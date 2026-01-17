FacebookTwitterYoutubeInstagram
दुनिया

ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप ने अपने NATO सदस्यों के खिलाफ ही खोला मोर्चा, इन 8 देशों पर लगाया 10% एक्स्ट्रा टैरिफ

ट्रंप की इस धमकी के बाद पूरे यूरोप में खलबली मच गई. क्योंकि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है. यह डेनमार्क के अंदर आने वाला सेल्फ-गवर्निंग इलाका है. साथ ही NATO का पार्टनर भी है.

रईश खान

Updated : Jan 18, 2026, 12:04 AM IST

ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप ने अपने NATO सदस्यों के खिलाफ ही खोला मोर्चा, इन 8 देशों पर लगाया 10% एक्स्ट्रा टैरिफ

ग्रीनलैंड पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हंटर चलाना शुरू कर दिया है. उन्होंने ग्रीनलैंड डील का समर्थन नहीं करने पर 8 यूरोपीय देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ थोपने का ऐलान कर दिया.. ट्रंप ने कहा कि जब तक ग्रीनलैंड खरीदने की अनुमति नहीं मिलती यूरोपीय देशों के आने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ाए जाएंगे और यह 1 जून से 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा.

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, नार्वे, नीदरलेंड्स और फिनलैंड से आने वाले सामान पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. इसके बाद यूरोप में तनाव बढ़ गया है. कई देश ट्रंप इस कदम की कड़ी आलोचना कर रहे हैं.

दरअसल, हाल ही में वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया गया तो रूस-चीन इसे हासिल कर लेंगे.

ट्रंप की धमकी के बाद NATO में खलबली

ट्रंप की इस धमकी के बाद पूरे यूरोप में खलबली मच गई. क्योंकि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है. यह डेनमार्क के अंदर आने वाला सेल्फ-गवर्निंग इलाका है. साथ ही NATO का पार्टनर भी है. डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने बार-बार इस ऑफर को ठुकराया है कि द्वीप को बेचा जा सकता है.

यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में अपने सैन्य कर्मियों को तैनात करना शुरू कर दिया है. ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत कई यूरोपीय संघ के प्रमुख देशों ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो नाटो गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है. इससे ट्रंप और बौखला गए हैं. 

