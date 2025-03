कनाडा के कार्यवाहक पीएम जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) अपने कार्यकाल में आखिरी बार मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए. डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के टैरिफ फैसले का जिक्र करते हुए ट्रूडो की आंखें छलक गईं. उन्होंने कनाडा के लोगों के लिए काम करने का ऐलान करते हुए कहा कि वह अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए काम करते रहेंगे. इस दौरान वह काफी भावुक नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में 10 साल उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को देखा, कोरोना जैसी सदियों में एक बार आने वाली महामारी का सामना किया. ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात में भी उन्होंने हमेशा कनाडा के हितों को प्राथमिकता दी है. सोशल मीडिया पर ट्रूडो का यह वीडियो वायरल हो रहा है.

बतौर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का मीडिया से यह आखिरी संबोधन था. रविवार को पार्टी अपना नया नेता चुनेगी और वह कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले पर उन्होंने कहा कि ट्रंप कनाडा की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देना चाहते हैं. वह कनाडा को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं. यह बोलते हुए कनाडा के पीएम का गला भर आया और आंखें छलक गईं. उन्होंने कहा कि कनाडा अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए खड़ा रहेगा. बता दें कि कनाडा और मेक्सिको पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के फैसले पर ट्रूडो ने पहले भी कहा कि वह नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन कनाडाई लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे.

Justin Trudeau breaks down crying.

