'तो हम ईरान पर फिर से बहुत कड़ा हमला करेंगे', स्विट्जरलैंड में समझौते पर बातचीत के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी धमकी

एक तरफ स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता हो रही है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पहले से भी जोरदार हमले की धमकी दे रहे हैं. इस विरोधाभास ने अमेरिका-ईरान की बातचीत को दिलचस्प बना दिया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी.

लेबनान में हमलावर समूहों की मदद करने का आरोप लगाया.

ट्रंप बोले- ईरान नहीं माना तो पहले से जोरदार हमला करेंगे.

स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति वार्ता के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है. इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर लेबनान में चरमपंथी समूहों को फंड‍िंग करने का आरोप लगाया है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अपनी हरकतों पर रोक लगानी होगी. अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेर‍िका हमला करेगा.

ट्रंप की धमक‍ियां बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं

रविवार, 21 जून को डोनाल्‍ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट किया. इसमें कहा गया कि 'ईरान को तुरंत लेबनान में अपने उन समूहों को रोकना चाहिए जिन्हें वह पैसे देकर समर्थन देता है. वे परेशानी पैदा कर रहे हैं. अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया, तो हम ईरान पर फिर से बहुत कड़ा हमला करेंगे. जैसा हमने पिछले हफ्ते किया था. स बार उससे भी ज्यादा जोरदार तरीके से हमला करेंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये धमकी तब दी है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के साथ बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड में हैं. इस वार्ता में शामिल होने के लिए पक‍िस्‍तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर भी पहुंचे हैं.

ईरान के साथ बातचीत पर क्या अपडेट है?

ईरान युद्ध को खत्म करने के मकसद से हुए अंतरिम समझौते को लागू करने के लिए तकनीकी स्तर की बातचीत के लिए रविवार, 21 जून की शाम स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों ने बैठक की. पाकिस्तान और कतर के मध्यस्थ भी वहां मौजूद थे. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं और इसमें जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी शामिल हैं. ईरान की तरफ से बातचीत का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेरी कलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं.

ईरान के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने अमेरिका और कतर के साथ लेबनान में चल रहे संघर्ष और तेहरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी करने के मुद्दों पर बातचीत की. सरकारी प्रसारक IRIB ने एक रिपोर्ट में कहा है कि ईरान, अमेरिका और कतर के बीच लेबनान में पूरी तरह से युद्धविराम और ईरान की रुकी हुई संपत्ति के मुद्दों पर तीन-पक्षीय बैठक हो रही है. इसमें बताया गया है कि इस्लामाबाद समझौते को लागू करने की दिशा में चल रही कोशिशों के तहत पाकिस्तानी पक्ष के साथ भी अलग से बातचीत तय की गई है.

क्या इजरायल बिगाड़ेगा खेल?

ईरान ने किसी भी समझौते के लिए लेबनान में भी युद्ध रोकने की शर्त रखी है. जबकि, इजरायल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज ने कहा है कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में अपने कब्जे वाले सुरक्षा क्षेत्र से पीछे नहीं हटेगी. शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, रविवार, 21 जून को जारी एक बयान में काट्ज ने कहा कि इजरायली सेना सुरक्षा क्षेत्र की उन सभी जगहों पर बनी रहेगी, जो उत्तरी इजरायली बस्तियों की सुरक्षा करती हैं. उन्होंने कहा कि लेबनान में खतरों को खत्म करने के लिए कार्रवाई करने पर इजरायली सैनिकों पर कोई रोक नहीं थी और न ही अब है.