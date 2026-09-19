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ट्रंप ने साइन किया 100% टैरिफ वाला बिल, रूसी तेल खरीदने वाले देशों की आफत, भारत पर क्या होगा असर?

रूस पर प्रतिबंध वाले इस बिल का नाम 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' है, जिसे रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम पर रखा गया है. लिंडसे ट्रंप के करीबी और वाशिंगटन में यूक्रेन के सबसे कट्टर समर्थकों में से एक थे.

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Rishi Kant

Updated : Sep 19, 2026, 11:55 AM IST

ट्रंप ने साइन किया 100% टैरिफ वाला बिल, रूसी तेल खरीदने वाले देशों की आफत, भारत पर क्या होगा असर?

भारत पर भी 100 फीसदी टैरिफ लगाएगा अमेरिका (फोटो-AI)

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  • ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ वाले बिल पर साइन कर दिए हैं. 
  • अमेरिका के इस कानून ने भारत और चीन की टेंशन बढ़ा दी है. 
  • यूएस संसद में ये विधेयक 262-159 वोटों से पास हुआ था. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस प्रतिबंध विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद ये कानून बन गया है. रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर अब अमेरिका 100 फीसदी टैरिफ लगा सकता है, जिससे भारत और चीन की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि दोनों ही देश रूसी तेल के बड़े खरीदार हैं. अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस विधेयक को 262-159 वोटों से पास किया था और अब दो दिन बाद ट्रंप ने इस पर अपनी सहमति दी है. 
 
रूस पर प्रतिबंध वाले इस बिल का नाम 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' है, जिसे रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम पर रखा गया है. लिंडसे ट्रंप के करीबी और वाशिंगटन में यूक्रेन के सबसे कट्टर समर्थकों में से एक थे. उनका निधन इसी साल जुलाई में कीव की यात्रा से लौटने के कुछ समय बाद हो गया था. 

अमेरिका क्यों लगाना चाहता है रूसी तेल पर प्रतिबंध? 

इस कानून का उद्देश्य यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को जारी रखने वाले वित्तीय संसाधनों को कम करना है. यह रूसी अधिकारियों, बैंकों, ऊर्जा कंपनियों और मॉस्को के सैन्य अभियानों का समर्थन करने वाली विदेशी संस्थाओं को टारगेट करता है. यह कानून ट्रंप को रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार देता है ताकि रूसी तेल और गैस पर उनकी निर्भरता कम हो सके.

इस कानून में रूसी वस्तुओं पर 500 फीसदी तक का टैरिफ लगाने का प्रावधान है. साथ ही इसमें उन देशों से आने वाली वस्तुओं पर 100 फीसदी तक का टैरिफ लगाने का भी प्रावधान है जो रूस के तेल और गैस खरीद प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं. इनमें प्रमुख रूसी ऊर्जा आयातक और तेल प्रतिबंधों से बचने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले देश शामिल हैं. विधेयक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध भी शामिल हैं.

अमेरिका के इस बिल का भारत पर क्या होगा असर?

ट्रंप द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत को अब एक नए टैरिफ खतरे का सामना करना पड़ रहा है. डेमोक्रेटिक सांसद स्टेनी होयर द्वारा पेश किए गए एक संशोधन में विधेयक के प्रावधानों के तहत 10 देशों- चीन, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्किए, सिंगापुर, अजरबैजान, कजाकिस्तान, हंगरी, किर्गिस्तान और स्लोवाकिया को 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने के लिए पात्र घोषित करने की अपील की गई थी. अगर ट्रंप अपनी पावर का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं तो भारत पर टैरिफ लगाए जा सकते हैं.

अगर ट्रंप भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाते हैं तो यह उस 10 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त होगा जो अमेरिका वर्तमान में नई दिल्ली से आयात पर लगाता है. हालांकि अमेरिका भारत पर कितना टैरिफ लगाएगा, ये तो अमेरिकी ऐलान के बाद ही क्लीयर हो पाएगा. 

भारत-अमेरिका रिश्तों में कब पड़ी दरार?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल रूस से आयात होने वाले कच्चे तेल पर 25 फीसदी का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था, जोकि पहले से ही लागू 25 फीसदी टैरिफ के अतिरिक्त था. ये टैरिफ फरवरी 2026 में हटा दिए गए थे, जब अमेरिका-भारत डील के तहत रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया था. 

अमेरिकी विधेयक पर भारत ने क्या कहा?

भारत की ओर से अमेरिकी बिल संसद में पास होने के बाद ही क्लीयर कर दिया गया था कि वो अपने कारोबार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए संकल्पित है. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'जैसा कि पहले भी कई बार कहा जा चुका है, भारत अपनी 1.4 अरब आबादी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है. वह विविध स्रोतों के माध्यम से और बदलते बाजार की गतिशीलता के आधार पर ऐसा करना जारी रखेगा.'

मंत्रालय ने कहा कि हाल के महीनों में अमेरिकी डेलीगेशन के साथ रूस के साथ भारत के तेल व्यापार के मुद्दे पर उच्च स्तरीय चर्चा हुई है. एमईए ने कहा, 'द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर इसके संभावित प्रभावों को भारतीय पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है.'

ये भी पढ़ें-  पाकिस्तान और तुर्किए ने नहीं की सऊदी की मदद, कागजों में दफ्न हुआ मक्का पैक्ट! हूतियों से लड़ाई में अमेरिका ने बढ़ाया हाथ 

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