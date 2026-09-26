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ईरान का 7 दिनों का सीजफायर ऑफर, ट्रंप का इनकार और होर्मुज का नया मैप... पर्दे के पीछे की पूरी कहानी

ईरान के सात दिनों के सीजफायर के प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ट्रुथ पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तस्वीर शेयर की है...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 26, 2026, 02:54 PM IST

ईरान का 7 दिनों का सीजफायर ऑफर, ट्रंप का इनकार और होर्मुज का नया मैप... पर्दे के पीछे की पूरी कहानी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर की होर्मुज की नई मैप. (Image: ANI/Truth)

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  • अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के बाद ईरान पर फिर से हमले के संकेत
  • ईरान ने कहा था मांगें मान ली तो खोल देंगे होर्मुज
  • ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया रिजेक्ट, सोशल मीडिया पर शेयर किया ट्रंप स्ट्रेट मैप
  • 28 फरवरी से अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर किया था जॉइंट स्ट्राइक

अमेरिका और ईरान के बीच के टेंशन ने खतरनाक मोड़ ले लिया है. ईरान के सात दिनों के सीजफायर के प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया है. अब अमेरिका में नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों के बाद अमेरिका के तेहरान पर बमबारी करने की संभावना जताई जा रही है. 

ईरान ने अमेरिका के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि अगर यूएस उसकी सभी मांगों को मानने के लिए तैयार हो जाता है तो वह सात दिन के अंदर युद्ध रोककर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने के लिए तैयार है.  बता दें, अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर 28 फरवरी से संयुक्त हमले शुरू किए थे. 

क्या है पूरा मामला?

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को यूएन में मीडिया से कहा था- 'ईरान ने कतर के माध्यम से यूएस को सात दिनों की प्लानिंग के बारे में बताया है. अगर जरूरी शर्तें पूरी होती हैं तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोला जा सकता है और सात दिनों के अंदर समुद्र के इस रास्ते पर आवागमन को बहाल किया जा सकता है.' उन्होंने आगे कहा- 'अब फैसला अमेरिका के हाथ में है. ईरान किसी भी दबाव या धमकी को स्वीकार नहीं करेगा और न ही दवाब में आकर अपने संप्रभु अधिकारों को छोड़ेगा. अगर अमेरिका समझौता करने और होर्मुज को फिर से खोलने को लेकर गंभीर है तो अब सब कुछ तैयार है.' 

इसके कुछ ही घंटे बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मामले के जानकर अधिकारियों का हवाला देकर ट्रंप के इस प्रस्ताव को खारिज करने का दावा किया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक नक्शा भी शेयर किया जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ट्रंप स्ट्रेट के रूप में दिखाया गया.

क्या था ईरान का 7 दिन का सीजफायर प्लान? 

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान कतर और दूसरे मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और एक शांति प्रस्ताव भेजा था. इस प्रस्ताव के तीन अहम पॉइंट थे-

1. ईरान ने अमेरिका के सामने शर्त रखी थी कि वह ईरान के बंदरगाहों से अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाए, ईरान के तेल निर्यात पर लगाए प्रतिबंधों पर ढील दे और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध विराम लागू करे.

2. ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका ये शर्तें मान लेता है तो ईरान सात दिनों के अंदर दुनिया के सबसे अहम रूट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ट्रेड के लिए पूरी तरह से खोल देगा.

3. इन शर्तों के बदले ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ दोबारा बातचीत शुरू करने को लेकर तैयार था. 

डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों ठुकरा दिया ईरान का प्रस्ताव? 

वॉल स्ट्रीट जर्नल और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ईरान के इस प्रस्ताव को मानने के मूड में इन वजहों से नहीं है-

- अमेरिका दबाव की नीति पर काम कर रहा है. अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि नौसैनिक नाकेबंदी की वजह से ईरान की इकोनॉमी की स्थिति बेहद खराब है इसलिए अमेरिका इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता. वह चाहता है कि ईरान और झुकने पर मजबूर हो.

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात को लेकर संदेह है कि ईरान उनकी तय की गई शर्तों और कड़े नियमों को पूरा नहीं करेगा. उन्होंने साफ किया है कि वह कभी भी ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे.

- अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है है कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के बाद ईरान पर अमेरिकी बमबारी फिर से शुरू हो सकती है. 

अमेरिका-ईरान रिश्ते

शेयर किए गए नए मैप में ट्रंप स्ट्रेट के क्या हैं मायने?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो नक्शा शेयर किया है. इसमें ईरान, ओमान और यूएई के बीच मौजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को गहरे नीले रंग के सर्कल से घेरकर उस पर बड़े अक्षरों में ट्रंप स्ट्रेट लिखा गया है. आइए इस नक्शे के गहरे रणनीतिक मायने को समझने की कोशिश करते हैं-

  • - इस नक्शे के माध्यम से ट्रंप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरी तरह से अमेरिकी नियंत्रण का दावा कर रहे हैं. उनका तर्क है कि अमेरिकी नौसेना ने इस पूरे जलमार्ग की नाकेबंदी कर रखी है इसलिए व्यावहारिक तौर पर यह अब अमेरिकी क्षेत्र जैसा ही है.
  • - होर्मुज ईरान का सबसे बड़ा भू-राजनीतिक हथियार रहा है जिसे रोककर वह इसके जरिए होने वाले व्यापार पर कंट्रोल रखता है. इसे ट्रंप स्ट्रेट का नाम देकर ट्रंप ने ईरान को सीधी चुनौती दी है.
  • - इसके अलावा वह ग्लोबल ऑयल मार्केट को भी स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं. दुनिया का लभगग 20 फीसदी तेज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है. ऐसे में वह यह दिखाना चाहते हैं कि इस रूट की सुरक्षा पर सिर्फ अमेरिका की पकड़ है. 

डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से अब आगे क्या होगा?

अमेरिकी राष्ट्रपति के ईरान के प्रस्ताव को साफ ठुकरा देने से यह पक्का हो गया है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बजाए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है. ईरान ने संदेश दिया है कि वह किसी भी दबाव में आकर आत्मसमर्पण नहीं करने वाला और अपनी शर्तों के पूरा होने तक होर्मुज को पूरी तरह से बंद रखेगा. दूसरी तरफ, अमेरिका के ईरान पर नाकेबंदी जारी रखने और नवंबर में होने वाले चुनावों के बाद नए हमलों की संभावनाओं ने ग्लोबल ऑयल मार्केट को चिंता में डाल दिया है.

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