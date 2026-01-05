FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

PM मोदी मुझे खुश करना चाहते थे- ट्रंप, रूस से तेल आयात को लेकर बोले ट्रंप, PM मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं- ट्रंप, जरूरत पड़ी तो टैरिफ बढ़ा सकते हैं- ट्रंप, भारतीय तेल आयात पर ट्रंप का बयान | मेरठ में पुलिस का गौकशी के खिलाफ अभियान, यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, मेरठ में तीन अलग-अलग जगह हुई मुठभेड़, तीनों मुठभेड़ में 7 से ज्यादा गौकश गिरफ्तार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'शर्तें नहीं मानीं तो मादुरो से भी बुरा अंजाम करेंगे...', अब वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति को ट्रंप की खुलेआम धमकी, क्या होगा डेल्सी का अगला कदम

'शर्तें नहीं मानीं तो मादुरो से भी बुरा अंजाम करेंगे...', अब वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति को ट्रंप की खुलेआम धमकी, क्या होगा डेल्सी का अगला कदम

Grahan 2026: 2026 की शुरुआत से लेकर अंतिम तक लगेंगे 4 ग्रहण, एक का भारत में लगेगा सूतक

2026 की शुरुआत से लेकर अंतिम तक लगेंगे 4 ग्रहण, एक का भारत में लगेगा सूतक

Earthquake news: भारत के इन दो राज्यों में सुबह-सुबह कांपी धरती, जानें कितनी थी भूकंप की तीव्रता

Earthquake news: भारत के इन दो राज्यों में सुबह-सुबह कांपी धरती, जानें कितनी थी भूकंप की तीव्रता

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Cholesterol Sign: रात में ही नजर आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के 8 संकेत, समझ लें नसों में जमा प्लाक रोक रहा ब्लड सर्कुलेशन

रात में ही नजर आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के 8 संकेत, समझ लें नसों में जमा प्लाक रोक रहा ब्लड सर्कुलेशन

इन 5 तरह के लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड बन सकता है सबसे बड़ी मुसीबत, बिगड़ सकता है सारा बजट

इन 5 तरह के लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड बन सकता है सबसे बड़ी मुसीबत, बिगड़ सकता है सारा बजट

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, अभी निपटा लें ये जरूरी काम

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, अभी निपटा लें ये जरूरी काम

Homeदुनिया

दुनिया

'शर्तें नहीं मानीं तो मादुरो से भी बुरा अंजाम करेंगे...', अब वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति को ट्रंप की खुलेआम धमकी, क्या होगा डेल्सी का अगला कदम

वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद हालात लगातार और ज्यादा तनावपूर्ण होता जाता है. राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब ट्रंप ने वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी को धमकी दी है कि अगर शर्तें नहीं मानी तो...

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 05, 2026, 08:13 AM IST

'शर्तें नहीं मानीं तो मादुरो से भी बुरा अंजाम करेंगे...', अब वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति को ट्रंप की खुलेआम धमकी, क्या होगा डेल्सी का अगला कदम

Venezuela Crisis

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद हालात लगातार और ज्यादा तनावपूर्ण होता जाता है. दरअसल वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के गायब होने के बाद देश के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया था. अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को खुली धमकी दी है और कहा है कि अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानतीं तो उन्हें मादुरो से भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है.

डेल्सी को लेकर धमकी भरे तेवर

बता दें कि ट्रंप ने वेनेजुएला की राष्ट्रपति को लेकर सख्त और धमकी भरे तेवर दिखाए हैं. ट्रंप ने अमेरिकी मैगजीन The Atlantic को दिए फोन इंटरव्यू में कहा कि अगर रोड्रिगेज वह नहीं करतीं जो अमेरिका वेनेजुएला के लिए सही मानता है तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पडे़गी. ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, 'अगर वह सही काम नहीं करतीं तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, शायद मादुरो से भी ज्यादा.'

ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया जब मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में सत्ता संतुलन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

बड़ा विरोधाभास

हालांकि, ट्रंप के इस बयान में बड़ा विरोधाभास भी देखने को मिला. एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की रोड्रिगेज से बातचीत हुई है और वह अमेरिका की शर्तों पर काम करने को तैयार हैं. ट्रंप ने तब दावा किया था कि रोड्रिगेज वेनेजुएला में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका की सलाह मानने को तैयार हैं.

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकरार

दूसरी तरफ डेल्सी ने खुद इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने मादुरो को जबरन हटाए जाने की आलोचना की है और अमेरिका से मांग की है कि मादुरो को तुरंत वेनेजुएला वापस भेजा जाए. रोड्रिगेज के इस रुख से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकराव और तेज हो गया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Cholesterol Sign: रात में ही नजर आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के 8 संकेत, समझ लें नसों में जमा प्लाक रोक रहा ब्लड सर्कुलेशन
रात में ही नजर आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के 8 संकेत, समझ लें नसों में जमा प्लाक रोक रहा ब्लड सर्कुलेशन
इन 5 तरह के लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड बन सकता है सबसे बड़ी मुसीबत, बिगड़ सकता है सारा बजट
इन 5 तरह के लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड बन सकता है सबसे बड़ी मुसीबत, बिगड़ सकता है सारा बजट
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, अभी निपटा लें ये जरूरी काम
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, अभी निपटा लें ये जरूरी काम
शाहरुख-सलमान भी रह जाएंगे पीछे! इस एक्टर की फिल्म का बजट जानकर उड़ जाएंगे होश, बनेगी 2026 की सबसे महंगी फिल्म
शाहरुख-सलमान भी रह जाएंगे पीछे! इस एक्टर की फिल्म का बजट जानकर उड़ जाएंगे होश, बनेगी 2026 की सबसे महंगी फिल्म
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक 
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Dev Horses: सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
Rashifal 4 January 2026: आज किन राशि वालों को मिलेगा लाभ, किसे बरतनी है सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: आज किन राशि वालों को मिलेगा लाभ, किसे बरतनी है सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप
Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप
Virar Dwarkadhish: विरार और कृष्ण की द्वारका के बीच क्या संबंध है, विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग क्यों?
विरार और कृष्ण की द्वारका के बीच क्या संबंध है, विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग क्यों?
Wolf Moon Purnima 2026: साल की पहली पूर्णिमा पर आज रात दिखेगा वुल्फ मून, जानें किन राशियों के लिए है भाग्यशाली
साल की पहली पूर्णिमा पर आज रात दिखेगा वुल्फ मून, जानें किन राशियों के लिए है भाग्यशाली
MORE
Advertisement