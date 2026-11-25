अमेरिका 16 देशों पर टैरिफ लगाएगा, ये तो कंफर्म बताया गया है, लेकिन किस देश पर कितना टैरिफ लगेगा, ये अभी साफ नहीं है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ने की तैयारी में हैं. इस बार ट्रंप के निशाने पर चीन, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, यूरोपीय यूनियन समेत 16 देश हैं. इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल है. WSJ की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका इन देशों पर पहले से लागू टैरिफ को बढ़ाने की तैयारी में है.

द वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को भी ट्रंप के टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है.ट्रंप प्रशासन उन देशों पर पहले से लागू टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिन पर उन्होंने सब्सिडी के जरिए घरेलू इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने का आरोप लगाया है, जिससे ज्यादा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बनती है और अमेरिकी मैन्युफैक्चर्स कमजोर होते हैं.

अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमीसन ग्रीर इस हफ्ते ही चीन, यूरोपीय यूनियन समेत 16 देशों में इंडस्ट्रियल सब्सिडी पर महीनों से चल रही जांच के नतीजे सामने ला सकते हैं. ग्रीर ने कहा कि इन देशों में अमेरिकी सपोर्ट ने कंपनियों को सस्ते सामान से ग्लोबल मार्केट में लाने में मदद की है, लेकिन इससे अमेरिकी प्रोड्यूसर्स का नुकसान हो रहा है.

1- किन सेक्टर्स पर लागू होंगे टैरिफ?

रिपोर्ट के मुताबिक, नए टैरिफ ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर लागू होंगे. हालांकि स्टील, एल्युमीनियम और ऑटोमोबाइल जैसे कुछ इंडस्ट्रियल सामान को इससे बाहर रखा जा सकता है क्योंकि उन पर पहले से ही एक अलग नेशनल सिक्योरिटी प्रोविजन के तहत टैरिफ लगाए गए हैं.

2- किस देश पर कितना लगेगा टैरिफ?

अमेरिका 16 देशों पर टैरिफ लगाएगा, ये तो कंफर्म बताया गया है, लेकिन किस देश पर कितना टैरिफ लगेगा, ये अभी साफ नहीं है. हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने इशारा किया है कि वे प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से 2025 में लगाए गए भारी भरकम टैरिफ जैसे ही लगाना चाहते हैं. ट्रंप ने जो पहले टैरिफ लगाए थे, उन्हें यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में रद्द कर दिया था.

WSJ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जिन देशों ने वॉशिंगटन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं. उनके कुल टैरिफ रेट उन डील की शर्तों के हिसाब से दिख सकते हैं. यानी यूरोपीय यूनियन, जापान और साउथ कोरिया को 15 फीसदी या उससे कम टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उनके बीच एग्रीमेंट हो चुका था.

3- भारत और चीन पर कितना होगा टैरिफ?

भारत और वियतनाम जैसे देशों ट्रंप के साथ उनके एग्रीमेंट की शर्तों के आधार पर ज्यादा रेट का सामना करना पड़ सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे टैरिफ चीन पर लगाए जाएंगे. एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि उसकी इंडस्ट्रियल सब्सिडी बहुत ज्यादा है और ग्लोबल ट्रेड को नुकसान पहुंचा रही है.

4- टैरिफ कानून में क्या होगा अलग?

टैरिफ पर काम करने वाले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के हवाले से WSJ ने बताया कि इसमें एक ऐसा प्रोविजन भी शामिल जा सकता है, जिससे अगर किसी देश की इंडस्ट्रियल ओवरकैपेसिटी बिगड़ती है या अगर वो अमेरिका के साथ भविष्य में बातचीत के दौरान पॉलिसी में बदलाव नहीं करता है तो वो और टैरिफ बढ़ा सके.

5- फोर्स्ड लेबर टैरिफ को इसमें शामिल किया जाएगा?

रिपोर्ट के मुताबिक, जो नए टैरिफ लगाए जाएंगे, वो इस साल जुलाई में लगाए गए फोर्स्ड लेबर पेनल्टी से अलग होंगे. अमेरिका ने 60 से ज्यादा देशों पर 10 से 12.5 फीसदी फोर्स्ड लेबर टैक्स लगाया था. हालांकि ये मामला अमेरिकी अदालत में है. अमेरिका ये टैक्स जबरन मजदूरों से जुड़े प्रोडक्ट्स या इंपोर्ट प्रतिबंधों को लागू करने में कथित छूट के आधार पर लगाता है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत जांच के बाद 24 जुलाई, 2026 को ये लागू किए थे.

Nvidia खुलासे के बाद अमेरिका ने उठाया कदम

ट्रंप प्रशासन की ओर से टैरिफ की ये घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब Nvidia के एडवांस्ड AI चिप्स की स्मगलिंग चीन में हुई. अमेरिका इसके बाद चीन को लेकर जांच कर रहा है. Nvidia केस सामने आने के बाद रिपब्लिकन और ड्रेमोक्रेट्स दोनों ने ही चीन के साथ स्टैंड को लेकर सवाल उठाए थे. WSJ की रिपोर्ट में कहा गया है- हो सकता है कि ट्रंप प्रशासन ने Nvidia केस से ध्यान भटकाने के लिए ये समय चुना हो.

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