डोनाल्ड ट्रंप का क्या है प्लान-B? जिसकी वजह से टैरिफ जारी रखने की कर रहे बात

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'बेतुका' बताते हुए ऐलान किया कि टैरिफ नहीं हटेगा. उन्होंने 10% वैश्विक आयात शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया.

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के रेसिप्रोकल टैरिफ का गैरकानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह फैसला इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का उल्लंघन करता है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दुनिया भर के देशों पर लगाया गया टैरिफ अब खत्म हो गया है? टैरिफ से कमाए गए 175 अरब डॉलर को ट्रंप प्रशासन वापस करेगा?

सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने इस फैसले को 'बेतुका' बताया और कहा कि टैरिफ नहीं हटेगा. इसके बाद ट्रंप ने 10% वैश्विक आयात शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया. उन्होंने इसके लिए सेक्शन 122 का सहारा लिया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को सभी देशों पर अधिकतम 15% तक टैरिफ लगाने की शक्ति देता है.

किस कानून के इस्तेमाल करने का दावा कर रहे ट्रंप?

ट्रंप ने कहा कि कोर्ट के फैसले से उसकी रणनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वह राष्ट्रपति को मिलने वाली शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप अमेरिका के प्रमुख व्यापार कानूनों के सेक्शन-232 और सेक्शन 301 इस्तेमाल करने वाला है. 1962 का यह कानून ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट से जुड़ा है, जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर आयात पर टैरिफ या अन्य व्यापार प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है.

वहीं, सेक्शन 301 की बात करें तो यह 1974 के ट्रेड एक्ट का हिस्सा है, जो अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई की पावर देता है. ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट IEEPA गैरकानूनी बता रहा है तो हम इन दो कानूनों का इस्तेमाल करेंगे. इन कानून के तहत प्रेसिडेंट को व्यापार शुल्क लगाने के लिए खास ताकत दी हुई है.

सेक्शन 232 और 301 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियां

- सेक्शन 232 के तहत राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाने की पावर होती है.

- वाणिज्य विभाग आयात को लेकर जांच कर सकता है. जिसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपनी होती है.

- राष्ट्रपति को टैरिफ, कोटा या अन्य व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं. हालांकि, यूएस कांग्रेस को इस कानून के तहत राष्ट्रपति की कार्रवाइयों की समीक्षा करने का अधिकार होता है.

- राष्ट्रपति को विशेष 301 रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें अनुचित व्यापार प्रथाओं वाले देशों की सूची होती है. इसके अलावा सेक्शन 301 के तहत राष्ट्रपति विश्व व्यापार संगठन (WTO) में विवाद समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से