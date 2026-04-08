FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
युद्धविराम के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम, ईरान को हथियार देने वाले देशों पर लगाया 50% शुल्क

युद्धविराम के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम, ईरान को हथियार देने वाले देशों पर लगाया 50% शुल्क

गुरुवायुर मंदिर में अनंत अंबानी ने किया ₹6 करोड़ दान, हाथियों के लिए खोलेंगे अस्पताल

गुरुवायुर मंदिर में अनंत अंबानी ने किया ₹6 करोड़ दान, हाथियों के लिए खोलेंगे अस्पताल

Wealth Astrology: रंक को भी राजा बना देते हैं ये 2 ग्रह, कुंडली में दोष या कमजोर होने पर सीधा जेब पर पड़ता है असर

रंक को भी राजा बना देते हैं ये 2 ग्रह, कुंडली में दोष या कमजोर होने पर सीधा जेब पर पड़ता है असर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कॉमेडी के किंग ही नहीं, पढ़ाई में भी 'धुरंधर' निकले राजपाल यादव

कॉमेडी के किंग ही नहीं, पढ़ाई में भी 'धुरंधर' निकले राजपाल यादव

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे हैं तो व्हिस्की-रम से कर लें तौबा, वरना ये शक्तिशाली ग्रह बर्बादी का खोल देंगे रास्ता

इन तारीखों पर जन्मे हैं तो व्हिस्की-रम से कर लें तौबा, वरना ये शक्तिशाली ग्रह बर्बादी का खोल देंगे रास्ता

दुनिया के टॉप 5 रेगिस्तानी देश कौन से हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत

दुनिया के टॉप 5 रेगिस्तानी देश कौन से हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत

Homeदुनिया

दुनिया

युद्धविराम के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम, ईरान को हथियार देने वाले देशों पर लगाया 50% शुल्क

Donald Trump Tariff News: सीजफायर के कुछ घंटे के बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा कि जिस देश ने ईरान को हथियार देने में मदद की उसकी अब खैर नहीं.

Latest News

रईश खान

Updated : Apr 08, 2026, 08:11 PM IST

युद्धविराम के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम, ईरान को हथियार देने वाले देशों पर लगाया 50% शुल्क

Donald Trump Tariff

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Trump Tariff News: अमेरिका-ईरान के सीजफायर के कुछ घंटे बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है. ट्रंप ने कहा कि जिन देशों ने ईरान को हथियार देने में मदद की, उनके सामान पर तत्काल रूप से 50% टैरिफ लगाया जाएगा. इसमें कोई छूट या रियायत नहीं दी जाएगी. ट्रंप के इस फैसले ने उन देशों की टेंशन बढ़ा दी है, जिनके साथ ईरान के रक्षा संबंध हैं.

युद्ध में मुँह की खाने के बाद ट्रंप अब ईरान को घेरने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहे हैं. हालांकि, 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर अभी दो हफ्तों के लिए सीजफायर हुआ है. 10 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता होनी है. अगर बातचीत पर सहमति नहीं बनी तो मिडिल ईस्ट में तनाव फिर से बढ़ सकता है. ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक उनकी सारी शर्तों नहीं मान ली जाती, तब तक उसके सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाज गुजरेंगे.

द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, इस युद्ध में चीन, रूस और तुर्की ने ईरान की मदद में अहम रोल निभाया. ये ईरान को इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी पार्ट्स और डिप्लोमैटिक शील्डिंग देने में मदद कर रहे थे. हालांकि, ट्रंप ने ट्रैरिफ लगाने वाले देशों का नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनका इशारा इन्हीं देशों की तरफ था.

50 प्रतिशथ लगाया टैरिफ

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लिखा, 'जो भी देश ईरान को सैन्य हथियार सप्लाई करेगा, उसके द्वारा अमेरिका को बेचे जाने वाले सभी तरह के सामानों पर तत्काल रूप से 50 प्रतिशत टैरिफ (शुल्क) लगा दिया जाएगा. इसमें किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी.'

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कॉमेडी के किंग ही नहीं, पढ़ाई में भी 'धुरंधर' निकले राजपाल यादव
कॉमेडी के किंग ही नहीं, पढ़ाई में भी 'धुरंधर' निकले राजपाल यादव
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे हैं तो व्हिस्की-रम से कर लें तौबा, वरना ये शक्तिशाली ग्रह बर्बादी का खोल देंगे रास्ता
इन तारीखों पर जन्मे हैं तो व्हिस्की-रम से कर लें तौबा, वरना ये शक्तिशाली ग्रह बर्बादी का खोल देंगे रास्ता
दुनिया के टॉप 5 रेगिस्तानी देश कौन से हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया के टॉप 5 रेगिस्तानी देश कौन से हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत
Jaya Bachchan या रेखा नहीं, Amitabh Bachchan को इस बोल्ड हसीना से हुई थी पहली मोहब्ब्त? मिलने की तड़प में छोड़ दिया था घर
Jaya Bachchan या रेखा नहीं, Amitabh Bachchan को इस बोल्ड हसीना से हुई थी पहली मोहब्ब्त? मिलने की तड़प में छोड़ दिया था घर
एशिया की सबसे ताकतवर लॉन्ग-रेंज मिसाइल किसके पास? India, China या Pakistan में कौन सबसे आगे
एशिया की सबसे ताकतवर लॉन्ग-रेंज मिसाइल किसके पास? India, China या Pakistan में कौन सबसे आगे
MORE
Advertisement
धर्म
Kalashtami April 2026: कालाष्टमी पर क्यों की जाती है कालभैरव की पूजा अर्चना, जानें इसका महत्व, पूजा विधि और तारीख
कालाष्टमी पर क्यों की जाती है कालभैरव की पूजा अर्चना, जानें इसका महत्व, पूजा विधि और तारीख
Numerology: चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, बिना कुछ किये भी बन जाते हैं धनवान
चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, बिना कुछ किये भी बन जाते हैं धनवान
Sahani Gochar: शनि लेने आ रहे इन 4 राशियों के सब्र का इम्तिहान, कर्मों का देंगे फल फिर करेंगे लाइफ रिसेट
शनि लेने आ रहे इन 4 राशियों के सब्र का इम्तिहान, कर्मों का देंगे फल फिर करेंगे लाइफ रिसेट
Numerology: जिसे दुनिया मानती है शैतानी नंबर, Allu Arjun के लिए वही है लकी! कार से लेकर मोबाइल तक हर जगह है 666
Numerology: जिसे दुनिया मानती है शैतानी नंबर, Allu Arjun के लिए वही है लकी! कार से लेकर मोबाइल तक हर जगह है 666
Horoscope 8 April 2026: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
MORE
Advertisement