UP Panchayat Chunav 2026: पुराने आरक्षण के आधार पर होंगे यूपी पंचायत चुनाव! योगी सरकार ने खुद दिया सिंग्नल

किस करवट सोने से हार्ट अटैक का खतरा होता है कम? सीने पर दबाव पड़ेगा कम और ब्लड सर्कुलेशन रहेगा सही

हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा

दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम

बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'

Homeदुनिया

दुनिया

मादरो के पकड़ने के लिए अमेरिका ने फूंका बेहिसाब पैसा, हर घंटे इस ऑपरेशन पर 3 करोड़ रुपये का खर्च

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के गिरफ्तार होने के बाद एक बड़ा चौकानें वाला खुलासा हुआ है. डिफेंस वन मैगजीन के अनुसार मादुरो के लिए चलाए गए ऑपरेशन के लिए जमकर पैसा खर्च किया गया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 05, 2026, 01:51 PM IST

मादरो के पकड़ने के लिए अमेरिका ने फूंका बेहिसाब पैसा, हर घंटे इस ऑपरेशन पर 3 करोड़ रुपये का खर्च

Donald Trump Maduro Captured

अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी से काराकस से देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन क्या आप जानते है कि मादुरो को पकड़ने के लिए पिछले एक साल में अमेरिका ने अरबों रुपए को पानी की तरह बहाया है. यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ‘मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका’ (MAGA) अभियान के खिलाफ बताया जा रहा है.

मार्को रुबियो कर रहे थे लीड

अमेरिकी आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के खिलाफ सीआईए ऑपरेशन को विदेश मंत्री मार्को रुबियो लीड कर रहे थे. अगर इस अभियान में विफलता मिलती तो रुबियो पर ही पूरा ठीकरा फोड़ा जाता. दरअसल वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के पकड़ने के लिए अमेरिका ने सितंबर 2025 में ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर नाम से एक अभियान की शुरूआत की थी.

डिफेंस वन मैगजीन की रिपोर्ट

अब डिफेंस वन मैगजीन की रिपोर्ट की माने तो इस अभियान में 1 युद्धपोत, 1 परमाणु पनडुब्बी, एक जेराल्ड फोर्ड की तैनाती की गई थी. अगर इन तीनों की कीमत की बात करें तो इनकी कुल कीमत 40 अरब डॉलर बताई जा रही है. इतना ही नहीं इस ऑपरेशन के लिए 83 फाइटर जेट, 10 एफ-35 जेट, 7 रीपर ड्रोन की भी तैनाती की गई थी. इन तीनों की कीमत 3 अरब डॉलर है.

प्रतिघंटे 333,000 डॉलर (करीब 3 करोड़ रुपए)

मैगजीन के अनुसार वेनेजुएला की घेराबंदी करने के लिए जिनते भी हथियार और लोगों की जरूरत थी, उनके ऑपरेशन प्रतिघंटे 333,000 डॉलर (करीब 3 करोड़ रुपए) का खर्च आ रहा था. अब ये भी जान लीजिए की सितंबर से जनवरी तक इस ऑपरेशन को पूरे होने में कुल 3700 घंटों को समय लगा है.

50 मिलियन डॉलर (करीब 450 करोड़ रुपए) का इनाम

गौर करने वाली बात ये है कि वेनेजुएला के मादुरो पर अमेरिका ने 50 मिलियन डॉलर (करीब 450 करोड़ रुपए) का इनाम रखा था. ऑपरेशन के तुरंत बाद यह इनाम अधिकारियों को दिया गया है. हेलिकॉप्टर लैंड कराने वाले पायलट को करीब 2 मिलियन डॉलर की राशि दी गई है. यह पैसा भी अमेरिकी कोष से वितरित की गई है. मादुरो पर ओसामा बिन लादेन से डबल इनाम रखा गया था.

हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा
दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम
बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'
Scooty for Women: ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए परफेक्ट, कम बजट में धांसू फिचर्स के साथ मिल जाएंगी ये 5 स्कूटी
प्रकृति की खूबसूरत लेकिन कातिल चिड़िया, इसे सिर्फ छूने से मार सकता है लकवा
लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब
Numeology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन बन जाएगा नरक
इस बार बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?
सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
