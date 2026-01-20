FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

जोधपुर में तेज रफ्तार ट्रक-बस की टक्कर, हादसे में 2-3 लोगों की मौत की खबर, BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले CM योगी, दिल्ली-NCR से GRAP-4 हटाया गया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs NZ 1st T20 Pitch Report: नागपुर में होगी चौकों-छक्कों की बारिश या गेंदबाजों का बोलबाला? जानें कैसी है पिच

IND vs NZ 1st T20 Pitch Report: नागपुर में होगी चौकों-छक्कों की बारिश या गेंदबाजों का बोलबाला? जानें कैसी है पिच

Saina Nehwal Love Story: तलाक की दहलीज तक पहुंच गया था साइना नेहवाल का प्यार, फिर पारुपल्ली कश्यप से कैसा बचा रिश्ता?

Saina Nehwal Love Story: तलाक की दहलीज तक पहुंच गया था साइना नेहवाल का प्यार, फिर पारुपल्ली कश्यप से कैसा बचा रिश्ता?

Mahashivratri 2026 Date: इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त

इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट

महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट

स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!

स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!

Urban Company की सफलता के पीछे IIT–IIM की पढ़ाई, जानें इसके CEO अभिराज सिंह बहल का एजुकेशनल बैकग्राउंड

Urban Company की सफलता के पीछे IIT–IIM की पढ़ाई, जानें इसके CEO अभिराज सिंह बहल का एजुकेशनल बैकग्राउंड

Homeदुनिया

दुनिया

ग्रीनलैंड छोड़िए, अब इन देशों पर भी ट्रंप ने गाड़ा अमेरिका का झंडा, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक नक्शा पोस्ट किया, जिसमें अमेरिका का दायरा सामान्य से कहीं ज्यादा बड़ा नजर आता है. इस नक्शे में पड़ोसी देश कनाडा, दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला और यूरोप के देश डेनमार्क के अधीन ग्रीनलैंड को अमेरिका के हिस्से के रूप में दिखाया गया है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 20, 2026, 05:07 PM IST

ग्रीनलैंड छोड़िए, अब इन देशों पर भी ट्रंप ने गाड़ा अमेरिका का झंडा, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल

डोनाल्ड ट्रंप

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए सुर्खियों में हैं. हालांकि, इस बार वजह कोई बयान नहीं, बल्कि एक नक्शा और कुछ तस्वीरें हैं. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'Truth Social' पर ऐसा कंटेंट शेयर किया है, जिसमें अमेरिका के साथ कुछ अन्य देशों को भी अमेरिकी क्षेत्र के तौर पर दिखाया गया है. इस पोस्ट के सामने आते ही दुनिया भर में बहस शुरू हो गई है. 

पूरा मामला क्या है

मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक नक्शा पोस्ट किया, जिसमें अमेरिका का दायरा सामान्य से कहीं ज्यादा बड़ा नजर आता है. इस नक्शे में पड़ोसी देश कनाडा, दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला और यूरोप के देश डेनमार्क के अधीन ग्रीनलैंड को अमेरिका के हिस्से के रूप में दिखाया गया है. माना जा रहा है कि यह नक्शा कंप्यूटर ग्राफिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है. नक्शे के अलावा ट्रंप ने एक और तस्वीर भी साझा की है. इस तस्वीर में वह उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ ग्रीनलैंड में खड़े नजर आ रहे हैं और वहां अमेरिकी झंडा लगाया गया है. तस्वीर पर लिखा है, “Greenland US Territory Est 2026”. यानी ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र बताने का संकेत दिया गया है. 

कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनना चाहिए

दरअसल, ट्रंप इससे पहले भी कनाडा को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं. बताते चलें, राष्ट्रपति पद संभालने के बाद उन्होंने कहा था कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनना चाहिए. कनाडा सरकार ने इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया था. इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर तनाव भी बढ़ा था. वहीं, वेनेजुएला के मामले में भी ट्रंप का रुख आक्रामक रहा है. इसी महीने अमेरिकी विशेष बलों की कार्रवाई के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया था. इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला की व्यवस्था संभालेगा और वहां के तेल संसाधनों पर अमेरिकी कंपनियों की पकड़ होगी. हालांकि, अब पहली बार वेनेजुएला को सीधे अमेरिकी नक्शे में शामिल दिखाया गया है. 

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नक्शा और तस्वीरें साझा कर कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र दिखाया है

यह भी पढ़ें: साढ़े तीन घंटे में क्या-क्या तय हुआ? यूएई राष्ट्रपति के छोटे दौरे में भारत के साथ हुए कई अहम समझौते

डेनमार्क नाटो का सदस्य देश है

गौरतलब है कि, ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है. उनका तर्क है कि यह इलाका खनिज संसाधनों से भरपूर है और रणनीतिक रूप से अहम है. हालांकि, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का सदस्य देश है. ट्रंप की इन पोस्टों के बाद यूरोप और नाटो देशों में चिंता बढ़ गई है. कई देशों ने साफ कहा है कि यह कोई आधिकारिक कदम नहीं है और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इन दावों की कोई मान्यता नहीं है. विदेश मामलों के जानकारों का मानना है कि यह ट्रंप की राजनीतिक सोच और दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट
महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट
स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!
स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!
Urban Company की सफलता के पीछे IIT–IIM की पढ़ाई, जानें इसके CEO अभिराज सिंह बहल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
Urban Company की सफलता के पीछे IIT–IIM की पढ़ाई, जानें इसके CEO अभिराज सिंह बहल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ऊंचाई पर है? भीषण सर्दी के बीच यहां पढ़ाई किसी एडवेंचर से कम नहीं
भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ऊंचाई पर है? भीषण सर्दी के बीच यहां पढ़ाई किसी एडवेंचर से कम नहीं
थिएटर के बाद अब OTT पर मचेगा 'धुरंधर' का शोर! घर बैठे 4K HD में देखें रणवीर सिंह-रहमान डकैत का जलवा, जानें कहां और कब
थिएटर के बाद अब OTT पर मचेगा 'धुरंधर' का शोर! घर बैठे 4K HD में देखें रणवीर सिंह-रहमान डकैत का जलवा, जानें कहां और कब
MORE
Advertisement
धर्म
Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Khatu Shyam Mela 2026: खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?
शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Rahu-Budh Gochar: 18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी  
18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी
MORE
Advertisement