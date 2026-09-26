ईरान का 7 दिनों का सीजफायर ऑफर, ट्रंप का इनकार और होर्मुज का नया मैप... पर्दे के पीछे की पूरी कहानी

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ईरान के सात दिनों के सीजफायर के प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ट्रुथ पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तस्वीर शेयर की है...
अमेरिका और ईरान के बीच के टेंशन ने खतरनाक मोड़ ले लिया है. ईरान के सात दिनों के सीजफायर के प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया है. अब अमेरिका में नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों के बाद अमेरिका के तेहरान पर बमबारी करने की संभावना जताई जा रही है.
ईरान ने अमेरिका के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि अगर यूएस उसकी सभी मांगों को मानने के लिए तैयार हो जाता है तो वह सात दिन के अंदर युद्ध रोककर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने के लिए तैयार है. बता दें, अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर 28 फरवरी से संयुक्त हमले शुरू किए थे.
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को यूएन में मीडिया से कहा था- 'ईरान ने कतर के माध्यम से यूएस को सात दिनों की प्लानिंग के बारे में बताया है. अगर जरूरी शर्तें पूरी होती हैं तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोला जा सकता है और सात दिनों के अंदर समुद्र के इस रास्ते पर आवागमन को बहाल किया जा सकता है.' उन्होंने आगे कहा- 'अब फैसला अमेरिका के हाथ में है. ईरान किसी भी दबाव या धमकी को स्वीकार नहीं करेगा और न ही दवाब में आकर अपने संप्रभु अधिकारों को छोड़ेगा. अगर अमेरिका समझौता करने और होर्मुज को फिर से खोलने को लेकर गंभीर है तो अब सब कुछ तैयार है.'
इसके कुछ ही घंटे बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मामले के जानकर अधिकारियों का हवाला देकर ट्रंप के इस प्रस्ताव को खारिज करने का दावा किया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक नक्शा भी शेयर किया जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ट्रंप स्ट्रेट के रूप में दिखाया गया.
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान कतर और दूसरे मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और एक शांति प्रस्ताव भेजा था. इस प्रस्ताव के तीन अहम पॉइंट थे-
1. ईरान ने अमेरिका के सामने शर्त रखी थी कि वह ईरान के बंदरगाहों से अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाए, ईरान के तेल निर्यात पर लगाए प्रतिबंधों पर ढील दे और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध विराम लागू करे.
2. ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका ये शर्तें मान लेता है तो ईरान सात दिनों के अंदर दुनिया के सबसे अहम रूट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ट्रेड के लिए पूरी तरह से खोल देगा.
3. इन शर्तों के बदले ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ दोबारा बातचीत शुरू करने को लेकर तैयार था.
वॉल स्ट्रीट जर्नल और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ईरान के इस प्रस्ताव को मानने के मूड में इन वजहों से नहीं है-
- अमेरिका दबाव की नीति पर काम कर रहा है. अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि नौसैनिक नाकेबंदी की वजह से ईरान की इकोनॉमी की स्थिति बेहद खराब है इसलिए अमेरिका इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता. वह चाहता है कि ईरान और झुकने पर मजबूर हो.
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात को लेकर संदेह है कि ईरान उनकी तय की गई शर्तों और कड़े नियमों को पूरा नहीं करेगा. उन्होंने साफ किया है कि वह कभी भी ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे.
- अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है है कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के बाद ईरान पर अमेरिकी बमबारी फिर से शुरू हो सकती है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो नक्शा शेयर किया है. इसमें ईरान, ओमान और यूएई के बीच मौजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को गहरे नीले रंग के सर्कल से घेरकर उस पर बड़े अक्षरों में ट्रंप स्ट्रेट लिखा गया है. आइए इस नक्शे के गहरे रणनीतिक मायने को समझने की कोशिश करते हैं-
अमेरिकी राष्ट्रपति के ईरान के प्रस्ताव को साफ ठुकरा देने से यह पक्का हो गया है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बजाए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है. ईरान ने संदेश दिया है कि वह किसी भी दबाव में आकर आत्मसमर्पण नहीं करने वाला और अपनी शर्तों के पूरा होने तक होर्मुज को पूरी तरह से बंद रखेगा. दूसरी तरफ, अमेरिका के ईरान पर नाकेबंदी जारी रखने और नवंबर में होने वाले चुनावों के बाद नए हमलों की संभावनाओं ने ग्लोबल ऑयल मार्केट को चिंता में डाल दिया है.