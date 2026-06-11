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ईरान पर आज रात होगा भीषण हमला! डोनाल्ड ट्रंप ने खार्ग आइलैंड पर कब्जे की धमकी दी, पश्चिम एशिया में तनाव फिर चरम पर

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ईरान पर आज रात होगा भीषण हमला! डोनाल्ड ट्रंप ने खार्ग आइलैंड पर कब्जे की धमकी दी, पश्चिम एशिया में तनाव फिर चरम पर

America vs Iran: डोनाल्ड ट्रंप ने आज की रात ईरान पर भीषण और जोरदार हमला करने की धमकी दी है. ईरान ने कहा है कि किसी भी हमले का करारा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा. बीते 24 घंटों में तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 11, 2026, 08:06 PM IST

ईरान पर आज रात होगा भीषण हमला! डोनाल्ड ट्रंप ने खार्ग आइलैंड पर कब्जे की धमकी दी, पश्चिम एशिया में तनाव फिर चरम पर

डोनाल्ड ट्रंप ने खार्ग आइलैंड पर कब्जे की धमकी दी. (फोटो-IANS)

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America-Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज की रात ईरान पर भीषण हमले की धमकी दी है. डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार, 11 जून को ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के माध्य से ईरान के खार्ग द्वीप पर भी कब्जे की धमकी दी है. ट्रंप की ये धमकी तब आई है जब पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बताया कि यूएस नेवी ने  ओमान की खाड़ी में एक टैंकर को रोक दिया है जो  ईरान पर लगाई गई नाकेबंदी का उल्लंघन करके ईरानी तेल ले जा रहा था. 

ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि अमेरिका आज रात ईरान पर बहुत ज़ोरदार हमला करेगा. अमेरिकी प्रेसिडेंट ने आगे कहा कि भविष्य में कभी न कभी, हम खार्ग आइलैंड और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट्स पर कब्जा कर लेंगे और उनके तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे. ये ठीक वैसे ही होगी जैसे हमने वेनेजुएला के साथ किया है और जो वेनेजुएला और अमेरिका दोनों के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है.

पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव

गुरुवार, 11 जून को भी लगातार दूसरे दिन अमेरिका और ईरान के बीच हवाई हमले हुए. इससे पश्चिम एशिया में तनाव फिर से बढ़ गया है और युद्ध के दोबारा भड़कने की आशंका प्रबल हो गई है. ईरान ने भी इस दौरान  जॉर्डन, बहरीन और कुवैत पर मिसाइल हमले किए हैं. इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी (आईआरएनए) की र‍िपोर्ट के अनुसार, आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने हालिया हमले के जवाब में अमेरिकी एफ-35, एफ-15 और एफ-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती वाली जगहों को निशाना बनाया है.

आईआरजीसी के जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि इसकी एयरोस्पेस फोर्स ने गुरुवार तड़के 12 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हमले किए. इसमें कहा गया है कि अमेरिकी सैन्य अड्डों के अलावा जॉर्डन में अल-अजराक एयर बेस वहां स्थित अमेरिकी सेना के महत्वपूर्ण नियंत्रण केंद्रों को निशाना बनाया गया है. 

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद किया

तनाव बढ़ने के बाद ईरान के खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाजों समेत सभी शिपिंग के लिए होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की घोषणा की है. आईआरएनए के अनुसार, इलाके में असुरक्षा की वजह से, होर्मुज स्ट्रेट को तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाजों समेत सभी तरह के जहाजों के आने-जाने के लिए बंद कर दिया गया है. ये भी कहा गया है कि इस क्षेत्र में किसी भी मूवमेंट को टारगेट किया जाएगा. ईरान ने भी चेतावनी दी है कि उसकी सेना किसी भी हमले का करारा और निर्णायक जवाब देगी.

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