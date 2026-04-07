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मौत के मुंह से कैसे वापस आया F-15E का पायलट? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सुनाई इस खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी कहानी!

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत ही गर्व के साथ बताया कि कैसे अमेरिकी सेना ने बहुत बहादुरी के साथ F-15E के वेपन्स सिस्टम ऑफिसर का रेस्क्यू किया.

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Anil

Updated : Apr 07, 2026, 02:07 PM IST

मौत के मुंह से कैसे वापस आया F-15E का पायलट? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सुनाई इस खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी कहानी!

(Image: AI)

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वैसे तो यह घटना अब थोड़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन मौत के मुंह से कोई कैसे बच निकला, यह जानने की उत्सुकता आज भी बनी रहती है. जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15E की, जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल था. लेकिन दुर्भाग्य से यह ईरानी सेना के निशाने पर आ गया. इसके बाद इस जेट प्लेन के पायलट ने, जिसे बाद में वीपन्स सिस्टम ऑफिसर बताया गया, कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन कहते हैं न कि आसमान से गिरे, खजूर पर अटके, वही बात इस वेपन्स सिस्टम ऑफिसर के साथ हुई. जलते हुए प्लेन से कूदकर इसने अपनी जान तो बचा ली, मगर यह ईरानी क्षेत्र में फंस गया. फिर 48 घंटे तक छुपा फिर रहा. हालांकि इस ऑफिसर का रेस्क्यू बाद में अमेरिकी सेना ने कर लिया.

ट्रंप ने सुनाई F-15E के पायलट रेस्क्यू की पूरी कहानी

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत ही गर्व के साथ बताया कि कैसे अमेरिकी सेना ने बहुत बहादुरी के साथ वेपन्स सिस्टम ऑफिसर का रेस्क्यू किया.

ट्रंप के मुताबिक, पिछले गुरुवार की रात अमेरिकी एयरफोर्स का फाइटर जेट F-15E ईरानी क्षेत्र में गिर गया. इस विमान में दो लोग सवार थे, एक पायलट और एक वेपन्स सिस्टम्स ऑफिसर यानी WSO. जब विमान गिरने लगा तो दोनों ने छलांग लगा दी. विमान की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कुछ सेकंड के फर्क से दोनों के बीच कई किलोमीटर की दूरी बन गई. पहली रेस्क्यू टीम ने HH-60 जॉली ग्रीन हेलिकॉप्टर की मदद से पायलट को तो सुरक्षित निकाल लिया गया. लेकिन WSO अभी भी ईरान के इलाके में फंसा था और हालात बेहद खतरनाक थे.

ईरानी पहाड़ियों में WSO के संघर्ष की दास्तां

ट्रंप ने बताया कि WSO की कहानी दिल दहला देती है. वह बुरी तरह घायल था. ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड और स्थानीय लोग उसे तलाश रहे थे. ऐसे में WSO ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू की. घायल होने के बावजूद वह पहाड़ पर चढ़ता रहा ताकि दुश्मन की पहुंच से बचा रहे. शरीर से खून लगातार बह रहा था, तब उसने अपने जख्मों पर पट्टी बांधी और चट्टानें चढ़ता रहा. फिर दो चट्टानों के बीच की दरार में खुद को छुपाकर उसने अपने पास मौजूद एक खास लोकेशन ट्रांसमीटर डिवाइस की मदद से अमेरिकी सेना को अपनी लोकेशन भेजना शुरू किया. तकरीबन 48 घंटे तक वह ईरान की उस पहाड़ी पर छुपा रहा.

ट्रंप ने बताया सैन्य इतिहास का साहसी मिशन

ट्रंप ने बताया कि इस दूसरे ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी. इस मिशन में कुल 155 विमान शामिल थे, जिनमें 4 बॉम्बर, 64 फाइटर जेट, 48 रिफ्यूलिंग टैंकर और 13 रेस्क्यू विमान थे. ईरानी सेना को उलझाने के लिए अलग-अलग जगहों पर टीमें एक्टिव दिखाई गईं ताकि असली जगह का पता न चले. भारी गोलीबारी के बीच सेना ने पहाड़ी पर छुपे अपने अधिकारी को सुरक्षित निकाल लिया और बिना किसी बड़े नुकसान के वापस आ गई.

ट्रंप ने इस ऑपरेशन को सैन्य इतिहास का सबसे बड़े और जोखिम भरे रेस्क्यू मिशनों में से एक बताया और कहा कि यह हमेशा याद रखा जाएगा.

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