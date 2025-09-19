टैरिफ के बाद ट्रंप का नया वार, चाबहार बंदरगाह पर भारत को मिलने वाली छूट खत्म, जानें क्या होगा असर

अमेरिका ने भारत को बड़ा झटका देते हुए चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली है. भारत, चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपने व्यापार और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए करता आ रहा था. आइए जानते हैं ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत के लिए क्या चुनौतियां बढ़ेंगी..

भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक और तनाव जुड़ गया है. पहले से अमेरिकी टैरिफ का बोझ झेल रहे भारत को अब चाबहार बंदरगाह पर बड़ा झटका मिला है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 से लागू वह छूट वापस ले ली है, जिसके तहत भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपने व्यापार और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए करता आ रहा था. अब 29 सितंबर 2025 से यह छूट खत्म हो जाएगी और इससे जुड़े लोग अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ सकते हैं.

अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता थॉमस पिगॉट ने कहा कि विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर दी गई यह छूट रद्द कर दी है.उन्होंने आगे बताया कि, यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान के खिलाफ ‘अधिकतम दबाव नीति’ का हिस्सा है.

क्यों है चाबहार बंदरगाह अहम?

चाबहार बंदरगाह दक्षिण-पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है और यह ईरान का एकमात्र गहरे पानी का बंदरगाह है. यह भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है. भारत इसे अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का हिस्सा मानता है, जो रूस और यूरोप को मध्य एशिया के रास्ते जोड़ने वाला एक बड़ा व्यापारिक नेटवर्क है.

भारत ने इस बंदरगाह से कई बार मानवीय सहायता भेजी है. 2023 में यहां से अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं भेजा गया था, जबकि 2021 में ईरान को कीटनाशक दवाइयों की आपूर्ति हुई थी. यह बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के बेहद करीब है, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है.

भारत पर असर

छूट खत्म होने के बाद भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच मुश्किल हो जाएगी. चाबहार के जरिए भारत पाकिस्तान को बायपास कर व्यापार करता था. अब यह रास्ता बंद होने पर भारत को नए विकल्प तलाशने होंगे. इसके अलावा, भारत की क्षेत्रीय कूटनीति और ईरान के साथ आर्थिक सहयोग पर भी असर पड़ सकता है. ट्रंप का यह कदम साफ संकेत देता है कि अमेरिका ईरान को घेरने की अपनी नीति में किसी को भी रियायत देने को तैयार नहीं है, चाहे वह भारत ही क्यों न हो.

