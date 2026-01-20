ग्रीनलैंड छोड़िए, अब इन देशों पर भी ट्रंप ने गाड़ा अमेरिका का झंडा, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक नक्शा पोस्ट किया, जिसमें अमेरिका का दायरा सामान्य से कहीं ज्यादा बड़ा नजर आता है. इस नक्शे में पड़ोसी देश कनाडा, दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला और यूरोप के देश डेनमार्क के अधीन ग्रीनलैंड को अमेरिका के हिस्से के रूप में दिखाया गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए सुर्खियों में हैं. हालांकि, इस बार वजह कोई बयान नहीं, बल्कि एक नक्शा और कुछ तस्वीरें हैं. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'Truth Social' पर ऐसा कंटेंट शेयर किया है, जिसमें अमेरिका के साथ कुछ अन्य देशों को भी अमेरिकी क्षेत्र के तौर पर दिखाया गया है. इस पोस्ट के सामने आते ही दुनिया भर में बहस शुरू हो गई है.

पूरा मामला क्या है

मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक नक्शा पोस्ट किया, जिसमें अमेरिका का दायरा सामान्य से कहीं ज्यादा बड़ा नजर आता है. इस नक्शे में पड़ोसी देश कनाडा, दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला और यूरोप के देश डेनमार्क के अधीन ग्रीनलैंड को अमेरिका के हिस्से के रूप में दिखाया गया है. माना जा रहा है कि यह नक्शा कंप्यूटर ग्राफिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है. नक्शे के अलावा ट्रंप ने एक और तस्वीर भी साझा की है. इस तस्वीर में वह उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ ग्रीनलैंड में खड़े नजर आ रहे हैं और वहां अमेरिकी झंडा लगाया गया है. तस्वीर पर लिखा है, “Greenland US Territory Est 2026”. यानी ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र बताने का संकेत दिया गया है.

कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनना चाहिए

दरअसल, ट्रंप इससे पहले भी कनाडा को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं. बताते चलें, राष्ट्रपति पद संभालने के बाद उन्होंने कहा था कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनना चाहिए. कनाडा सरकार ने इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया था. इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर तनाव भी बढ़ा था. वहीं, वेनेजुएला के मामले में भी ट्रंप का रुख आक्रामक रहा है. इसी महीने अमेरिकी विशेष बलों की कार्रवाई के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया था. इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला की व्यवस्था संभालेगा और वहां के तेल संसाधनों पर अमेरिकी कंपनियों की पकड़ होगी. हालांकि, अब पहली बार वेनेजुएला को सीधे अमेरिकी नक्शे में शामिल दिखाया गया है.

डेनमार्क नाटो का सदस्य देश है

गौरतलब है कि, ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है. उनका तर्क है कि यह इलाका खनिज संसाधनों से भरपूर है और रणनीतिक रूप से अहम है. हालांकि, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का सदस्य देश है. ट्रंप की इन पोस्टों के बाद यूरोप और नाटो देशों में चिंता बढ़ गई है. कई देशों ने साफ कहा है कि यह कोई आधिकारिक कदम नहीं है और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इन दावों की कोई मान्यता नहीं है. विदेश मामलों के जानकारों का मानना है कि यह ट्रंप की राजनीतिक सोच और दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है.

