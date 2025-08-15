पुतिन से मीटिंग के लिए अलास्का रवाना हुए डोनाल्ड ट्रंप, कहा; बातचीत फेल होने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब से महज कुछ देर में मिलने वाले हैं. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें रुचि नहीं लेते हैं, तो उन्हें गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब से महज कुछ देर में मिलने वाले हैं. इस वक़्त पूरी दुनिया की नजर इस मीटिंग पर है. ये मुलाक़ात अलास्का में होने वाली है. बता दें दोनों नेता करीब 6 साल बाद किसी बैठक में मिल रहे हैं. बातचीत एंकोरेज के एलमेनडॉर्फ-रिचर्डसन मिलिट्री बेस पर होगी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को ‘पीसमेकर’ के रूप में पेश करते हुए भरोसा जताया है कि पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों शांति के लिए तैयार हैं. फिलहाल जेलेंस्की को इस शुरुआती दौर की बातचीत में शामिल नहीं किया गया है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खबर ये है कि उन्हें वीडियो कॉल के जरिये इस मीटिंग का हिस्सा बनाया जा सकता है. वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया है.

भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

दरअसल, अलास्का के लिए रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा कि, ‘अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें रुचि नहीं लेते हैं, तो उन्हें गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे. उन्होंने आगे कहा कि मैं यह अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं कर रहा हूं. मुझे इसकी जरूरत नहीं है. मैं अपने देश पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं. लेकिन मैं यह बहुत से लोगों की जान बचाने के लिए कर रहा हूं. ट्रंप ने आगे कहा कि जब तक रूस-यूक्रेन युद्ध नहीं रुकता, तब तक कोई व्यापार नहीं होगा.

जेलेंस्की अगली बैठक में शामिल हो सकते हैं

मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि, अलास्का में होने वाले मीटिंग में उनका असली मकसद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बातचीत के लिए तैयार करना है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि वो अभी यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं. उन्होंने साथ में रूस को चेतावनी भी दे दी कि, अगर रूस सहयोग नहीं करता, तो उसके लिए नतीजे ‘बहुत गंभीर’ होंगे. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'अगर यह बैठक सफल रहा तो हम जल्दी ही दूसरी करेंगे साथ में उन्होंने इस बात का भी इशारा किया कि जेलेंस्की अगली बैठक में शामिल हो सकते हैं.

कोई पुख्ता निष्कर्ष नहीं निकला

बहरहाल, ये मीटिंग कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है. आपको बता दें, फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन पहली बार पश्चिमी देश के दौरा पर हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में पद संभालते ही कहा था कि '24 घंटे में' युद्ध खत्म कर देंगे. हालांकि आठ महीने बीत जाने के बाद भी कोई पुख्ता निष्कर्ष नहीं निकला है.

