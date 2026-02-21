FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR के आदेश, यौन शोषण के मामले में FIR के आदेश, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आदेश जारी किया, आशुतोष ब्रह्मचारी ने दाखिल की थी याचिका

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Jade Stone: पैसों की तंगी-कर्ज से हैं परेशान तो धारण कर लें ये स्टोन, पहनते ही खुल जाएगी किस्मत, बारिश की तरह बरसेगा पैसा

पैसों की तंगी और कर्ज से हैं परेशान तो धारण कर लें ये स्टोन, पहनते ही खुल जाएगी किस्मत, बारिश की तरह बरसेगा पैसा

Holi Festival 2026: होली के त्योहार पर घर से बाहर कर दें ये 5 चीजें, नहीं तो बर्बादी के साथ रहेगी कंगाली

होली के त्योहार पर घर से बाहर कर दें ये 5 चीजें, नहीं तो बर्बादी के साथ रहेगी कंगाली

डोनाल्ड ट्रंप का क्या है प्लान-B? जिसकी वजह से टैरिफ जारी रखने की कर रहे बात

डोनाल्ड ट्रंप का क्या है प्लान-B? जिसकी वजह से टैरिफ जारी रखने की कर रहे बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Horror Films: रूह को झकझोर देंगी OTT पर मौजूद ये 5 डरावनी फिल्में, खौफ ऐसा कि असल में सुनाई देगी चीखें

Horror Films: रूह को झकझोर देंगी OTT पर मौजूद ये 5 डरावनी फिल्में, खौफ ऐसा कि असल में सुनाई देगी चीखें

Shukra Grah Gochar: कल से इन 5 राशियों का शुरू होगा सुनहरा समय, शुक्र ग्रह की चाल बदलते ही लगेगी लॉटरी

कल से इन 5 राशियों का शुरू होगा सुनहरा समय, शुक्र ग्रह की चाल बदलते ही लगेगी लॉटरी

खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें

खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें

Homeदुनिया

दुनिया

डोनाल्ड ट्रंप का क्या है प्लान-B? जिसकी वजह से टैरिफ जारी रखने की कर रहे बात

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'बेतुका' बताते हुए ऐलान किया कि टैरिफ नहीं हटेगा. उन्होंने 10% वैश्विक आयात शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 21, 2026, 05:45 PM IST

डोनाल्ड ट्रंप का क्या है प्लान-B? जिसकी वजह से टैरिफ जारी रखने की कर रहे बात
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के रेसिप्रोकल टैरिफ का गैरकानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह फैसला इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का उल्लंघन करता है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दुनिया भर के देशों पर लगाया गया टैरिफ अब खत्म हो गया है? टैरिफ से कमाए गए 175 अरब डॉलर को ट्रंप प्रशासन वापस करेगा?

सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने इस फैसले को 'बेतुका' बताया और कहा कि टैरिफ नहीं हटेगा. इसके बाद ट्रंप ने 10% वैश्विक आयात शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया. उन्होंने इसके लिए सेक्शन 122 का सहारा लिया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को सभी देशों पर अधिकतम 15% तक टैरिफ लगाने की शक्ति देता है.

किस कानून के इस्तेमाल करने का दावा कर रहे ट्रंप?

ट्रंप ने कहा कि कोर्ट के फैसले से उसकी रणनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वह राष्ट्रपति को मिलने वाली शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक,  ट्रंप अमेरिका के प्रमुख व्यापार कानूनों के सेक्शन-232 और सेक्शन 301 इस्तेमाल करने वाला है. 1962 का यह कानून ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट से जुड़ा है, जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर आयात पर टैरिफ या अन्य व्यापार प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है.

वहीं, सेक्शन 301 की बात करें तो यह 1974 के ट्रेड एक्ट का हिस्सा है, जो अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई की पावर देता है. ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट IEEPA गैरकानूनी बता रहा है तो हम इन दो कानूनों का इस्तेमाल करेंगे. इन कानून के तहत प्रेसिडेंट को व्यापार शुल्क लगाने के लिए खास ताकत दी हुई है.

सेक्शन 232 और 301 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियां
सेक्शन 232 के तहत राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाने की पावर होती है.
- वाणिज्य विभाग आयात को लेकर जांच कर सकता है. जिसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपनी होती है.
- राष्ट्रपति को टैरिफ, कोटा या अन्य व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं. हालांकि, यूएस कांग्रेस को इस कानून के तहत राष्ट्रपति की कार्रवाइयों की समीक्षा करने का अधिकार होता है.
- राष्ट्रपति को विशेष 301 रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें अनुचित व्यापार प्रथाओं वाले देशों की सूची होती है. इसके अलावा सेक्शन 301 के तहत राष्ट्रपति विश्व व्यापार संगठन (WTO) में विवाद समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Horror Films: रूह को झकझोर देंगी OTT पर मौजूद ये 5 डरावनी फिल्में, खौफ ऐसा कि असल में सुनाई देगी चीखें
Horror Films: रूह को झकझोर देंगी OTT पर मौजूद ये 5 डरावनी फिल्में, खौफ ऐसा कि असल में सुनाई देगी चीखें
Shukra Grah Gochar: कल से इन 5 राशियों का शुरू होगा सुनहरा समय, शुक्र ग्रह की चाल बदलते ही लगेगी लॉटरी
कल से इन 5 राशियों का शुरू होगा सुनहरा समय, शुक्र ग्रह की चाल बदलते ही लगेगी लॉटरी
खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें
खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें
Shani Parvat Palmistry: हथेली का ये निशान खोल सकता है किस्मत का राज! जानिए आपका शनि पर्वत दे रहा अमीरी या संघर्ष का संकेत
हथेली का ये निशान खोल सकता है किस्मत का राज! जानिए आपका शनि पर्वत दे रहा अमीरी या संघर्ष का संकेत
Trigrahi Yog: शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा
शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 21 February: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Holika Dahan 2026: होलिका दहन में क्या-क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए? घर में प्रसाद लाना सही है या गलत?
होलिका दहन में क्या-क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए? घर में प्रसाद लाना सही है या गलत?
Pradosh Vrat: मार्च माह का पहला प्रदोष व्रत कब है? शुभ समय और नियम जानें
Pradosh Vrat: मार्च माह का पहला प्रदोष व्रत कब है? शुभ समय और नियम जानें
Amalaki Ekadashi Vrat Katha: आमलकी एकादशी पर जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
आमलकी एकादशी पर जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
Rahu Upay: पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह
पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह
MORE
Advertisement