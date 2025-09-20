Trump का H-1B 'वीजा बम' कितना खतरनाक? जिसने Apple, META और Microsoft जैसी कंपनियों को हिला दिया, 5 पॉइंट्स में समझें

डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा पर फैसले के बाद Apple, META और Microsoft, अमेजन और जेपी मार्गन जैसी दिग्गज कंपनियां टेंशन में आ गई हैं. जानिए इसके क्या नुकसान होंगे.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने H-1B वीजा पर फीस बढ़ाकर टैरिफ से ज्यादा खलबली मचा दी है. H-1B वीजा धारक 21 सितंबर तक अमेरिका पहुंच सकते हैं, अगर इसके बाद प्रवेश करेंगे तो उनको 88 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ेगा. इतना नहीं उनको नौकरी से भी निकाला जा सकता है. ट्रंप के इस फैसले के बाद अफरा-तफरी मच गई है.

Apple, META और Microsoft, अमेजन और जेपी मार्गन जैसी दिग्गज कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को एडवाइजरी जारी की है. कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को बाहर न जाने की सलाह दी है. साथ ही चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जो भी अमेरिका से बाहर है, वो 24 घंटे के अंदर वापस लौटे.

एयरलाइंस ने बढ़ाया किराया

इस बीच अमेरिका जाने वाली फ्लाइटों ने भी किराया बढा दिया है. लोग अपने सारे कामों को छोड़कर वापस अमेरिका लौट रहे हैं. ट्रंप की फैलाई इस अराजकता का एयरलाइंस भी फायदा उठा रही हैं.

ट्रंप ने H-1B वीजा पर क्या लिया फैसला?

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में एक ऑर्डर पास किया. ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस को बढ़ाकर 1,00,000 डॉलर (करीब 88.10 लाख रुपये) कर दिया. पहले H-1B वीजा के लिए 5 लाख रुपये फीस लगती थी. यह 3 साल के लिए मान्य होता था. जिसे पिर से 3 साल के लिए रिन्यू करा सकते थे. लेकिन अब इस वीजा के लिए 6 साल में 5.28 करोड़ चुकाने होंगे, यानी सीधा 50 गुना की बढ़ोतरी कर दी गई.

इस तारीख के बाद 88 लाख की लगेगी पेनल्टी

यह नियम उन नौकरी करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा, जो पहली बार या दूसरी बार अमेरिका आएंगे. यह नियम 21 सितंबर से प्रभावी हो जाएगा. इस तारीख के बाद कोई भी कर्मचारी अमेरिका आता है तो उसकी कंपनी को 88 लाख रुपये का भुगतान करना होगा.

क्यों टेंशन में दिग्गज कंपनियां?

H-1B वीजा एक गैर-अप्रवासी वीजा है, जिसके जरिए विदेशों से लोग अमेरिका की कंपनियों में नौकरी करने के लिए जाते हैं. इस वीजा के लिए हर साल IT, आर्किटेक्चर, हेल्थ और टेक्निकल स्किल से जुड़े लोग आवेदन करते हैं, लेकिन 85,000 लोगों को ही ये वीजा मिलता था. क्योंकि इससे ज्यादा विदेशी कर्मचारियों को रखने की कंपनियों को अनुमति नहीं थी. इस वीजा के लिए अभी तक 1700 से 4500 डॉलर तक फीस चुकानी पड़ती थी. लेकिन 1 लाख डॉलर कर ट्रंप ने कंपनियों को बड़ा झटका दे दिया है.

अमेरिकी टेक सेक्टर कितना खतरा?

एक्सपर्ट्स की मानें तो ट्रंप के इस फैसले से अमेरिकी टेक कंपनियों के बड़ा झटका लगेगा. क्योंकि उनके लिए कुशल कर्मचारियों की कमी हो जाएगी. अभी तक Apple, META और Microsoft जैसी कंपनियां टैलेंटेड विदेशी कर्मचारियों के बल इस मुकाम तक पहुंची थीं. जिसमें भारत के भी लोग शामिल हैं. 71% एच-1बी वीजा धारक भारत से होते हैं. लेकिन अब उसे कम कुशलता वाले अमेरिकियों को नौकरी पर रखना होगा. जिनकों सैलरी भी मोटी देनी पड़ेगी, ऊपर से काम भी उस तरह से नहीं हो पाएगा.

