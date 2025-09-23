Add DNA as a Preferred Source
Katrina Kaif Pregnancy: पेरेंट्स बनने वाले हैं विक्की कौशल और कैटरीना कैफ, लिखा- ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत अध्याय...

Adulterated Buckwheat Flour: नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाकर 200 लोग हुए बीमार, ऐसे करें असली और नकली की पहचान

डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता की जहरीली जुबान, भगवान हनुमान को बताया 'फर्जी', अमेरिका को 'ईसाई देश'

Shah Rukh Khan को मिलेगा करियर का पहला National Film Award, इन सेलिब्रिटीज का भी लिस्ट में नाम, जानें कब और कहां देखें Live 

कौन है एरिका किर्क, जिसने चार्ली किर्क की मौत के बाद अमेरिका में मचा दी है खलबली?

कंकड़ से प्रपोजल से लेकर पार्टनर के स्किनकेयर तक, अनोखी है जानवरों की दुनिया के इन कपल्स की प्यार की भाषा

36 मशीनें, 10 दिन तक लगातार गिनती और करोड़ों में कैश...जानिए भारत के सबसे बड़े IT छापे की कहानी

Mukesh Ambani Past Life: मुकेश अंबानी पूर्वजन्म में क्या थे? पिछले जन्म के एक कर्म ने बना दिया इस जन्म में देश का सबसे अमीर इंसान

Mangal Gochar: अगले 36 दिनों में इन 5 राशियों की लगेगी लॉटरी, मंगल का महागोचर देगा अथाह धन और खोलेगा नई नौकरी के रास्ते 

GST 2.0 लागू होने के बाद भी महंगे दामों पर सामान बेच रहे दुकानदार? जानें कैसे करें शिकायत

अंतर्राष्ट्रीय खबरें

डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता की जहरीली जुबान, भगवान हनुमान को बताया 'फर्जी', अमेरिका को 'ईसाई देश'

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता ने हिंदू भगवान के खिलाफ जहर उगला है, उनका मुस्लिमों के खिलाफ बदजुबानी का लंबा इतिहास रहा है, जानें उन्होंने क्या कहा...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 23, 2025, 01:51 PM IST

डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता की जहरीली जुबान, भगवान हनुमान को बताया 'फर्जी', अमेरिका को 'ईसाई देश'
अमेरिका के टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी के नेता अलेक्जेंडर डंकन ने हनुमान जी की विशाल प्रतिमा को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम टेक्सास में एक झूठे हिंदू भगवान की प्रतिमा क्यों लगने दे रहे हैं? हम एक ईसाई देश हैं.  डंकन सिर्फ हिंदुओं नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ भी लगातार आग उगलते रहे हैं. वह मुस्लिमों को अमेरिका से निकालने की बात करते हैं और अमेरिका को ईसाई देश बनते देखना चाहते हैं. 

सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

डंकन की पोस्ट पर भी इसी तरह की नफरत भरी टिप्पणियां आईं और मूर्ति को गिराने की मांग की गई. वहीं कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने डंकन की कड़ी आलोचना की और उन्हें अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में समझाया. एक ने लिखा, 'आप अमेरिकी संविधान के लिए लड़ते हैं, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में क्या लिखा है. सिर्फ़ इसलिए कि आप हिंदू नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं कि यह झूठ है.' एक दूसरे यूजर ने लिखा- 'वेद ईसा मसीह के धरती पर आने से लगभग 2000 साल पहले लिखे गए थे और ये असाधारण ग्रंथ हैं और ईसाई धर्म पर इनका स्पष्ट प्रभाव है. इसलिए समझदारी इसी में होगी कि आप उस 'धर्म' का सम्मान करें और उस पर रिसर्च करें जो आपके धर्म से पहले का है और जिस पर आपका प्रभाव है.'

हिंदू फाउंडेशन ने जताई नाराजगी

अलेक्जेंडर डंकन के विवादित बयान पर हिंदू अमेरिकन फ़ाउंडेशन पर नाराजगी जताई है. हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने पोस्ट किया, 'हेलो @TexasGOP, क्या आप अपनी पार्टी के सीनेट उम्मीदवार को अनुशासन में रखेंगे, जो भेदभाव के विरुद्ध आपके दिशानिर्देशों का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है और हिंदू विरोधी घृणा का प्रदर्शन कर रहा है.'

 

बता दें टेक्सास के शुगर लैंड में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनियन का अनावरण 2024 में किया गया था. श्री चेन्नाजीयर स्वामी की परिकल्पित यह उत्तरी अमेरिका में भगवान हनुमान की सबसे ऊंची मूर्ति है.

Read More

