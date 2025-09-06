टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया अहम बयान

ट्रंप की पीएम मोदी पर की गई तारीफ के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि मोदी हमेशा भारत-अमेरिका साझेदारी को प्राथमिकता देते हैं. रक्षा, व्यापार और इंडो-पैसिफिक में सहयोग बढ़ाना भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा है.

भारत और अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर चर्चा में हैं. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और भारत-अमेरिका साझेदारी को सकारात्मक बताया था. इस पर अब विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से भारत-अमेरिका रिश्तों को गंभीरता और महत्व के साथ देखते आए हैं और इन संबंधों को मजबूत करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है.

दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग लगातार जारी

विदेश मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच व्यक्तिगत संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं. "प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर बेहद गंभीर हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनका व्यक्तिगत समीकरण भी मजबूत रहा है. भारत की विदेश नीति में अमेरिका के साथ जुड़ाव हमेशा शीर्ष प्राथमिकता पर रहा है." उन्होंने यह भी जोड़ा कि दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग लगातार जारी है.

बताते चलें, भारत-अमेरिका साझेदारी केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में गहराई से जुड़ी हुई है. पिछले कुछ वर्षों में इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है. खासकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग चीन की बढ़ती सक्रियता को संतुलित करने में अहम भूमिका निभा रहा है.

पहले भी करीबी रिश्ते देखने को मिले हैं

प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहले भी करीबी रिश्ते देखने को मिले हैं. ‘Howdy Modi’ और ‘Namaste Trump’ जैसे कार्यक्रमों ने दोनों देशों की साझेदारी को नई पहचान दी. हालांकि, व्यापार और टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद भी बने रहे हैं. वीजा नीतियों और रक्षा सौदों को लेकर भी चुनौतियां सामने आई हैं. इसके बावजूद विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि भारत, अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में यह साझेदारी और मजबूत होगी.

