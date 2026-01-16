ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने अब किसे दी चेतावनी? बोले-समर्थन नहीं करने वाले देशों पर लगेगा भारी टैरिफ

FacebookTwitterYoutubeInstagram
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी है.ट्रंप के इस बयान से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल मच गई है और अमेरिका-यूरोप रिश्तों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

राजा राम

Updated : Jan 16, 2026, 11:43 PM IST

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर एक बार फिर सख्त तेवर दिखाए हैं. व्हाइट हाउस में आयोजित एक हेल्थ राउंडटेबल के दौरान ट्रंप ने अपना रुख साफ किया. उन्होंने कहा कि, अगर कोई देश अमेरिका की ग्रीनलैंड से जुड़ी रणनीति का समर्थन नहीं करता, तो उस पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है. जिसके बाद, ट्रंप के इस बयान से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल मच गई है और अमेरिका-यूरोप रिश्तों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. 

इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं

दरअसल, ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम है और इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो देश अमेरिका की इस योजना का समर्थन नहीं करेंगे, उन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जा सकते हैं. गौरतलब है कि, ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब आर्कटिक क्षेत्र में वैश्विक शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है. अमेरिका का मानना है कि ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है. ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका क्षेत्र का हिस्सा है और वहां अमेरिकी मौजूदगी से राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी. 

दुर्लभ खनिज और ऊर्जा संसाधन अमेरिका की बड़ी प्राथमिकता

जनवरी में व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से ही ट्रंप कई बार ग्रीनलैंड को लेकर अपनी इच्छा जता चुके हैं. हालांकि डेनमार्क और कई यूरोपीय देशों ने अमेरिका की इस सोच को साफ तौर पर खारिज कर दिया है.अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. डेनमार्क का कहना है कि ग्रीनलैंड कोई सौदे की वस्तु नहीं है और वहां के भविष्य का फैसला स्थानीय लोग करेंगे. बताते चलें, इस मुद्दे पर ट्रंप की आलोचना भी हो रही है. आलोचकों का कहना है कि अमेरिका सिर्फ सुरक्षा कारणों से नहीं, बल्कि ग्रीनलैंड में मौजूद खनिज संसाधनों और प्राकृतिक संपदा को लेकर भी दिलचस्पी दिखा रहा है. माना जा रहा है कि दुर्लभ खनिज और ऊर्जा संसाधन अमेरिका की बड़ी प्राथमिकता हैं. 

यह भी पढ़ें: नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को दे रही हैं मचाडो, क्या और बड़ा ईनाम देकर इसका बदला चुकाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति? 

इसी बीच ट्रंप के ग्रीनलैंड मामलों के विशेष दूत ने संकेत दिए हैं कि बातचीत का रास्ता अब भी खुला है. उन्होंने कहा कि वह मार्च महीने में ग्रीनलैंड और डेनमार्क का दौरा करने की योजना बना रहे हैं. विशेष दूत के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं और डेनमार्क को अपनी शर्तें पहले ही बता दी गई हैं. अब आने वाले दिनों में अमेरिका के विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति के स्तर पर बातचीत हो सकती है. माना जा रहा है कि कूटनीतिक चर्चाओं के जरिए किसी समझौते की संभावना टटोली जाएगी, हालांकि यूरोपीय देशों के कड़े रुख को देखते हुए यह रास्ता आसान नहीं माना जा रहा. 

 

