेट्स ट्रंप के वीटो को पलट सकते हैं?

एक्सपर्ट यूके देवनाथ ने कहा कि इस सवाल का जवाब है- हां. राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार जरूर है, लेकिन ये अंतिम फैसला नहीं होता. अमेरिकी संविधान में संसद को भी राष्ट्रपति के वीटो को पलटने का रास्ता दिया गया है. इसके लिए प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है.

उदाहरण के लिए, अगर प्रतिनिधि सभा के सभी 435 सदस्य वोट करते हैं तो किसी वीटो को खारिज करने के लिए कम से कम 290 वोट चाहिए होंगे. वहीं 100 सदस्यों वाली सीनेट में इसके लिए 67 वोट जरूरी हैं. इसका मतलब है कि अगर ट्रंप किसी विधेयक को वीटो करते हैं, तो डेमोक्रेट्स पर्याप्त समर्थन जुटाकर उसे दोबारा पास करा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए उन्हें अपनी पार्टी के सांसदों के अलावा कुछ रिपब्लिकन सांसदों का समर्थन भी हासिल करना पड़ सकता है. इसलिए सिर्फ कांग्रेस में बहुमत होने से डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति के हर वीटो को खत्म नहीं कर पाएंगे, उन्हें दो-तिहाई समर्थन जुटाना होगा.

Thanks to all you who woke up and got to work organizing! All of you who voted for decency, fairness, equality, justice and against the flagrant corruption in our political system which has been stacked against the working people of this country. And a special thanks to the wave of first time voters and young people who took a step towards the future they deserve. Rise up and sing! Celebrate. Then we go to work reforming our party and our nation for good. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) November 4, 2026

क्या वीटो के जरिए डेमोक्रेट्स पर दबाव बना सकते हैं ट्रंप?

यूके देवनाथ ने कहा कि वीटो पावर का इस्तेमाल सिर्फ किसी विधेयक को रोकने तक सीमित नहीं है. इसका असर राजनीतिक बातचीत और कानून बनाने की प्रक्रिया पर भी पड़ता है. अगर डेमोक्रेट्स कोई ऐसा विधेयक लाते हैं, जिसका ट्रंप विरोध करते हैं, तो राष्ट्रपति पहले ही उसे वीटो करने की चेतावनी दे सकते हैं. ऐसी स्थिति में विपक्षी सांसदों के सामने दो रास्ते होंगे. पहला, वे विधेयक में कुछ बदलाव करके राष्ट्रपति की सहमति हासिल करने की कोशिश करें. दूसरा, वीटो के बावजूद उसे कानून बनाने के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जुटाएं.

ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान इसी रणनीति की ओर इशारा करते हुए कहा था कि वे कुछ महीनों तक विधेयकों को वीटो कर सकते हैं और फिर सांसद समझौता करने के लिए बातचीत की मेज पर आ सकते हैं. बहरहाल, मिडटर्म चुनाव के नतीजों ने ट्रंप के सामने कांग्रेस में नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है. डेमोक्रेट्स के पास अब उनके फैसलों की निगरानी और नीतियों को चुनौती देने की ताकत होगी. वहीं ट्रंप के पास वीटो जैसा संवैधानिक अधिकार मौजूद है. ऐसे में आने वाले समय में व्हाइट हाउस और कांग्रेस के बीच कानूनों, बजट और सरकारी नीतियों को लेकर खींचतान देखने को मिल सकती है.

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