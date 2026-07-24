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Explained: दुनिया के 60 देशों पर ट्रंप का टैरिफ वार, भारत को मिली थोड़ी राहत... समझें अमेरिका के नए फैसले की पूरी कहानी

अमेरिका ने भारत समेत 60 अर्थव्यवस्थाओं से आने वाले ज्यादातर सामानों पर ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत 10% या 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया है. समझें इससे भारत के निर्यात पर क्या होगा असर...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 24, 2026, 10:37 AM IST

Explained: दुनिया के 60 देशों पर ट्रंप का टैरिफ वार, भारत को मिली थोड़ी राहत... समझें अमेरिका के नए फैसले की पूरी कहानी

अमेरिका ने 60 देशों पर फोड़ा फोर्स्ड लैबर टैरिफ. (Image: AI)

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  • अमेरिका ने उठाया बड़ा व्यापारिक कदम
  • दुनिया के 60 देशों पर लगाया एक्स्ट्रा टैरिफ
  • ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत हुई कार्रवाई
  • भारत को 10 प्रतिशत टैरिफ वाली कैटिगरी में रखा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जबरन श्रम यानी बंधुआ मजदूरी से बने उत्पादों के आयात को लेकर एक बड़ा व्यापारिक कदम उठाया है. अमेरिका ने भारत समेत 60 अर्थव्यवस्थाओं से आने वाले ज्यादातर सामानों पर ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत 10% या 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया है. अमेरिकी सरकार का कहना है कि इन अर्थव्यवस्थाओं में जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने या मौजूदा प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने में कमी पाई गई है. 

अमेरिका ने 60 देशों पर किस बुनियाद पर फोड़ा एक्स्ट्रा टैरिफ बम?

यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रजेंटेटिव USTR ने 23 जुलाई 2026 को एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान किया. इसके तहत भारत को 10% टैरिफ वाली कैटिगरी में रखा गया है. अमेरिका के मुताबिक, 10% टैरिफ उन अर्थव्यवस्थाओं पर लगाया गया है जिन्होंने जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, ऐसे प्रतिबंध लागू करने और उन्हें प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता जताई है या जबरन श्रम से जुड़े कुछ उत्पादों के आयात को रोकने के लिए आंशिक व्यवस्था लागू की है. भारत के साथ अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कंबोडिया, कनाडा, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मलेशिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो और ब्रिटेन को भी 10% कैटिगरी में रखा गया है.

वहीं, बाकी जांच की गई अर्थव्यवस्थाओं के सामानों पर 12.5% टैरिफ लगाया गया है. यूरोपियन यूनियन और ताइवान के कुछ उत्पादों के लिए धारा 301 के तहत शुल्क इस तरह तय किया जाएगा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन( MFN) शुल्क को मिलाकर कुल दर 10% तक रहे. जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड के कुछ उत्पादों के लिए MFN शुल्क और धारा 301 शुल्क को मिलाकर कुल दर 12.5% तक सीमित रखी जाएगी. एक्स्ट्रा टैरिफ में MFN शुल्क का भी ध्यान रखा गया है. 

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ट्रंप कब से कर रहे थे नए टैरिफ की प्लानिंग?

इस कार्रवाई की शुरुआत 12 मार्च 2026 को हुई थी. ट्रंप के निर्देश पर USTR ने 60 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ धारा 301 के तहत जांच शुरू की थी. जांच का मकसद यह पता लगाना था कि क्या संबंधित अर्थव्यवस्थाएं जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रही हैं. 

अमेरिकी कानून में धारा 301 का इस्तेमाल ऐसी विदेशी सरकारी नीतियों के खिलाफ व्यापारिक कार्रवाई के लिए किया जा सकता है जिन्हें अमेरिका अनुचित या भेदभाव वाला मानता है और जो अमेरिकी व्यापार को प्रभावित करती हैं.

जांच के दौरान 28 और 29 अप्रैल को सार्वजनिक सुनवाई हुई और 45 से ज्यादा संबंधि सरकारों के साथ बातचीत और परामर्श किया गया. इसके बाद 2 जून को USTR ने फैसला किया कि 60 अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी संबंधित नीतियांअनुचित हैं और ये अमेरिकी वाणिज्य पर बोझ डालती या उसे प्रतिबंधित करती हैं, इसलिए इन पर धारा 301 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

इसके बाद प्रस्तावित टैरिफ पर जनता से राय मांगी गईं. USTR को 1,600 से ज्यादा राय मिले और 7 से 9 जुलाई के बीच हुई सार्वजनिक सुनवाई में 100 से ज्यादा गवाहों ने अपनी बात रखी. USTR ने 23 जुलाई को इन प्रक्रियाओं के बाद अंतिम कार्रवाई की घोषणा की.

USTR चीफ जैमीसन ग्रीर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि दशकों के नैतिक दबाव के बावजूद ग्लोबल सप्लाई चेन से जबरन श्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. उनके मुताबिक, अमेरिका करीब एक सदी से जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर प्रतिबंध लागू कर रहा है और अब वह अपने व्यापारिक साझेदारों से भी ऐसा करने की उम्मीद करता है. अमेरिकी प्रशासन इस कदम को मानवाधिकारों की रक्षा के साथ-साथ व्यापार में होने वाले दोष को दूर करने की कोशिश के रूप में देख रहा है.

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ट्रंप के नए टैरिफ से भारत को कितना झटका?

भारत को 10% टैरिफ वाली कैटिगरी में रखना एक महत्वपूर्ण बदलाव है. अमेरिकी राष्ट्रपति के आखिरी फैसले के अनुसार, भारत ने हालिया अवधि में जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम उठाया, जिसके बाद उसे 10% वाली कैटिगरी में रखा गया. भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले सामान के लिए यह एक्स्ट्रा टैरिफ व्यापारिक लागत और बढ़ाएगा. इससे भारतीय निर्यातकों की अमेरिकी बाजार में कीमत और प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर दबाव पड़ेगा. इससे उन वस्तुओं के निर्यातकों पर ज्यादा असर पड़ेगा, जहां मुनाफे का मार्जिन पहले से ही कम है. 

यह भी पढ़ें- ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं पर 200% टैरिफ का किया ऐलान, क्या भारत में महंगी होंगी दवाइयां? जानिए क्या होगा असर

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