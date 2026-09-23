ईरान को चेतावनी से लेकर रूस-यूक्रेन युद्ध और AI तक, ट्रंप के UNGA भाषण की बड़ी बातें

संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने साफ किया कि ईरान को कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा, हालांकि समझौते के रास्ते अभी खुले हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया कि वे ईरान को कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे.

उन्होंने कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था, सेना और तकनीक दुनिया में सबसे आगे हैं.

ट्रंप ने रूस-यूक्रेन जंग तुरंत रोकने की अपील की और सख्त टैरिफ लगाने की चेतावनी दी.

उन्होंने AI की जगह आधिकारिक रूप से 'सुपरइंटेलीजेंस' शब्द इस्तेमाल करने का सुझाव दिया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (22 सितंबर 2026) को न्यू यॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र को संबोधित किया. अपने भाषण में उन्होंने मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मध्य पूर्व में उसके द्वारा फैलाए जा रहे तनाव, होर्मुज जलडमरूमध्य, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत, रूस-यूक्रेन युद्ध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की रेस में अमेरिका की स्थिति पर बात की.

ट्रंप ने इस वैश्विक मंच का इस्तेमाल अमेरिका की आर्थिक, सैन्य और तकनीकी ताकत को प्रदर्शित करने के लिए किया. उन्होंने एक तरफ वैश्विक सरकार और वैश्विक टैक्स के विचारों को पूरी तरह खारिज कर दिया, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ समझौते और यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की बात भी कही.

ईरान को लेकर सख्त रुख

ट्रंप ने ईरान को आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक करार देते हुए आरोप लगाया कि ईरानी शासन 51 सालों से खून-खराबे और हिंसा के दम पर राज कर रहा है. ट्रंप ने कहा, "ईरान मध्य पूर्व का दादा बनता था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता." उन्होंने स्पष्ट किया कि वे ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे.

बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं

ट्रंप के अनुसार, राष्ट्रपति पद संभालने के तुरंत बाद उन्होंने ईरान को उसका परमाणु कार्यक्रम और आतंकवाद को समर्थन बंद करने के बदले पूर्ण आर्थिक सहयोग का प्रस्ताव दिया था, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया. ट्रंप ने इसे ईरान की सबसे बड़ी भूल बताया. हालांकि, ट्रंप ने बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया.

उन्होंने संकेत दिया कि अगर सही शर्तें बनती हैं, तो ईरान के साथ एक बड़ा समझौता हो सकता है, जिससे ईरान फिर से एक मजबूत देश बन सके. अमेरिका के मिडटर्म चुनाव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ईरान सोच रहा है कि वे अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे, जबकि सच्चाई यह है कि वे पहले ही भारी बहुमत से चुनाव जीत चुके हैं.

होर्मुज जलडमरूमध्य और यूएन की सराहना

होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी नौसेना की भूमिका की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनकी सेना ने सुरक्षा देकर एक अरब बैरल से अधिक तेल को सुरक्षित बाहर निकाला है. वहां से हर दिन-रात दर्जनों जहाजों को निकाला जा रहा है, जिससे युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा तेल का फ्लो बना हुआ है. इसके साथ ही, व्यापारिक जहाजों पर हमले की निंदा करने वाले यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन करने पर ट्रंप ने सभी देशों का धन्यवाद किया.

वैश्विक सरकार और ICC का विरोध

ट्रंप ने संप्रभुता पर जोर देते हुए कहा कि कोई "ग्लोबल गवर्नमेंट" नहीं है और उनके राष्ट्रपति रहते अमेरिका पर कोई ग्लोबल टैक्स लागू नहीं हो सकता. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत (ICC) को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि अमेरिका एक अनियंत्रित और अमेरिका-विरोधी संस्था के ट्रायल्स को स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने ICC से जुड़े देशों से तुरंत इस संस्था से बाहर निकलने की अपील की.

'अमेरिका का स्वर्ण युग वापस आ गया है'

अमेरिका की 250वीं आजादी के मौके का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लौटा है. उन्होंने कहा, "हमारी अर्थव्यवस्था सबसे बेहतरीन है, हमारी सेना सबसे ताकतवर है और हमारी तकनीक का कोई मुकाबला नहीं है." उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल को निराशाजनक बताते हुए कहा कि उनकी नीतियों ने देश को एक बार फिर स्वर्ण युग में पहुंचा दिया है.

रूस-यूक्रेन युद्ध और ट्रेड टैरिफ

रूस-यूक्रेन जंग पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पास एक नए कानून पर दस्तखत किए हैं, जो उन्हें भारी टैरिफ लगाने का अधिकार देता है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी, तो वे इसका इस्तेमाल करेंगे. ट्रंप ने कहा, "अब इस जंग और मौतों के सिलसिले को रोकने का समय आ गया है."

AI नहीं, अब कहिए सुपरइंटेलीजेंस

भाषण का एक बड़ा हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चीन के साथ अमेरिकी प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित था. ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका इस रेस में चीन से बहुत आगे है और वे इस बढ़त को बनाए रखेंगे. वे AI के विकास पर कोई रोक नहीं लगाएंगे क्योंकि यह औद्योगिक क्रांति और इंटरनेट से भी बड़ा बदलाव है.

ट्रंप ने एक नया सुझाव देते हुए कहा कि अब से अमेरिकी दस्तावेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह 'सुपरइंटेलीजेंस' शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. उन्होंने AI के खतरों की चेतावनी देने वालों की तुलना ग्लोबल वार्मिंग का डर दिखाने वालों से की और कहा कि जैसे पहले 12 साल में दुनिया खत्म होने का डर दिखाया जाता था, वैसे ही अब रोबोट्स के हमले का झूठा खौफ फैलाया जा रहा है.

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