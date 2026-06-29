गूगल-मेटा पर टैक्स लगाया तो 100 प्रतिशत टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी- ट्रेड डील भी कर देंगे खत्म, कौन से देश निशाने पर?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि कई यूरोपीय देश अमेरिकी कंपनियों पर 'डिजिटल सर्विस टैक्स' लगाने पर विचार कर रहे हैं. इनमें से कुछ देश इसे लागू करने के बहुत करीब हैं. जो भी देश ऐसा टैक्स लगाएगा, उसके अमेरिका भेजे जाने वाले सभी सामानों पर तुरंत 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन सभी देशों को चेतावनी दी है जो गूगल, मेटा और अमेजन जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों पर 'डिजिटल सेवा कर' लगाने की तैयारी कर रहे हैं. ट्रंप ने कहा है कि जो देश भी ऐसा करेगा उस पर अमेरिका 100 प्रतिशत का भारी-भरकम टैरिफ लगाएगा. ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये धमकी तब दी है जब कई यूरोपीय देश डिजिटल सर्विस टैक्स लागू करने पर चर्चा कर रहे हैं. कनाडा ने हाल ही में इसी तरह का एक प्रस्ताव वापस ले लिया है.

क्या है पूरा मामला?

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए साफ किया कि यदि कोई भी देश अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाकर डिजिटल टैक्स लागू करता है, तो अमेरिका से उसे तुरंत 100 प्रतिशत टैरिफ की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. ट्रंप ने चेतावनी दी कि यह 100 प्रतिशत टैरिफ उन देशों के साथ किए गए किसी भी मौजूदा या नए व्यापारिक समझौतों से ऊपर माना जाएगा. इस तरह ट्रंप ने ट्रेड डील भी रद्द करने की धमकी दी है.

डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से का कारण क्या है?

अमेरिका का मानना है कि विदेशी सरकारों द्वारा लगाया जा रहा डिजिटल टैक्स जानबूझकर मेटा, अल्फाबेट (गूगल) और अमेज़न जैसी अमेरिकी दिग्गज कंपनियों के मुनाफे को चोट पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा है.

आखिर डिजिटल सर्विसेज टैक्स क्या है?

गूगल, मेटा और अमेजन जैसी दिग्गज टेक कंपनियां कई देशों के बाजार से ऑनलाइन विज्ञापन, सर्च इंजन, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स के जरिए भारी कमाई करती हैं. लेकिन, इन देशों में उनका कोई बिजनेस दफ्तर नहीं है. इसका फायदा उठाकर ये कंपनियां कॉर्पोरेट टैक्स नहीं चुकातीं. अब कुछ देश इन बहुराष्ट्रीय टेक कंपनियों पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाने की योजना बना रहे हैं. चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां अमेरिका में हैं, इसलिए इस टैक्स की सबसे बड़ी मार अमेरिकी कंपनियों पर ही पड़ेगी. अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता.

ट्रंप के फैसले का मुख्य असर यूरोपीय देशों और कनाडा पर पड़ रहा है. कनाडा पहले अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने का प्रस्ताव लेकर आ रहा था. लेकिन, अमेरिका ने उसके साथ व्यापार वार्ता रोकने की धमकी दी. इस दबाव के बाद, कनाडा ने टैक्स प्रभावी होने से ठीक पहले अपने कदम पीछे खींच लिए और इस प्रस्ताव को वापस ले लिया. कई यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, ब्रिटेन (UK), इटली, ऑस्ट्रिया और स्पेन या तो पहले से ही ऐसा टैक्स वसूल रहे हैं या नया टैक्स लाने की तैयारी में हैं. ट्रंप ने हाल ही में फ्रांस को भी चेतावनी दी थी कि अगर उसने टेक कंपनियों पर 3 प्रतिशत डिजिटल टैक्स नहीं हटाया, तो फ्रांस से आने वाली वाइन और शैंपेन पर 100 प्रतिशत टैक्स लगा दिया जाएगा.

ट्रंप के रवैये से पूरी यूरोप परेशान है. यूरोपीय संघ ने अमेरिकी धमकी के जवाब में कहा है कि टैक्स लगाना उनका "संप्रभु अधिकार" है और यह किसी एक देश के खिलाफ नहीं है. यूरोपीय आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका अनुचित टैरिफ लगाता है, तो वे भी अपनी नियामक स्वायत्तता की रक्षा के लिए और कड़ा जवाब देंगे.