Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

iPhone 17 Series की सेल का क्रेज! Apple स्टोर्स के बाहर आधी रात से ही लगी लोगों की लंबी लाइनें, देखें VIDEO

KBC 17: 'देख नहीं पाती, लेकिन बताते हैं कि आप टॉल और…' दृष्टिबाधित IAS कंटेस्टेंट की बात सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन

टैरिफ के बाद ट्रंप का नया वार, चाबहार बंदरगाह पर भारत को मिलने वाली छूट खत्म, जानें क्या होगा असर

'गाय हमारी भी माता है, क्योंकि मेरी मां…' जब Salman Khan ने बीफ खाने की बात से किया था इनकार

Pakistan Cricket Board का ड्रामा देख एक्शन में आया ICC, 'टूर्नामेंट के नियमों के उल्लंघन’ को लेकर कार्रवाई पर विचार कर रहा बोर्ड

Aryan Khan की सीरीज से वापसी कर रहा 25 साल पुराना विलेन, पूरा लुक देख आप भी रह जाएंगे दंग

राजस्थान SI भर्ती घोटाला: देवेश और शोभा राईका को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 5वीं रैंक आने पर खुली थी पोल

AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार

1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone

99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
iPhone 17 Series की सेल का क्रेज! Apple स्टोर्स के बाहर आधी रात से ही लगी लोगों की लंबी लाइनें, देखें VIDEO

iPhone 17 Series की सेल का क्रेज! Apple स्टोर्स के बाहर आधी रात से ही लगी लोगों की लंबी लाइनें, देखें VIDEO

KBC 17: 'देख नहीं पाती, लेकिन बताते हैं कि आप टॉल और…' दृष्टिबाधित IAS कंटेस्टेंट की बात सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन

KBC 17: 'देख नहीं पाती, लेकिन बताते हैं कि आप टॉल और…' दृष्टिबाधित IAS कंटेस्टेंट की बात सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन

टैरिफ के बाद ट्रंप का नया वार, चाबहार बंदरगाह पर भारत को मिलने वाली छूट खत्म, जानें क्या होगा असर

टैरिफ के बाद ट्रंप का नया वार, चाबहार बंदरगाह पर भारत को मिलने वाली छूट खत्म, जानें क्या होगा असर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार

AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार

1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone

1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone

99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल

99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल

Homeअंतर्राष्ट्रीय खबरें

अंतर्राष्ट्रीय खबरें

टैरिफ के बाद ट्रंप का नया वार, चाबहार बंदरगाह पर भारत को मिलने वाली छूट खत्म, जानें क्या होगा असर

अमेरिका ने भारत को बड़ा झटका देते हुए चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली है. भारत, चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपने व्यापार और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए करता आ रहा था. आइए जानते हैं ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत के लिए क्या चुनौतियां बढ़ेंगी..

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 19, 2025, 08:18 AM IST

टैरिफ के बाद ट्रंप का नया वार, चाबहार बंदरगाह पर भारत को मिलने वाली छूट खत्म, जानें क्या होगा असर
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक और तनाव जुड़ गया है. पहले से अमेरिकी टैरिफ का बोझ झेल रहे भारत को अब चाबहार बंदरगाह पर बड़ा झटका मिला है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 से लागू वह छूट वापस ले ली है, जिसके तहत भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपने व्यापार और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए करता आ रहा था. अब 29 सितंबर 2025 से यह छूट खत्म हो जाएगी और इससे जुड़े लोग अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ सकते हैं. 

अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता थॉमस पिगॉट ने कहा कि विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर दी गई यह छूट रद्द कर दी है.उन्होंने आगे बताया कि, यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान के खिलाफ ‘अधिकतम दबाव नीति’ का हिस्सा है. 

क्यों है चाबहार बंदरगाह अहम?

चाबहार बंदरगाह दक्षिण-पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है और यह ईरान का एकमात्र गहरे पानी का बंदरगाह है. यह भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है. भारत इसे अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का हिस्सा मानता है, जो रूस और यूरोप को मध्य एशिया के रास्ते जोड़ने वाला एक बड़ा व्यापारिक नेटवर्क है. 

भारत ने इस बंदरगाह से कई बार मानवीय सहायता भेजी है. 2023 में यहां से अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं भेजा गया था, जबकि 2021 में ईरान को कीटनाशक दवाइयों की आपूर्ति हुई थी. यह बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के बेहद करीब है, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है. 

यह भी पढ़ें: गिरफ्तार हुआ भगोड़े ललित मोदी का भाई समीर मोदी, विदेश भागने की कर रहा था तैयारी, जानिए पूरा मामला

भारत पर असर

छूट खत्म होने के बाद भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच मुश्किल हो जाएगी. चाबहार के जरिए भारत पाकिस्तान को बायपास कर व्यापार करता था. अब यह रास्ता बंद होने पर भारत को नए विकल्प तलाशने होंगे. इसके अलावा, भारत की क्षेत्रीय कूटनीति और ईरान के साथ आर्थिक सहयोग पर भी असर पड़ सकता है. ट्रंप का यह कदम साफ संकेत देता है कि अमेरिका ईरान को घेरने की अपनी नीति में किसी को भी रियायत देने को तैयार नहीं है, चाहे वह भारत ही क्यों न हो. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार
AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार
1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone
1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone
99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल
99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल
Indian Railway Ticket Rules: अगर खो जाए आपका ट्रेन टिकट, तो कैसे कर पाएंगे सफर? यहां जानिए क्या कहता है नियम
Indian Railway Ticket Rules: अगर खो जाए आपका ट्रेन टिकट, तो कैसे कर पाएंगे सफर? यहां जानिए क्या कहता है नियम
Dadim Chutney: पहाड़ों में बनने वाली ये चटनी स्वाद के साथ सेहत के लिए भी मानी जाती है फायदेमंद
Dadim Chutney: पहाड़ों में बनने वाली ये चटनी स्वाद के साथ सेहत के लिए भी मानी जाती है फायदेमंद
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE