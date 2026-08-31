FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
महिला एशिया कप 2026 के बीच दीप्ति शर्मा ने नाम जुड़ी खास उपलब्धि, ऐसा करने वाली बनीं पहली गेंदबाज

महिला एशिया कप 2026 के बीच दीप्ति शर्मा ने नाम जुड़ी खास उपलब्धि, ऐसा करने वाली बनीं पहली गेंदबाज

'मेरे आरोपों पर नहीं TMC के कामकाज पर पूछे सवाल', अभिषेक बनर्जी के PA की दलील, SC ने सरकार से मांगा पूछताछ का ब्यौरा

'मेरे आरोपों पर नहीं TMC के कामकाज पर पूछे सवाल', अभिषेक बनर्जी के PA की दलील, SC ने सरकार से मांगा पूछताछ का ब्यौरा

बिना रनिंग शूज के जीता मैराथन... एक मां की बेबसी और हिम्मत की वो कहानी जिसे जानकर आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम

बिना रनिंग शूज के जीता मैराथन... एक मां की बेबसी और हिम्मत की वो कहानी जिसे जानकर आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी

Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर

एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

क्या जनवरी 2029 में विदा हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? तीसरे कार्यकाल की चर्चा के बीच बदले सुर

संवैधानिक प्रतिबंधों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के तीसरे कार्यकाल और उनके हालिया बयानों ने नई बहस छेड़ दी है. जानिए उनके इस बदलते रुख के पीछे की दोहरी रणनीति को.

Latest News

Aman Upadhyay

Updated : Aug 31, 2026, 04:36 PM IST

क्या जनवरी 2029 में विदा हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? तीसरे कार्यकाल की चर्चा के बीच बदले सुर

डोनाल्ड ट्रंप, AI Photo

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • तीसरे कार्यकाल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बदला रूख.
  • राष्ट्रपति ट्रंप की विदाई को लेकर चल रही चर्चाओं को व्हाइट हाउस ने खारिज किया.
  • अमेरिकी संसद के मध्यावधि चुनाव में केवल नौ हफ्ते का समय बचा है.
     

Donald Trump Third Term Legacy: क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सच में तीसरे कार्यकाल के लिए मैदान में उतरना चाहते हैं, या फिर वे धीरे-धीरे व्हाइट हाउस से अपनी विदाई की हकीकत को स्वीकार कर रहे हैं? हाल ही में ट्रंप के बयानों में आए बड़े बदलावों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. ट्रंप अक्सर सार्वजनिक मंचों पर तीसरे कार्यकाल की इच्छा जताते रहे हैं, लेकिन अब पहली बार वे जनवरी 2029 में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद के जीवन का जिक्र करने लगे हैं.

क्या है पूरा मामला?

डोनाल्ड ट्रंप कई बार खुलकर इस बात का संकेत दे चुके हैं कि वे तीसरे कार्यकाल की रेस में बने रहना चाहते हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अगले अभियान को लेकर पोस्ट किए, '2028' लिखी हुई टोपियां पहनीं और इसे संभव बनाने के तरीकों पर भी बात की भले ही वे खुद भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अमेरिकी संविधान इसके खिलाफ है. लेकिन हाल के दिनों में उनके बयानों में एक नया मोड़ आया है. ट्रंप अब पहली बार खुलकर यह बताने लगे हैं कि जनवरी 2029 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उनका जीवन कैसा होगा और वे घर पर बैठकर क्या सोच रहे होंगे.

ट्रंप का क्यों बदल रहा रूख?

अपने हालिया भाषणों में ट्रंप ने अपनी विदाई के बाद की परिस्थितियों का मजाकिया और चिंता के मिले-जुले अंदाज में जिक्र करना शुरू किया है. इस महीने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आपका अगला राष्ट्रपति कहेगा, 'मैंने कितना बेहतरीन काम किया है.' वह बस इधर-उधर बैठेगा और टीवी देखेगा. एक दम सुस्त इंसान. जब तक कि आप किसी रिपब्लिकन को वोट न दें.

इसके अलावा पेनसिल्वेनिया की एक हालिया रैली में उन्होंने कहा कि अगला राष्ट्रपति जो भी होगा, वह यह बात करेगा कि वह कितना शानदार राष्ट्रपति है. और मैं घर पर रहूंगा और कहूंगा, son of a gun को देखो', क्योंकि असली काम तो हमने किया था.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह बदलाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे पहले कार्यकाल से ही और दोबारा जीतने के बाद भी हमेशा आठ साल से ज्यादा समय तक व्हाइट हाउस में बने रहने की बात करते रहे हैं.

क्या है ट्रंप की दोहरी रणनीति?

मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के संवैधानिक कानून के प्रोफेसर ब्रायन काल्ट का कहना है कि ट्रंप के ये बयान बेहद रणनीतिक रूप से तैयार किए गए हैं. उन्होंने कहा कि वे हर तरह की बात कर रहे हैं. प्रो. काल्ट के अनुसार, इस विरोधाभासी भाषा का फायदा यह है कि भविष्य में ट्रंप अपनी ही कही बातों का हवाला देकर किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं.

व्हाइट हाउस का इस पर क्या है कहना?

दूसरी तरफ, व्हाइट हाउस ने इन सभी अटकलों और राष्ट्रपति ट्रंप की विदाई को लेकर चल रही चर्चाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का ध्यान समय पूरा होने या अपनी विरासत पर नहीं है, बल्कि वे ‘हर दिन देश के लिए लड़ रहे हैं’. 

उन्होंने बताया कि ट्रंप लगातार हिंसक अपराधों को कम करने, अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर कड़ी कार्रवाई करने और नुस्खे वाली दवाओं की कीमतों को घटाने के अपने वादों को पूरा करने में जुटे हैं. वेल्स ने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की एकमात्र चिंता अमेरिका को पहले से कहीं अधिक महान बनाने की विरासत छोड़ने की है.

मध्यावधि चुनाव में क्या घट रही है राजनीतिक ताकत

अमेरिकी संसद के मध्यावधि चुनाव में केवल नौ हफ्ते का समय बचा है. ऐसे नाजुक समय पर किसी मौजूदा राष्ट्रपति द्वारा अपने कार्यकाल के खत्म होने की बात करना राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील माना जाता है. इससे न केवल उनकी वर्तमान राजनीतिक ताकत के धीरे-धीरे कम होने का संकेत मिलता है, बल्कि उनकी पार्टी के भीतर और बाहर उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी बहस तेज हो जाती है.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement