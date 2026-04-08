युद्धविराम के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम, ईरान को हथियार देने वाले देशों पर लगाया 50% शुल्क

Donald Trump Tariff News: सीजफायर के कुछ घंटे के बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा कि जिस देश ने ईरान को हथियार देने में मदद की उसकी अब खैर नहीं.

Trump Tariff News: अमेरिका-ईरान के सीजफायर के कुछ घंटे बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है. ट्रंप ने कहा कि जिन देशों ने ईरान को हथियार देने में मदद की, उनके सामान पर तत्काल रूप से 50% टैरिफ लगाया जाएगा. इसमें कोई छूट या रियायत नहीं दी जाएगी. ट्रंप के इस फैसले ने उन देशों की टेंशन बढ़ा दी है, जिनके साथ ईरान के रक्षा संबंध हैं.

युद्ध में मुँह की खाने के बाद ट्रंप अब ईरान को घेरने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहे हैं. हालांकि, 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर अभी दो हफ्तों के लिए सीजफायर हुआ है. 10 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता होनी है. अगर बातचीत पर सहमति नहीं बनी तो मिडिल ईस्ट में तनाव फिर से बढ़ सकता है. ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक उनकी सारी शर्तों नहीं मान ली जाती, तब तक उसके सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाज गुजरेंगे.

द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, इस युद्ध में चीन, रूस और तुर्की ने ईरान की मदद में अहम रोल निभाया. ये ईरान को इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी पार्ट्स और डिप्लोमैटिक शील्डिंग देने में मदद कर रहे थे. हालांकि, ट्रंप ने ट्रैरिफ लगाने वाले देशों का नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनका इशारा इन्हीं देशों की तरफ था.

50 प्रतिशथ लगाया टैरिफ

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लिखा, 'जो भी देश ईरान को सैन्य हथियार सप्लाई करेगा, उसके द्वारा अमेरिका को बेचे जाने वाले सभी तरह के सामानों पर तत्काल रूप से 50 प्रतिशत टैरिफ (शुल्क) लगा दिया जाएगा. इसमें किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी.'

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