ट्रंप ने उठाया पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट पर से पर्दा! इन देशों पर भी लगाया परमाणु ज्वाला भड़काने का आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ-साथ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के परमाणु हथियारों के परीक्षण का खुलासा किया है. साथ ही उन्होंने मीडिया को बताया कि अमेरिका भी न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान उन देशों में से एक है जो सक्रिय रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने परमाणु परीक्षण को फिर से शुरू करने की जरूरत है. रविवार को सीबीएस न्यूज के 60 मिनट्स के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान सहित कई देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जबकि अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो ऐसा नहीं कर रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'रूस और चीन न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते.' उन्होंने आगे कहा कि हमें ऐसी बातों को बताना पड़ता है नहीं तो आप लोग (पत्रकार) इसे रिपोर्ट कर देंगे जबकि उन देशों के पास ऐसे पत्रकार नहीं हैं जो इसके बारे में लिखें. उन्होंने कहा कि हम भी अब परीक्षण करने जा रहे हैं क्योंकि दूसरे देश भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं. निश्चित रूप से उत्तर कोरिया परीक्षण कर रहा है. पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है.

डोनाल्ड ट्रंप ने भी दी परमाणु हथियारों के परीक्षण की धमकी

डोनाल्ड ट्रम्प ने ये टिप्पणियां तब कीं जब उनसे रूस के हाल ही में पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन सहित एडवांस्ड परमाणु-सक्षम प्रणालियों के परीक्षणों के 30 से अधिक साल बाद परमाणु हथियार विस्फोट करने के उनके फैसले के बारे में पूछा गया था. उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा, 'आपको देखना होगा कि दूसरे देश कैसे काम करते हैं. मैं परीक्षण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रूस ने घोषणा की है कि वे परीक्षण करने जा रहे हैं. अगर आप गौर करें तो उत्तर कोरिया लगातार परीक्षण कर रहा है. अन्य देश भी परीक्षण कर रहे हैं. हम एकमात्र देश हैं जो परीक्षण नहीं करते और मैं अकेला देश नहीं बनना चाहता जो परीक्षण न करे.'

डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के पास किसी भी दूसरे देश की तुलना में अधिक परमाणु हथियार हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण पर चर्चा की थी. ट्रंप ने कहा, 'हमारे पास दुनिया को 150 बार उड़ाने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार हैं. रूस के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं और चीन के पास भी बहुत होंगे.'

क्या रूस-अमेरिका के बीच तनातनी के हैं संकेत?

इससे पहले गुरुवार को ट्रम्प ने रूस के हाल ही में किए गए उन्नत परमाणु-सक्षम प्रणालियों के परीक्षणों का हवाला देते हुए परमाणु हथियार परीक्षण को तत्काल दोबारा शुरू करने की घोषणा की थी जो दोनों परमाणु शक्तियों के बीच एक बड़ी तनातनी का संकेत है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ पहले से ही निष्क्रिय प्लूटोनियम निपटान समझौते को समाप्त करने वाले एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार-ग्रेड सामग्री के उत्पादन को सीमित करना था. 2000 के इस समझौते के तहत दोनों देशों को 34 टन हथियार-ग्रेड प्लूटोनियम का निपटान करना था जिसकी अब सैन्य उद्देश्यों के लिए जरूरत नहीं है.

