जिनपिंग से मुलाकात के बाद ईरान पर नर्म हुए डोनाल्ड ट्रंप? न्यूक्लियर प्रोग्राम और ईरानी तेल पर क्या बोले?

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के रुख में नरमी आई है. उन्होंने ईरानी तेल पर प्रतिबंध हटाने की बात के साथ-साथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अपने स्टैंड में बदलाव किया है.

जिनपिंग से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर 20 साल का बैन स्वीकार कर लेंगे. फोटो- IANS

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हाल ही में बीजिंग में मुलाकात हुई. इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर 20 साल के प्रतिबंध का प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं. अब तक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूरी तरह से बैन लगाने की बात कर रहे थे. इसके साथ ही ईरानी तेल से प्रतिबंध हटाने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने कही है.

ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर क्या बोले ट्रंप

ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह एक ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे जो भले ही टेम्पररी हो, लेकिन जिसका सख्ती से पालन किया जाए. क्या ट्रंप ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर 20 साल का सस्पेंशन स्वीकार करेंगे? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, '20 साल काफी हैं. लेकिन उनकी तरफ से 20 साल की गैरंटी दी जानी चाहिए.'

अब तक डोनाल्ड ट्रंप मांग कर रहे थे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म होना चाहिए. उन्होंने ईरान पर हमले का कारण भी यही बताया था कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए. दोनों देशों के बीच 7 अप्रैल से युद्धविराम जारी है, हालांकि, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाने की वजह से अब तक युद्ध समाप्ति का ऐलान नहीं हुआ है. दोनों देशों के बीच जारी इस गतिरोध की वजह से पूरी दुनिया की तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है.

ईरानी तेल पर क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप?

डोनाल्ड ट्रंप ने 15 मई को कहा था कि वह जल्द ही ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों पर से प्रतिबंध हटाने पर विचार करेंगे. ट्रंप ने कहा, "हमने इस बारे में बात की. इस पर अगले कुछ दिन में मैं फैसला करूंगा." ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग का भी मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलना चाहिए.

पूरी दुनिया पर छाया तेल संकट

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है जहां से पूरी दुनिया के डेली तेल सप्लाई का 20 प्रतिशत तेल पास होता है. हालांकि, 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है. होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की वजह से तेल सप्लाई प्रभावित हुई है, इससे क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल बना हुआ है. दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन के हालात बन गए हैं. भारत में भी एक दिन पहले ही पेट्रोल-डीज़ल की कीमत में तीन रुपये और CNG की कीमत में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

(एजेंसी इनपुट के साथ)