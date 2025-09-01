पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के बाद ट्रंप ने शेयर किया पोस्ट, भारत पर टैरिफ को लेकर दिया बड़ा बयान

भारत, चीन और रूस के नेताओं की मुलाकात के कुछ ही समय बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका व्यापार को ‘एकतरफा’ बताया. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है.

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का 25वां शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन शहर में संपन्न हुआ. इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राष्ट्राध्यक्ष से भी मुलाकात की. बताते चलें इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई थी. शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है.

रिश्ते हमेशा से एकतरफा

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर व्यापार को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते हमेशा से एकतरफा रहे हैं. ट्रंप का कहना है कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए, जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं

ट्रंप ने लिखा, "बहुत कम लोग जानते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, लेकिन भारत हमारे साथ काफी ज्यादा व्यापार करता है. यह पूरी तरह से एकतरफा सौदा रहा है. उन्होंने दावा किया कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ कम करने की पेशकश की थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

अमेरिका से कम खरीदारी

ट्रंप ने अपने बयान में भारत और रूस के बढ़ते ऊर्जा व्यापार का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत अपना ज्यादातर कच्चा तेल और मिलिट्री उपकरण रूस से खरीदता है, जबकि अमेरिका से इसकी खरीद काफी कम है. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि रूस से आयात किए गए तेल की वजह से उन्होंने भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाया था, जो पहले से लगे 50 फीसदी शुल्क में शामिल किया गया. फिलहाल भारत सरकार की ओर से ट्रंप के इन आरोपों और दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. न ही टैरिफ कटौती को लेकर किसी आधिकारिक जानकारी की पुष्टि हुई है.

