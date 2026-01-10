कौन हैं प्रिंसेस इसाबेला, जिनके साथ Donald Trump के बेटे की शादी की चर्चा, दहेज में मिलेगा ग्रीनलैंड!

डेनमार्क की राजकुमारी इसाबेला की उम्र 18 साल भी नहीं हुई है. जबकि डोनाल्ड ट्रंप औ फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के इकलौते बेटे बैरन 20 मार्च 2026 को 19 साल के हो जाएंगे.

वेनेजुएला के फतह के बाद डोनाल्ड ट्रंप की अगली नजर ग्रीनलैंड पर है. यह चर्चा जोर-शोर से हो रही है. ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, इसके संकेत उन्होंने खुद भी दिए हैं. हाल ही मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था, 'हमें राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से ग्रीनलैंड की जरूरत है. डेनमार्क इसे संभाल नहीं पाएगा.'

इस बीच सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है. सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ट्रंप को ग्रीनलैंड पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है. वह अपने छोटे बेटे बैरन ट्रंप की डेनमार्क राजकुमारी इसाबेला से शादी करा सकते हैं. इसके लिए उनको ग्रीनलैंड दहेज में ही मिल जाएगा.

सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़

मिस व्हाइट नाम के यूजर ने अपने विचार को एक्स पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा, 'आसान डिप्लोमैटिक समाधान यह है कि Barron Trump डेनमार्क की प्रिंसेस इजाबेल (Princess Isabella) से शादी कर लें, तो ग्रीनलैंड अमेरिका को दहेज में दे दिया जाएगा.'

The simple diplomatic solution is Barron Trump marries Princess Isabella of Denmark and Greenland is given to America as dowry payment pic.twitter.com/fhs3b6IDZG — miss white (@cinecitta2030) January 7, 2026

इस पोस्ट को 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लाखों लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'पुराने जमाने में राजशाही परिवार ऐसे रिश्ता जोड़कर झगड़े को सुलझाते थे.

Who is Princess Isabella?

डेनमार्क की राजकुमारी इसाबेला का जन्म 21 अप्रैल 2007 को कोपेनहेगन में हुआ था. वह डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक X और रानी मैरी की बेटी हैं. वह अपने भाई क्राउन प्रिंस क्रिश्चियन के बाद डेनमार्क सिंहासन के उत्ताधिकार में दूसरे नंबर पर आती हैं. इसाबेला ने अपनी शिक्षा ट्रैनगार्डस्कोलेन में शुरू की और बाद में लेमेनिया-वर्बियर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की. उनको गीत और नृत्य में रुचि काफी रुचि है.

