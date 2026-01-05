'शर्तें नहीं मानीं तो मादुरो से भी बुरा अंजाम करेंगे...', अब वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति को ट्रंप की खुलेआम धमकी, क्या होगा डेल्सी का अगला कदम

वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद हालात लगातार और ज्यादा तनावपूर्ण होता जाता है. राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब ट्रंप ने वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी को धमकी दी है कि अगर शर्तें नहीं मानी तो...

वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद हालात लगातार और ज्यादा तनावपूर्ण होता जाता है. दरअसल वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के गायब होने के बाद देश के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया था. अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को खुली धमकी दी है और कहा है कि अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानतीं तो उन्हें मादुरो से भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है.

डेल्सी को लेकर धमकी भरे तेवर

बता दें कि ट्रंप ने वेनेजुएला की राष्ट्रपति को लेकर सख्त और धमकी भरे तेवर दिखाए हैं. ट्रंप ने अमेरिकी मैगजीन The Atlantic को दिए फोन इंटरव्यू में कहा कि अगर रोड्रिगेज वह नहीं करतीं जो अमेरिका वेनेजुएला के लिए सही मानता है तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पडे़गी. ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, 'अगर वह सही काम नहीं करतीं तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, शायद मादुरो से भी ज्यादा.'

ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया जब मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में सत्ता संतुलन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

बड़ा विरोधाभास

हालांकि, ट्रंप के इस बयान में बड़ा विरोधाभास भी देखने को मिला. एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की रोड्रिगेज से बातचीत हुई है और वह अमेरिका की शर्तों पर काम करने को तैयार हैं. ट्रंप ने तब दावा किया था कि रोड्रिगेज वेनेजुएला में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका की सलाह मानने को तैयार हैं.

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकरार

दूसरी तरफ डेल्सी ने खुद इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने मादुरो को जबरन हटाए जाने की आलोचना की है और अमेरिका से मांग की है कि मादुरो को तुरंत वेनेजुएला वापस भेजा जाए. रोड्रिगेज के इस रुख से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकराव और तेज हो गया है.

