दुनिया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भड़के Trump, बोले- अब 10 नहीं 15% टैरिफ वसूलूंगा, जानें भारत पर कितना लगाया?

अमेरिका में 1974 के ट्रेड एक्ट का सेक्शन 122 राष्ट्रपति को अधिकतम 150 दिनों के लिए 15 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की इजाजत देता है. लेकिन इसके लिए ट्रंप को कानूनी चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 21, 2026, 11:35 PM IST

Donald Trump tariff

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ के फैसले को गैरकानूनी बताए जाने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ऐलान किया कि वह अब दुनिया भर के देशों से 10 नहीं 15% टैरिफ वसूलेंगे और यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है. उन्होंने दावा किया कि कुछ देश दशकों से अमेरिका को लूटते आए हैं, यह फैसला उन्हीं को जवाब के लिए लिया जा रहा है.

ट्रंप ने यह कदम अमेरिकी ट्रेड एक्ट 1974 का सेक्शन 122 के तहत उठाया है, जो प्रेसिडेंट को 150 दिनों के लिए 15% तक लेवी लगाने की इजाजत देता है. हालांकि, ट्रंप को इस कदम के लिए कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, 'मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट तौर पर 10% के ग्लोबल टैरिफ को तत्काल प्रभाव से 15% तक बढ़ा रहा हूं. जब तक मैं राष्ट्रपति नहीं बना था, कुछ देश बिना किसी पेनल्टी के अमेरिका को लूट रहे थे.' 

ट्रंप की ओर से संकेत दिया गया कि उसका प्रशासन अगले कुछ महीनों में कानूनी रूप से लीगल टैरिफ की घोषणा करेगा. उनके मुताबिक अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दुनिया के सामानों पर टैरिफ लगाना जरूरी है.

donald trump post

क्या है सेक्शन-122?

अमेरिका में 1974 के ट्रेड एक्ट का सेक्शन 122 राष्ट्रपति को अधिकतम 150 दिनों के लिए 15 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की इजाजत देता है. यह टैरिफ कानून के हिसाब से बड़े और गंभीर यूनाइटेड स्टेट्स बैलेंस-ऑफ-पेमेंट्स घाटे को ठीक करने के लिए लगाया जाता है. वह भी तब जब देश में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा हो जाए. लेकिन अमेरिका में फिलहाल तो बने नहीं हैं. इसके बावजूद ट्रंप दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं.

भारत से कितने प्रतिशत टैरिफ वसूलेंगे ट्रंप?
भारत और अमेरिका के बीच मार्च 2026 में ट्रेड डील फाइनल होने वाली है. मौजूदा समय में ट्रंप ने भारत पर 18% टैक्स वसूलने करने का ऐलान कर रखा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह 10% नया टैरिफ लागू कर सकते हैं. अगर उसने अन्य देशों में भारत को शामिल किया तो 15 प्रतिशत तक लगा सकता है. हालांकि, भारत पर टैरिफ का फैसला ट्रंप अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति बनने के बाद ही लेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

