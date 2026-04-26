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क्या ईरान जंग से है व्हाइट हाउस में हुई फायरिंग का कनेक्शन? साजिश को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान

वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में आयोजित व्हाइट हाउस डिनर के दौरान हुई गोलीबारी ने सनसनी मचा दी है. इस हमले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाल-बाल बचे हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Apr 26, 2026, 05:02 PM IST

क्या ईरान जंग से है व्हाइट हाउस में हुई फायरिंग का कनेक्शन? साजिश को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने तेवरों को लेकर चर्चा में हैं. शनिवार रात वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में आयोजित वार्षिक व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन (WHCA) डिनर के दौरान हुई फायरिंग की घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया. हालांकि, इस हमले के बाद ट्रंप ने जो बयान दिया, उसने साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव या डर के आगे झुकने वाले नहीं हैं.

ट्रंप ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस तरह की हिंसक घटनाएं उन्हें ईरान के खिलाफ चल रहे मिशन और युद्ध जीतने के उनके संकल्प से पीछे नहीं हटा सकतीं. फायरिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने अपनी चिर-परिचित शैली में कहा कि यह हमला उन्हें डराने या रोकने के लिए काफी नहीं है.

हमले के बाद ट्रंप का कड़ा संदेश

जब उनसे पूछा गया कि क्या इस घटना के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है, तो उन्होंने सावधानी बरतते हुए कहा, "फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन आप कभी कुछ कह नहीं सकते. जो भी हो, यह हमला मुझे ईरान के खिलाफ जीत हासिल करने से नहीं रोक पाएगा." ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार अपना काम जारी रखेगी और वे इस दिशा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.

कैसे हुई वारदात?

यह घटना उस समय हुई जब अमेरिका के दिग्गज पत्रकार, राजनेता और मशहूर हस्तियां हिल्टन होटल में डिनर के लिए जमा थे. ट्रंप इस हमले में पूरी तरह सुरक्षित रहे, लेकिन सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम को तुरंत रद्द करना पड़ा. जांच एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. हमलावर की पहचान 31 वर्षीय कोल टॉमस के रूप में हुई है.

सुरक्षा अधिकारियों ने उसे 'लोन वुल्फ' करार दिया है, जिसका मतलब है कि उसने इस पूरी साजिश को अकेले ही अंजाम दिया. ट्रंप ने बताया कि हमलावर कई हथियारों से लैस होकर सुरक्षा चेकपॉइंट की तरफ बढ़ा था और लगभग 50 गज की दूरी से उसने एक सीक्रेट सर्विस एजेंट पर गोली चलाई. राहत की बात यह रही कि एजेंट ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहनी थी, जिससे उसकी जान बच गई.

पाकिस्तान यात्रा रद्द और कूटनीतिक दबाव

इस हमले के बाद ट्रंप ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अपने अधिकारियों की प्रस्तावित पाकिस्तान यात्रा रद्द कर दी. यह टीम पाकिस्तान के जरिए ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए जाने वाली थी. ट्रंप ने इसे बेकार की कवायद बताते हुए कहा कि अब 18 घंटे की उड़ान भरकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, "सारे पत्ते हमारे पास हैं. जब वे गंभीर होंगे, तो हमें कॉल कर सकते हैं."

ट्रंप का यह दांव काम करता भी दिखा. उन्होंने दावा किया कि जैसे ही यात्रा रद्द हुई, ईरान की ओर से 10 मिनट के भीतर एक नया और पहले से बेहतर प्रस्ताव आया. ट्रंप के अनुसार, ईरान का नेतृत्व दबाव में है.

ईरानी नेतृत्व पर तीखा प्रहार

हमले और कूटनीतिक खींचतान के बीच ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने वहां की आंतरिक स्थिति को अस्थिर बताते हुए कहा कि ईरान में इस वक्त भारी कलह और भ्रम का माहौल है. ट्रंप ने तंज कसते हुए लिखा कि ईरान के नेतृत्व को खुद नहीं पता कि वहां का असल प्रभारी कौन है. ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वे समझौते के लिए नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं.

 

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