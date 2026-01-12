डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बताया 'वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति', जानिए क्या है वायरल पोस्ट का सच?

इस महीने की शुरुआत में, अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया, अब ट्रंप ने अपने ट्रुथ पोस्ट पर खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया है.

बीते कई दिनों से अमेरिका और वेवेजुएला के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वेनेजुएला के ऊपर की गई कार्रवाई की वजह से चर्चा में हैं, इसी बीच उन्होंने एक और चौंकाने वाला दावा किया है. ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में खुद को 'वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति' बताया है. ट्रंप का ये सोशल मीडिया पोस्ट खूब वायरल हो रहा है.

बड़े पैमाने पर कार्रवाई

गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में, अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया, निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस के साथ न्यूयॉर्क ले जाया गया था. निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी पर नार्को-टेररिज्म के आरोप लगाए गए है.

समझदारी वाला ट्रांज़िशन

इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका "वेनेजुएला को तब तक चलाएगा जब तक हम एक सुरक्षित, सही और समझदारी वाला ट्रांज़िशन नहीं कर लेते. हम यह जोखिम नहीं ले सकते कि कोई और वेनेजुएला पर कब्ज़ा कर ले जिसके मन में वेनेजुएला के लोगों का हित न हो."

उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के हाथ में देश की कमान

बता दें कि राष्ट्रपति मादुरो के गिरफ्तार होने के बाद वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के हाथ में देश की कमान सौंपी थी. उन्होंने पिछले हफ़्ते औपचारिक रूप से देश की अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी. इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला में अंतरिम अधिकारी अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल "उच्च-गुणवत्ता वाला, स्वीकृत तेल" देंगे, जिसे बाजार कीमत पर बेचा जाएगा.

अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करें

इससे पहले ये जानकारी सामने आई थी कि ट्रंप वेनेजुएला पर प्रेशर बना रहे हैं कि वह चीन, रूस, ईरान और क्यूबा के साथ आर्थिक संबंध खत्म करे तभी उसे ज्यादा तेल निकालने की इजाजत दी जाएगी. एबीसी न्यूज सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई थी कि ट्रंप प्रशासन चाहता है कि वेनेजुएला तेल उत्पादन के लिए सिर्फ अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करे और कच्चा तेल बेचते समय अमेरिका को प्राथमिकता दे. फिलहाल ये मामला चर्चा में बना हुआ है.

