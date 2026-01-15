FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
Iceberg of Illness: HIV-AIDS या टीबी…, जब मरीज के लिए बीमारी से ज्यादा खतरनाक हो जाए सोशल स्टिग्मा

आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि

ईरान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बोले ट्रंप के बदल गए सुर, उधर तेहरान ने भी कह दी बड़ी बात

कम सैलरी में भी होगा कार का सपना पूरा, पहली नौकरी वालों के लिए ये हैं सस्ते विकल्प

Misfuelling: डीजल कार में पेट्रोल... गलती से गाड़ी में भर गया गलत फ्यूल? जानिए इंजन पर क्या पड़ेगा असर

शरीर के वो 7 अंग जिनके बिना जिंदा रह सकता है इंसान, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप!

दुनिया

दुनिया

ईरान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बोले ट्रंप के बदल गए सुर, उधर तेहरान ने भी कह दी बड़ी बात

ईरान में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि " उन्हें पता चला है कि ईरान में फांसी की सजाएं रोक दी गई है." आइए जानते है क्या है पूरा मामला

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 15, 2026, 08:40 AM IST

ईरान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बोले ट्रंप के बदल गए सुर, उधर तेहरान ने भी कह दी बड़ी बात

Donald Trump

ईरान में भारी विरोध प्रदर्शन के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे है. ट्रंप ने अब कहा है कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों की ओर से बताया गया है कि ईरान में फांसी की सजाएं रोक दी गई है. दरअसल ट्रंप का बयान ऐसे समय पर सामने आया जब उन्होंने हाल के दिनों में विरोध कर रहे ईरानियों से कहा है कि 'मदद आ रही है' और उनका प्रशासन ईरानी सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है.

क्या कहा ट्रंप ने? 

ट्रंप के बयान से इतर तेहरान ने भी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के तहत जल्द सुनवाई और फांसी के संकेत दिए हैं. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कार्यकारी आदेशों और कानूनों पर साइन करते हुए कहा, "हमें बताया गया है कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं, ये रुक गई हैं, ये रुक रही हैं और फांसी की कोई योजना नहीं है, या एक फांसी, या कई फांसी, तो मुझे यह विश्वसनीय सूत्रों से बताया गया है." ट्रंप ने यह नहीं बताया कि उन्हें यह जानकारी कहां से मिली। ट्रंप ने कहा कि वह बाद में पता लगाएंगे कि यह सच है या नहीं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कैसे. उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि यह सच है, कौन जानता है?"

क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका करेगा कार्यवाई

दूसरी तरफ जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे ईरानी सरकार के खिलाफ कोई कार्यवाई करने का मन बना रहे हैं. तो ट्रंप ने कहा, "हम इसे देखेंगे और देखेंगे कि प्रक्रिया क्या है. लेकिन हमें उन लोगों द्वारा एक बहुत अच्छा बयान दिया गया है जो जानते हैं कि क्या हो रहा है." दूसरी तरफ ईरान की सेमी-ऑफिशियल तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मोहम्मद पाकपुर ने बिना सबूत दिए, ईरानी दावों को दोहराया कि अमेरिका और इजरायल ने विरोध प्रदर्शनों को भड़काया है.

