डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता की जहरीली जुबान, भगवान हनुमान को बताया 'फर्जी', अमेरिका को 'ईसाई देश'

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता ने हिंदू भगवान के खिलाफ जहर उगला है, उनका मुस्लिमों के खिलाफ बदजुबानी का लंबा इतिहास रहा है, जानें उन्होंने क्या कहा...

अमेरिका के टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी के नेता अलेक्जेंडर डंकन ने हनुमान जी की विशाल प्रतिमा को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम टेक्सास में एक झूठे हिंदू भगवान की प्रतिमा क्यों लगने दे रहे हैं? हम एक ईसाई देश हैं. डंकन सिर्फ हिंदुओं नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ भी लगातार आग उगलते रहे हैं. वह मुस्लिमों को अमेरिका से निकालने की बात करते हैं और अमेरिका को ईसाई देश बनते देखना चाहते हैं.

Why are we allowing a false statue of a false Hindu God to be here in Texas? We are a CHRISTIAN nation!pic.twitter.com/uAPJegLie0 — Alexander Duncan (@AlexDuncanTX) September 20, 2025

सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

डंकन की पोस्ट पर भी इसी तरह की नफरत भरी टिप्पणियां आईं और मूर्ति को गिराने की मांग की गई. वहीं कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने डंकन की कड़ी आलोचना की और उन्हें अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में समझाया. एक ने लिखा, 'आप अमेरिकी संविधान के लिए लड़ते हैं, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में क्या लिखा है. सिर्फ़ इसलिए कि आप हिंदू नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं कि यह झूठ है.' एक दूसरे यूजर ने लिखा- 'वेद ईसा मसीह के धरती पर आने से लगभग 2000 साल पहले लिखे गए थे और ये असाधारण ग्रंथ हैं और ईसाई धर्म पर इनका स्पष्ट प्रभाव है. इसलिए समझदारी इसी में होगी कि आप उस 'धर्म' का सम्मान करें और उस पर रिसर्च करें जो आपके धर्म से पहले का है और जिस पर आपका प्रभाव है.'

हिंदू फाउंडेशन ने जताई नाराजगी

अलेक्जेंडर डंकन के विवादित बयान पर हिंदू अमेरिकन फ़ाउंडेशन पर नाराजगी जताई है. हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने पोस्ट किया, 'हेलो @TexasGOP, क्या आप अपनी पार्टी के सीनेट उम्मीदवार को अनुशासन में रखेंगे, जो भेदभाव के विरुद्ध आपके दिशानिर्देशों का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है और हिंदू विरोधी घृणा का प्रदर्शन कर रहा है.'

Hello @TexasGOP, will you be disciplining your senate candidate from your party who openly contravenes your own guidelines against discrimination—displaying some pretty sordid anti-Hindu hate—not to mention disrespect for the 1st Amendment’s Establishment Clause? https://t.co/5LItlu7Zu2 pic.twitter.com/oqZkZozUBR September 22, 2025

बता दें टेक्सास के शुगर लैंड में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनियन का अनावरण 2024 में किया गया था. श्री चेन्नाजीयर स्वामी की परिकल्पित यह उत्तरी अमेरिका में भगवान हनुमान की सबसे ऊंची मूर्ति है.

