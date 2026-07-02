डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टोकरेंसी से कमाए 1 अरब डॉलर, अमेरिकी सरकार की वित्तीय रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया फाइनेंशियल डिस्क्लोजर रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले साल उन्होंने अलग-अलग क्रिप्टो होल्डिंग्स से 1 अरब डॉलर कमाए हैं. अब उन पर आरोप लग रहे हैं कि वह अपने पद का गलत फायदा उठा रहे हैं.

निजी व्यापार के बीच हितों के टकराव को लेकर ट्रंप विवादों में.

क्रिप्टोकरेंसी बिजनेस से ट्रंप परिवार ने पिछले साल 1 अरब डॉलर से ज्यादा कमाए.

यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स के पास जमा किए गए दस्तावेज से हुआ खुलासा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए क्रिप्टोकरेंसी से लगभग 1 अरब डॉलर की कमाई की है. 30 जून 2026 को जारी अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार ने पिछले साल (2025) में क्रिप्टो करेंसी वेंचर्स से 1.4 अरब डॉलर की भारी-भरकम कमाई की है. ये रकम रुपयों में लगभग 15 हजार करोड़ है. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ट्रंप के नीतिगत फैसलों और उनके निजी व्यापार के बीच हितों के टकराव को लेकर अमेरिका में एक नया विवाद खड़ा हो गया है.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स के पास जमा किए गए 927 पन्नों के दस्तावेज के अनुसार, ट्रंप की कमाई रियल एस्टेट के पारंपरिक धंधे से कहीं आगे निकलकर डिजिटल एसेट्स पर निर्भर हो गई है. पिछले साल ट्रंप और उनके बेटों द्वारा सह-स्थापित वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम के क्रिप्टो उद्यम से उन्हें 500 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई हुई. इसमें मुख्य रूप से 'गवर्नेंस टोकन' की बिक्री शामिल है. इसके अलावा इस बिजनेस के हिस्सों को बेचने से भी ट्रंप परिवार को करीब 260 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त आय हुई. ट्रंप फैमिली ने डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे और नाम वाले सोवेनियर-टाइप मीमकॉइन्स की बिक्री से भी 635 मिलियन डॉलर की रॉयल्टी और कमाई हासिल की. उन्होंने 'स्टेबलकॉइन होल्डको' में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी बेचकर भी 196 मिलियन डॉलर से अधिक कमाए.

क्रिप्टो के अलावा इन माध्यमों से हुई ट्रंप की कमाई

रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि क्रिप्टो के अलावा, राष्ट्रपति ट्रंप ने अन्य माध्यमों से भी भारी मुनाफा कमाया है. उन्होंने यूएई, सऊदी अरब, कतर और रोमानिया जैसे देशों में रियल एस्टेट डेवलपर्स को अपने बिजनेस का नाम इस्तेमाल करने दिया. इस तरह लाइसेंस देने के एवज में उनके बिजनेस को लाखों डॉलर मिले. ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद फ्लोरिडा स्थित उनके निजी रिसॉर्ट 'मार-ए-लागो' की कमाई में भी 50 प्रतिशत का उछाल आया. इससे उन्हें 77 मिलियन डॉलर की आय हुई है.

विभिन्न मीडिया कंपनियों के साथ हुए मुकदमों के सेटलमेंट से भी ट्रंप को 80 मिलियन डॉलर से अधिक मिले. यही नहीं, ट्रंप ने ब्रांडेड घड़ियों की बिक्री से 4.7 मिलियन और ट्रंप-ब्रांडेड बाइबिल व जूते बेचकर भी करोड़ों कमाए.

अमेरिका की राजनीति में गर्माया मुद्दा

यह पूरा मामला अब राजनीतिक रूप से गर्म हो गया है. ट्रंप के आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने जो नीतियां बनाईं, उनसे सीधे तौर पर उनके खुद के क्रिप्टो बिजनेस को फायदा पहुंचा. पीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में अमेरिका को "दुनिया की क्रिप्टो राजधानी" बनाने का वादा किया था. उनकी सरकार ने आते ही बाइडेन प्रशासन के समय क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर बनाए गए सख्त नियमों को नरम कर दिया. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस डिपार्टमेंट और SEC ने क्रिप्टो कंपनियों के खिलाफ ढील भी दी. टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप ने भुगतान के लिए इस्तेमाल होने वाले डॉलर-लिंक्ड स्टेबलकॉइन्स को बढ़ावा देने वाले कानून पर भी हस्ताक्षर किए. अब डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि उन्होंने खुद के फायदे के लिए सरकारी नीतियों को बदला.

डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा?

विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप और व्हाइट हाउस ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है. इस मामले पर ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि वे अपने निजी वित्त का प्रबंधन खुद नहीं करते, बल्कि उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर सब संभालते हैं. उन्होंने इस भारी मुनाफे का श्रेय अमेरिकी शेयर बाजार के शानदार प्रदर्शन को दिया. ट्रंप ने कहा कि बाजार ऊपर जा रहा है, इसलिए हर कोई मुनाफा कमा रहा है. इस मामले पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने कहा कि राष्ट्रपति या उनके परिवार ने कभी भी हितों के टकराव में हिस्सा नहीं लिया है. ट्रंप प्रशासन द्वारा लिए गए सभी फैसले अमेरिकी जनता के हित में हैं और मीडिया केवल पुरानी झूठी कहानियों को दोहरा रहा है.

बता दें कि कानूनी रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए अपनी संपत्ति और आय की घोषणा करना अनिवार्य है, लेकिन वे उन सख्त एथिक्स कानूनों के दायरे में नहीं आते जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को ऐसे व्यापारिक हितों से रोकते हैं. ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप क्रिप्टोकरेंसी को धोखेबाजों और नशे के कारोबारियों की करेंसी बताते थे. लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन्होंने इसी बिजनेस से मोटी कमाई की है.