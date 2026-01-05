मादरो के पकड़ने के लिए अमेरिका ने फूंका बेहिसाब पैसा, हर घंटे इस ऑपरेशन पर 3 करोड़ रुपये का खर्च

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के गिरफ्तार होने के बाद एक बड़ा चौकानें वाला खुलासा हुआ है. डिफेंस वन मैगजीन के अनुसार मादुरो के लिए चलाए गए ऑपरेशन के लिए जमकर पैसा खर्च किया गया है.

अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी से काराकस से देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन क्या आप जानते है कि मादुरो को पकड़ने के लिए पिछले एक साल में अमेरिका ने अरबों रुपए को पानी की तरह बहाया है. यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ‘मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका’ (MAGA) अभियान के खिलाफ बताया जा रहा है.

मार्को रुबियो कर रहे थे लीड

अमेरिकी आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के खिलाफ सीआईए ऑपरेशन को विदेश मंत्री मार्को रुबियो लीड कर रहे थे. अगर इस अभियान में विफलता मिलती तो रुबियो पर ही पूरा ठीकरा फोड़ा जाता. दरअसल वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के पकड़ने के लिए अमेरिका ने सितंबर 2025 में ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर नाम से एक अभियान की शुरूआत की थी.

डिफेंस वन मैगजीन की रिपोर्ट

अब डिफेंस वन मैगजीन की रिपोर्ट की माने तो इस अभियान में 1 युद्धपोत, 1 परमाणु पनडुब्बी, एक जेराल्ड फोर्ड की तैनाती की गई थी. अगर इन तीनों की कीमत की बात करें तो इनकी कुल कीमत 40 अरब डॉलर बताई जा रही है. इतना ही नहीं इस ऑपरेशन के लिए 83 फाइटर जेट, 10 एफ-35 जेट, 7 रीपर ड्रोन की भी तैनाती की गई थी. इन तीनों की कीमत 3 अरब डॉलर है.

प्रतिघंटे 333,000 डॉलर (करीब 3 करोड़ रुपए)

मैगजीन के अनुसार वेनेजुएला की घेराबंदी करने के लिए जिनते भी हथियार और लोगों की जरूरत थी, उनके ऑपरेशन प्रतिघंटे 333,000 डॉलर (करीब 3 करोड़ रुपए) का खर्च आ रहा था. अब ये भी जान लीजिए की सितंबर से जनवरी तक इस ऑपरेशन को पूरे होने में कुल 3700 घंटों को समय लगा है.

50 मिलियन डॉलर (करीब 450 करोड़ रुपए) का इनाम

गौर करने वाली बात ये है कि वेनेजुएला के मादुरो पर अमेरिका ने 50 मिलियन डॉलर (करीब 450 करोड़ रुपए) का इनाम रखा था. ऑपरेशन के तुरंत बाद यह इनाम अधिकारियों को दिया गया है. हेलिकॉप्टर लैंड कराने वाले पायलट को करीब 2 मिलियन डॉलर की राशि दी गई है. यह पैसा भी अमेरिकी कोष से वितरित की गई है. मादुरो पर ओसामा बिन लादेन से डबल इनाम रखा गया था.

