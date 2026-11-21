ट्रंप ने कहा कि जब भी अमेरिका ने मजबूत इकोनॉमिक आंकड़े घोषित किए तो सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम करने के बजाय और बढ़ा दिए.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की GDP ग्रोथ और सेंट्रल बैंक की कम इंटरेस्ट रेट की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि अगर अगर अमेरिका की सेंट्रल बैंक भी इंटरेस्ट रेट कम करे तो यूएस इकोनॉमी भी 15 से 20 फीसदी की ग्रोथ हासिल कर सकती है.

व्हाइट हाउस में शुक्रवार (लोकल टाइम) को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने यूएस फेडरल रिजर्व पर पॉलिटिकल होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब भी अमेरिका ने मजबूत इकोनॉमिक आंकड़े घोषित किए तो उसने इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करने के बजाय बढ़ा दिए.

यूएस फेडरल बैंक पर बरसे ट्रंप

ट्रंप ने कहा, 'इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ही पॉलिटिकल फेड है. मैं चेयरमैन को दोष नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैन बात तो ये है कि हमारे पास बहुत ही पॉलिटिकल फेड है. जब भी हम अच्छे नंबर अनाउंस करते हैं, वे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं. वे ऐसा किसी वजह से करते हैं, जबकि उन्हें इसका उल्टा करना चाहिए.'

#WATCH | Washington, DC: US President Donald Trump says, "If you look at India, they have low interest rates and they have a 7% GDP. We'd have a 14%, 15%, maybe even a 20% GDP..." (Source: The White House) https://t.co/1AAbhdyFZG — ANI (@ANI) November 20, 2026

अमेरिका की फेडरल बैंक उल्टा करती है: प्रेसिडेंट

यूएस प्रेसिडेंट ने कहा, 'हम देश को बर्बाद करने के लिए ऐसा करते हैं. जब हमारे पास इतने अच्छे आंकडे़ हों तो आपको रेट नहीं बढ़ाने चाहिए. आपको रेट कम रखने चाहिए क्योंकि हम बेहतर क्रेडिट हैं. हमारी जीडीपी 15 या 20 परसेंट होगी, 4 परसेंट नहीं. हम बहुत तेजी से कर्ज चुका देंगे. इसी तरह काम करना चाहिए, लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं.'

इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम, GDP ग्रोथ रेट 7%: ट्रंप

इस दौरान ट्रंप ने भारत की 7 फीसदी जीडीपी ग्रोथ की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की तरह अमेरिका की सेंट्रल बैंक भी इंटरेस्ट रेट कम रखे तो वो ज्यादा ग्रोथ हासिल कर सकता है.

उन्होंने कहा, 'अगर आप इंडिया को देखें तो वहां इंटरेस्ट रेट कम हैं और उनकी जीडीपी 7 परसेंट है. हमारी जीडीपी भी 14, 15 या शायद 20 फीसदी हो सकती है. वास्तव में ये दुख की बात है कि जब आप इतना अच्छा करते हैं तो फिर वे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं. सच तो यह कि हम इससे बाहर निकल गए हैं.'

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